Donald Trump tendrá que gobernar con un Congreso controlado por sus adversarios políticos. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre cambiaron el equilibrio de poder en Washington: los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes y conquistaron el Senado, mientras que los republicanos sufrieron derrotas en territorios donde habían construido buena parte de su fortaleza electoral. El resultado altera el escenario político de Estados Unidos para los dos años que restan del mandato presidencial.

La magnitud del cambio quedó reflejada en estados como Texas y Kansas, donde los demócratas consiguieron victorias que rompieron prolongados periodos de dominio republicano. También ganaron contiendas senatoriales en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio. La nueva composición del Congreso les permitirá ejercer un mayor control sobre la actividad legislativa y someter las decisiones de la Administración Trump a un escrutinio más intenso.

Texas marca el cambio de rumbo electoral

La derrota republicana en Texas se convirtió en uno de los acontecimientos centrales de la noche. James Talarico venció a Ken Paxton y obtuvo un escaño que los demócratas no conseguían en las elecciones senatoriales del estado desde 1988. El resultado tuvo un significado adicional por el perfil de su rival: Paxton, fiscal general texano, contaba con el respaldo político de Trump.

La contienda por la gobernación también terminó con un cambio de partido. Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott, quien buscaba prolongar su permanencia en el cargo con un cuarto mandato consecutivo. La victoria convirtió a Hinojosa en la primera latina elegida gobernadora de Texas y puso fin a más de tres décadas de triunfos republicanos en esa elección.

Kansas aportó otro resultado de alcance histórico. Adam Hamilton ganó la carrera al Senado y terminó con una larga sequía demócrata en el estado. Las victorias en estos territorios, junto con las obtenidas en otros estados competitivos, reflejaron la amplitud del avance opositor en las elecciones de mitad de mandato.

El nuevo mapa legislativo deja a Trump frente a una oposición con mayoría

La recuperación de las dos cámaras modifica las condiciones en las que el presidente podrá desarrollar su programa durante la segunda mitad de su mandato. En el Senado, los demócratas consiguieron los escaños necesarios para desplazar a los republicanos de la mayoría. En la Cámara de Representantes, su ventaja podría llegar a los 244 puestos, según las proyecciones difundidas durante la jornada.

Ese control legislativo ofrece a la oposición capacidad para impulsar investigaciones, convocar audiencias y cuestionar decisiones de los organismos federales. También tendrá influencia sobre la tramitación de proyectos de ley y la confirmación de determinados nombramientos judiciales y administrativos.

La posibilidad de promover un juicio político contra Trump o integrantes de su gabinete también estará sobre la mesa, aunque iniciar ese procedimiento no equivale a conseguir una destitución. Para condenar y retirar al presidente del cargo se necesita el respaldo de dos tercios del Senado, un umbral mucho más exigente que la mayoría simple.

El malestar económico golpea al partido del presidente

La campaña estuvo atravesada por preocupaciones que fueron más allá de las disputas entre candidatos. El costo de vida, la inflación y el precio de la gasolina, afectado por la guerra en Irán, figuraron entre los asuntos que pesaron sobre el electorado. A ello se sumaron las críticas a los aranceles y a la política migratoria de la Administración.

El resultado convirtió la gestión de Trump en uno de los principales factores de la contienda. Aunque las elecciones legislativas se disputan estado por estado y distrito por distrito, la participación directa del presidente en la campaña vinculó las victorias y derrotas republicanas con su liderazgo nacional.

El voto latino también quedó bajo atención después de los resultados en Texas. El respaldo que Trump había conseguido entre sectores de ese electorado en 2024 no se tradujo de la misma manera en estos comicios, de acuerdo con la lectura política de los resultados. Sin embargo, para determinar el alcance de ese cambio será necesario examinar los datos oficiales desglosados por grupos demográficos.

Trump atribuye la derrota a su ausencia en las papeletas

El presidente reaccionó a los primeros resultados con un mensaje publicado en Truth Social. Trump sostuvo que los republicanos habrían obtenido una victoria amplia si su nombre hubiera aparecido en las papeletas. «No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría!», escribió.

La explicación contrastó con su participación durante la campaña. El mandatario encabezó actos electorales, respaldó a candidatos republicanos y pidió a sus seguidores que acudieran a votar pensando en él. Su figura estuvo presente en una contienda que terminó convirtiéndose en una evaluación nacional de su Gobierno.

Posteriormente, en declaraciones a The New York Times, Trump reconoció que los resultados apuntaban a una victoria demócrata y expresó su disposición a trabajar con la nueva mayoría parlamentaria. Sus palabras abrieron la posibilidad de una relación institucional distinta, aunque el cambio de mayorías anticipa negociaciones difíciles en los próximos meses.

Dos años de mayor presión política para la Casa Blanca

El nuevo Congreso tendrá capacidad para alterar el ritmo de la agenda presidencial. La mayoría demócrata en el Senado podrá intervenir en la confirmación de jueces y otros cargos federales, mientras que el control de la Cámara de Representantes permitirá intensificar la supervisión parlamentaria y decidir qué iniciativas avanzan en el hemiciclo.

Trump seguirá contando con las atribuciones constitucionales de la Presidencia, incluido el poder de veto, pero la aprobación de nuevas leyes dependerá de un escenario legislativo menos favorable. La oposición tendrá además una plataforma institucional para investigar las decisiones de su Administración.

El resultado de las midterm de 2026 no modifica la duración del mandato presidencial ni permite a Trump presentarse a un tercer periodo en 2028. Sí cambia, en cambio, las condiciones políticas de su tramo final en la Casa Blanca: la relación con el Congreso pasará a estar marcada por una oposición que recuperó el control legislativo y que tendrá nuevas herramientas para cuestionar sus decisiones.

¿Quién va ganando las elecciones de medio término 2026?

Cámara de Representantes

Demócratas Republicanos 182 99

Las elecciones senatoriales de 2026 comprenden 35 estados. La siguiente tabla reúne las principales candidaturas demócratas y republicanas, además de los independientes en los estados donde no aparece una candidatura demócrata en la referencia consultada.

Resultados de las elecciones al Senado de Estados Unidos 2026

Estado Demócrata Republicano Independiente Escrutado Alabama Wess (44.2%) Moore (55.8%) — 81.8% Alaska Peltola (0%) Sullivan (0%) — 0% Arkansas Shoffner (42.6%) Cotton (54.1%) — 96.7% Colorado Hickenlooper (60.6%) Baisley (35.3%) — 71.2% Delaware Coons (63.6%) Katz (36.4%) — 98.8% Florida (especial) Nixon (48.0%) Moody (50.9%) — 99.0% Georgia Ossoff (59.0%) Collins (41.0%) — 94.4% Idaho — Risch (48.7%) Achilles (42.0%) 34.8% Illinois Stratton (61.1%) Tracy (37.3%) — 78.7% Iowa Turek (50.8%) Hinson (46.1%) — 91.2% Kansas Hamilton (51.6%) Marshall (45.4%) — 92.0% Kentucky Booker (42.9%) Barr (55.0%) — 99.0% Luisiana Davis (46.8%) Letlow (53.2%) — 84.3% Maine Jackson (51.0%) Collins (48.9%) — 55.1% Massachusetts Markey (64.8%) Deaton (30.6%) — 48.3% Michigan El-Sayed (50.5%) Rogers (47.6%) — 41.3% Minnesota Flanagan (45.5%) Tafoya (51.5%) — 41.8% Misisipi Colom (48.0%) Hyde-Smith (49.9%) — 91.0% Montana Bankhead (11.9%) Alme (49.8%) — 34.6% Nebraska — Ricketts (45.7%) Osborn (48.7%) 51.6% Nuevo Hampshire Pappas (56.3%) Sununu (41.9%) — 79.0% Nueva Jersey Booker (62.2%) Murphy (35.2%) — 91.8% Nuevo México Luján (60.1%) Marker (39.9%) — 55.3% Carolina del Norte Cooper (58.6%) Whatley (39.2%) — 99.0% Ohio (especial) Brown (48.7%) Husted (46.4%) — 88.6% Oklahoma Thomas (39.2%) Hern (57.3%) — 90.0% Oregón Merkley (59.8%) Smith (37.6%) — 48.5% Rhode Island Reed (66.6%) McKay (29.5%) — 93.6% Carolina del Sur Andrews (51.0%) Graham (46.8%) — 94.5% Dakota del Sur — Rounds (61.5%) Bengs (38.5%) 51.8% Tennessee Bradshaw (43.3%) Hagerty (54.7%) — 89.7% Texas Talarico (58.8%) Paxton (39.6%) — 69.1% Virginia Warner (59.9%) Mizusawa (39.9%) — 90.4% Virginia Occidental Fetty Anderson (38.0%) Moore Capito (58.3%) — 93.5% Wyoming Byrd (31.8%) Hageman (68.2%) — 57.4%

Fuente: Associated Press y NBC News. Porcentajes según las capturas compartidas.

Florida y Ohio celebran elecciones senatoriales especiales para completar los periodos que quedaron vacantes. D: Partido Demócrata; R: Partido Republicano; DFL: Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota. La tabla identifica las principales candidaturas de ambos partidos, no la totalidad de aspirantes independientes y de partidos minoritarios.

Previa

Los demócratas llegan a la jornada electoral con ventaja en los promedios nacionales de intención de voto para la Cámara de Representantes. El promedio de On Point Politics, actualizado el 2 de noviembre con 369 encuestas públicas, situaba a los demócratas en 53,4 % y a los republicanos en 41,5 %, una diferencia de 11,9 puntos. Otro promedio, publicado por ElectionsUSA el 3 de noviembre, mostraba una ventaja demócrata de 50,2 % frente a 42,1 %.

La encuesta Reuters/Ipsos publicada el 2 de noviembre también reflejó un escenario favorable para los demócratas: 46 % de apoyo frente a 38 % para los republicanos cuando se preguntó a los votantes qué partido deberían elegir para el Congreso. El mismo sondeo situó la aprobación de Trump en 32 %.

Estas cifras reflejan preferencias nacionales y no determinan directamente cuántos escaños conseguirá cada partido. La distribución geográfica del voto, la participación electoral y el comportamiento de los votantes independientes serán factores decisivos.

Claves de las elecciones de medio término 2026:

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego.

Se celebran 35 elecciones senatoriales: 33 ordinarias y dos especiales.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para controlar el Senado.

Los republicanos buscan conservar sus mayorías en ambas cámaras.

También se eligen gobernadores en 36 estados.

Las contiendas de Texas, Michigan, Georgia, Ohio y Carolina del Norte concentran buena parte de la atención nacional.

¿Cuáles son las carreras senatoriales más importantes?

Texas: James Talarico vs. Ken Paxton. La contienda texana es una de las más observadas de 2026. El demócrata James Talarico busca conquistar un escaño en un estado tradicionalmente republicano, mientras que Ken Paxton representa al Partido Republicano. Una victoria demócrata tendría consecuencias importantes para el equilibrio del Senado.

La contienda texana es una de las más observadas de 2026. El demócrata James Talarico busca conquistar un escaño en un estado tradicionalmente republicano, mientras que Ken Paxton representa al Partido Republicano. Una victoria demócrata tendría consecuencias importantes para el equilibrio del Senado. Michigan: Abdul El-Sayed vs. Mike Rogers. El demócrata Abdul El-Sayed se enfrenta al republicano Mike Rogers. La disputa es especialmente relevante porque Michigan es uno de los estados que pueden inclinar la mayoría de la Cámara Alta.

El demócrata Abdul El-Sayed se enfrenta al republicano Mike Rogers. La disputa es especialmente relevante porque Michigan es uno de los estados que pueden inclinar la mayoría de la Cámara Alta. Carolina del Norte: Roy Cooper vs. Michael Whatley. El exgobernador demócrata Roy Cooper busca llegar al Senado frente al republicano Michael Whatley. La carrera representa una de las oportunidades más importantes para los demócratas.

El exgobernador demócrata Roy Cooper busca llegar al Senado frente al republicano Michael Whatley. La carrera representa una de las oportunidades más importantes para los demócratas. Ohio: Sherrod Brown vs. Jon Husted. El exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted, en una elección especial que también puede influir en el control del Senado.

El exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted, en una elección especial que también puede influir en el control del Senado. Georgia: Jon Ossoff vs. Mike Collins. El senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al republicano Mike Collins. La contienda es relevante para ambos partidos por el peso electoral de Georgia.

El senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al republicano Mike Collins. La contienda es relevante para ambos partidos por el peso electoral de Georgia. Maine: Troy Jackson vs. Susan Collins. La demócrata Troy Jackson intenta derrotar a la republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas del Senado.

La demócrata Troy Jackson intenta derrotar a la republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas del Senado. Alaska: Mary Peltola vs. Dan Sullivan. La excongresista demócrata Mary Peltola desafía al senador republicano Dan Sullivan. La elección utiliza un sistema de votación por orden de preferencia, por lo que el resultado definitivo podría tardar más en conocerse.

¿Qué partido puede controlar la Cámara de Representantes?

Los 435 escaños de la Cámara Baja están en juego y el partido que alcance 218 representantes tendrá la mayoría. Los demócratas buscan recuperar el control de la institución, mientras que los republicanos intentan conservar la ventaja que obtuvieron en las elecciones anteriores.

Los sondeos nacionales favorecen a los demócratas en el voto genérico para el Congreso. Sin embargo, el resultado dependerá de la distribución territorial de los votos, especialmente en los distritos competitivos de estados como California, Nueva York, Pensilvania, Virginia, Arizona y Carolina del Norte.

Entre los factores que pueden definir la Cámara están:

El desempeño demócrata en los distritos suburbanos y competitivos.

La participación de votantes independientes y jóvenes.

La capacidad republicana para movilizar a su base electoral.

La evaluación de la economía y el costo de vida.

La aprobación de Donald Trump y el impacto de su agenda política.

Una mayoría demócrata permitiría a la oposición controlar las comisiones legislativas, impulsar investigaciones y ejercer mayor supervisión sobre el Gobierno federal. Para Trump, perder la Cámara supondría un obstáculo para avanzar con su programa legislativo durante los dos últimos años de su mandato.

¿Quién puede ganar el Senado de Estados Unidos?

El Senado comienza la jornada con 53 republicanos frente a un bloque de 47 integrantes demócratas e independientes que se alinean con la oposición. Para obtener el control de la Cámara Alta, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.

La oposición tiene oportunidades en estados donde los republicanos defienden puestos competitivos, aunque también debe proteger sus propios escaños en Georgia y Michigan. Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Alaska aparecen entre las disputas que pueden modificar el equilibrio de poder.

Las dos elecciones especiales de Florida y Ohio también forman parte del calendario de renovación. Sus resultados permitirán determinar quién ocupará los puestos durante el periodo restante de los mandatos correspondientes.

El resultado del Senado no dependerá únicamente del voto nacional. Cada estado tiene una dinámica electoral propia y los márgenes estrechos pueden hacer que el ganador tarde en conocerse.

¿Cuáles son los estados que pueden definir las elecciones de medio término?

Texas, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Maine y Alaska concentran buena parte de la atención por sus elecciones senatoriales. En la Cámara de Representantes, los distritos competitivos de California, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Arizona también pueden resultar decisivos.

Texas representa una oportunidad especialmente importante para los demócratas por el tamaño de su electorado y la posibilidad de disputar un escaño republicano. Michigan y Georgia, por su parte, son territorios donde los demócratas defienden posiciones que pueden resultar determinantes para conservar su presencia en el Senado.

Iowa también merece atención por sus contiendas senatoriales, legislativas y para gobernador. En Maine, la carrera entre Collins y Jackson será una de las referencias para evaluar el desempeño de los republicanos en estados con votantes independientes.

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de medio mandato 2026?

Los primeros resultados comenzarán a publicarse después del cierre de los centros de votación en cada estado. No existe una hora nacional única para conocer a los ganadores: los horarios varían según la zona horaria y las autoridades electorales necesitan tiempo para contabilizar los votos anticipados, por correo y emitidos presencialmente.

Las primeras proyecciones pueden aparecer durante la noche del martes 3 de noviembre. Sin embargo, las carreras más ajustadas podrían prolongarse durante el miércoles y los días siguientes, dependiendo del volumen de votos pendientes y de las reglas de escrutinio de cada jurisdicción.

También es importante distinguir tres conceptos:

Resultados preliminares: cifras difundidas mientras continúa el conteo.

cifras difundidas mientras continúa el conteo. Proyecciones electorales: anuncios de medios de comunicación que consideran que un candidato ya no puede ser alcanzado por su rival.

anuncios de medios de comunicación que consideran que un candidato ya no puede ser alcanzado por su rival. Resultados oficiales: cifras verificadas y certificadas por las autoridades electorales correspondientes.

Una proyección periodística no equivale a la certificación oficial del resultado.

FAQ: preguntas frecuentes sobre las elecciones de medio término 2026

¿Qué se vota el 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos?

Se eligen los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 senadores, 36 gobernadores y numerosos cargos estatales y locales. También se celebran elecciones legislativas y consultas en diferentes jurisdicciones.

¿Cuántos estados celebran elecciones al Senado en 2026?

Son 35 estados. Se disputan 33 escaños en elecciones ordinarias y dos puestos mediante elecciones especiales en Florida y Ohio.

¿Cuántos escaños necesita un partido para controlar la Cámara de Representantes?

Se necesitan 218 de los 435 escaños para alcanzar la mayoría de la Cámara Baja.

¿Cuántos escaños necesitan los demócratas para controlar el Senado?

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, tomando como referencia la composición de partida de 53 republicanos y un bloque opositor de 47 integrantes.

¿Las encuestas determinan quién ganó las elecciones?

No. Las encuestas estiman las preferencias de los votantes antes de la jornada electoral. Los ganadores se determinan mediante el conteo de votos y la certificación de los resultados por las autoridades correspondientes.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Depende de cada estado y de la diferencia entre los candidatos. Algunas carreras pueden proyectarse durante la noche electoral, mientras que otras podrían necesitar varios días de escrutinio, recuentos o procesos adicionales de verificación.

¿Por qué son importantes las elecciones de medio término para Donald Trump?

Porque determinarán si el presidente conserva el respaldo legislativo de ambas cámaras o debe gobernar con una o dos cámaras controladas por la oposición. El resultado influirá en la aprobación de leyes, el presupuesto federal, las investigaciones del Congreso y la supervisión de su administración.