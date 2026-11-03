Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebran este martes 3 de noviembre de 2026 con una disputa nacional que puede cambiar el equilibrio de poder en Washington. Los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras que los republicanos intentan conservar las mayorías que respaldan la agenda del presidente Donald Trump. Los sondeos previos muestran un escenario favorable para la oposición en la competencia nacional por el Congreso, aunque varias contiendas senatoriales permanecen abiertas.

La jornada electoral definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, además de 36 gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales. Los primeros resultados se conocerán después del cierre de las urnas en cada jurisdicción. Sin embargo, el desenlace nacional dependerá especialmente de los distritos competitivos de la Cámara Baja y de las carreras senatoriales en estados como Texas, Michigan, Georgia, Ohio, Maine y Carolina del Norte.

¿Quién va ganando las elecciones de medio término 2026?

Los demócratas llegan a la jornada electoral con ventaja en los promedios nacionales de intención de voto para la Cámara de Representantes. El promedio de On Point Politics, actualizado el 2 de noviembre con 369 encuestas públicas, situaba a los demócratas en 53,4 % y a los republicanos en 41,5 %, una diferencia de 11,9 puntos. Otro promedio, publicado por ElectionsUSA el 3 de noviembre, mostraba una ventaja demócrata de 50,2 % frente a 42,1 %.

La encuesta Reuters/Ipsos publicada el 2 de noviembre también reflejó un escenario favorable para los demócratas: 46 % de apoyo frente a 38 % para los republicanos cuando se preguntó a los votantes qué partido deberían elegir para el Congreso. El mismo sondeo situó la aprobación de Trump en 32 %.

Estas cifras reflejan preferencias nacionales y no determinan directamente cuántos escaños conseguirá cada partido. La distribución geográfica del voto, la participación electoral y el comportamiento de los votantes independientes serán factores decisivos.

Claves de las elecciones de medio término 2026:

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego.

Se celebran 35 elecciones senatoriales: 33 ordinarias y dos especiales.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para controlar el Senado.

Los republicanos buscan conservar sus mayorías en ambas cámaras.

También se eligen gobernadores en 36 estados.

Las contiendas de Texas, Michigan, Georgia, Ohio y Carolina del Norte concentran buena parte de la atención nacional.

Resultados de las elecciones de medio mandato 2026: candidatos al Senado por estado

Las elecciones senatoriales de 2026 comprenden 35 estados. La siguiente tabla reúne las principales candidaturas demócratas y republicanas, además de los independientes en los estados donde no aparece una candidatura demócrata en la referencia consultada.

Estado Candidato demócrata (D) Candidato republicano (R) Resultado Alabama Everett Wess Barry Moore Pendiente Alaska Mary Peltola Dan Sullivan Pendiente Arkansas Hallie Shoffner Tom Cotton Pendiente Colorado John Hickenlooper Mark Baisley Pendiente Delaware Chris Coons Michael Katz Pendiente Florida* Angie Nixon Ashley Moody Pendiente Georgia Jon Ossoff Mike Collins Pendiente Idaho — Jim Risch Pendiente Illinois Juliana Stratton Don Tracy Pendiente Iowa Josh Turek Ashley Hinson Pendiente Kansas Adam Hamilton Roger Marshall Pendiente Kentucky Charles Booker Andy Barr Pendiente Luisiana Jamie Davis Julia Letlow Pendiente Maine Troy Jackson Susan Collins Pendiente Massachusetts Ed Markey John Deaton Pendiente Michigan Abdul El-Sayed Mike Rogers Pendiente Minnesota Peggy Flanagan (DFL) Michele Tafoya Pendiente Misisipi Scott Colom Cindy Hyde-Smith Pendiente Montana Alani Bankhead Kurt Alme Pendiente Nebraska — Pete Ricketts Pendiente Nuevo Hampshire Chris Pappas John Sununu Pendiente Nueva Jersey Cory Booker Justin Murphy Pendiente Nuevo México Ben Ray Luján Larry Marker Pendiente Carolina del Norte Roy Cooper Michael Whatley Pendiente Ohio* Sherrod Brown Jon Husted Pendiente Oklahoma N’Kiyla Jasmine Thomas Kevin Hern Pendiente Oregón Jeff Merkley David Brock Smith Pendiente Rhode Island Jack Reed Ray McKay Pendiente Carolina del Sur Annie Andrews Darline Graham Pendiente Dakota del Sur — Mike Rounds Pendiente Tennessee Marquita Bradshaw Bill Hagerty Pendiente Texas James Talarico Ken Paxton Pendiente Virginia Mark Warner Bert Mizusawa Pendiente Virginia Occidental Rachel Fetty Anderson Shelley Moore Capito Pendiente Wyoming James Byrd Harriet Hageman Pendiente

Florida y Ohio celebran elecciones senatoriales especiales para completar los periodos que quedaron vacantes. D: Partido Demócrata; R: Partido Republicano; DFL: Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota. La tabla identifica las principales candidaturas de ambos partidos, no la totalidad de aspirantes independientes y de partidos minoritarios.

¿Cuáles son las carreras senatoriales más importantes?

Texas: James Talarico vs. Ken Paxton. La contienda texana es una de las más observadas de 2026. El demócrata James Talarico busca conquistar un escaño en un estado tradicionalmente republicano, mientras que Ken Paxton representa al Partido Republicano. Una victoria demócrata tendría consecuencias importantes para el equilibrio del Senado.

La contienda texana es una de las más observadas de 2026. El demócrata James Talarico busca conquistar un escaño en un estado tradicionalmente republicano, mientras que Ken Paxton representa al Partido Republicano. Una victoria demócrata tendría consecuencias importantes para el equilibrio del Senado. Michigan: Abdul El-Sayed vs. Mike Rogers. El demócrata Abdul El-Sayed se enfrenta al republicano Mike Rogers. La disputa es especialmente relevante porque Michigan es uno de los estados que pueden inclinar la mayoría de la Cámara Alta.

El demócrata Abdul El-Sayed se enfrenta al republicano Mike Rogers. La disputa es especialmente relevante porque Michigan es uno de los estados que pueden inclinar la mayoría de la Cámara Alta. Carolina del Norte: Roy Cooper vs. Michael Whatley. El exgobernador demócrata Roy Cooper busca llegar al Senado frente al republicano Michael Whatley. La carrera representa una de las oportunidades más importantes para los demócratas.

El exgobernador demócrata Roy Cooper busca llegar al Senado frente al republicano Michael Whatley. La carrera representa una de las oportunidades más importantes para los demócratas. Ohio: Sherrod Brown vs. Jon Husted. El exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted, en una elección especial que también puede influir en el control del Senado.

El exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted, en una elección especial que también puede influir en el control del Senado. Georgia: Jon Ossoff vs. Mike Collins. El senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al republicano Mike Collins. La contienda es relevante para ambos partidos por el peso electoral de Georgia.

El senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al republicano Mike Collins. La contienda es relevante para ambos partidos por el peso electoral de Georgia. Maine: Troy Jackson vs. Susan Collins. La demócrata Troy Jackson intenta derrotar a la republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas del Senado.

La demócrata Troy Jackson intenta derrotar a la republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas del Senado. Alaska: Mary Peltola vs. Dan Sullivan. La excongresista demócrata Mary Peltola desafía al senador republicano Dan Sullivan. La elección utiliza un sistema de votación por orden de preferencia, por lo que el resultado definitivo podría tardar más en conocerse.

¿Qué partido puede controlar la Cámara de Representantes?

Los 435 escaños de la Cámara Baja están en juego y el partido que alcance 218 representantes tendrá la mayoría. Los demócratas buscan recuperar el control de la institución, mientras que los republicanos intentan conservar la ventaja que obtuvieron en las elecciones anteriores.

Los sondeos nacionales favorecen a los demócratas en el voto genérico para el Congreso. Sin embargo, el resultado dependerá de la distribución territorial de los votos, especialmente en los distritos competitivos de estados como California, Nueva York, Pensilvania, Virginia, Arizona y Carolina del Norte.

Entre los factores que pueden definir la Cámara están:

El desempeño demócrata en los distritos suburbanos y competitivos.

La participación de votantes independientes y jóvenes.

La capacidad republicana para movilizar a su base electoral.

La evaluación de la economía y el costo de vida.

La aprobación de Donald Trump y el impacto de su agenda política.

Una mayoría demócrata permitiría a la oposición controlar las comisiones legislativas, impulsar investigaciones y ejercer mayor supervisión sobre el Gobierno federal. Para Trump, perder la Cámara supondría un obstáculo para avanzar con su programa legislativo durante los dos últimos años de su mandato.

¿Quién puede ganar el Senado de Estados Unidos?

El Senado comienza la jornada con 53 republicanos frente a un bloque de 47 integrantes demócratas e independientes que se alinean con la oposición. Para obtener el control de la Cámara Alta, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.

La oposición tiene oportunidades en estados donde los republicanos defienden puestos competitivos, aunque también debe proteger sus propios escaños en Georgia y Michigan. Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Alaska aparecen entre las disputas que pueden modificar el equilibrio de poder.

Las dos elecciones especiales de Florida y Ohio también forman parte del calendario de renovación. Sus resultados permitirán determinar quién ocupará los puestos durante el periodo restante de los mandatos correspondientes.

El resultado del Senado no dependerá únicamente del voto nacional. Cada estado tiene una dinámica electoral propia y los márgenes estrechos pueden hacer que el ganador tarde en conocerse.

¿Cuáles son los estados que pueden definir las elecciones de medio término?

Texas, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Maine y Alaska concentran buena parte de la atención por sus elecciones senatoriales. En la Cámara de Representantes, los distritos competitivos de California, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Arizona también pueden resultar decisivos.

Texas representa una oportunidad especialmente importante para los demócratas por el tamaño de su electorado y la posibilidad de disputar un escaño republicano. Michigan y Georgia, por su parte, son territorios donde los demócratas defienden posiciones que pueden resultar determinantes para conservar su presencia en el Senado.

Iowa también merece atención por sus contiendas senatoriales, legislativas y para gobernador. En Maine, la carrera entre Collins y Jackson será una de las referencias para evaluar el desempeño de los republicanos en estados con votantes independientes.

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de medio mandato 2026?

Los primeros resultados comenzarán a publicarse después del cierre de los centros de votación en cada estado. No existe una hora nacional única para conocer a los ganadores: los horarios varían según la zona horaria y las autoridades electorales necesitan tiempo para contabilizar los votos anticipados, por correo y emitidos presencialmente.

Las primeras proyecciones pueden aparecer durante la noche del martes 3 de noviembre. Sin embargo, las carreras más ajustadas podrían prolongarse durante el miércoles y los días siguientes, dependiendo del volumen de votos pendientes y de las reglas de escrutinio de cada jurisdicción.

También es importante distinguir tres conceptos:

Resultados preliminares: cifras difundidas mientras continúa el conteo.

cifras difundidas mientras continúa el conteo. Proyecciones electorales: anuncios de medios de comunicación que consideran que un candidato ya no puede ser alcanzado por su rival.

anuncios de medios de comunicación que consideran que un candidato ya no puede ser alcanzado por su rival. Resultados oficiales: cifras verificadas y certificadas por las autoridades electorales correspondientes.

Una proyección periodística no equivale a la certificación oficial del resultado.

FAQ: preguntas frecuentes sobre las elecciones de medio término 2026

¿Qué se vota el 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos?

Se eligen los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 senadores, 36 gobernadores y numerosos cargos estatales y locales. También se celebran elecciones legislativas y consultas en diferentes jurisdicciones.

¿Cuántos estados celebran elecciones al Senado en 2026?

Son 35 estados. Se disputan 33 escaños en elecciones ordinarias y dos puestos mediante elecciones especiales en Florida y Ohio.

¿Cuántos escaños necesita un partido para controlar la Cámara de Representantes?

Se necesitan 218 de los 435 escaños para alcanzar la mayoría de la Cámara Baja.

¿Cuántos escaños necesitan los demócratas para controlar el Senado?

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, tomando como referencia la composición de partida de 53 republicanos y un bloque opositor de 47 integrantes.

¿Las encuestas determinan quién ganó las elecciones?

No. Las encuestas estiman las preferencias de los votantes antes de la jornada electoral. Los ganadores se determinan mediante el conteo de votos y la certificación de los resultados por las autoridades correspondientes.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Depende de cada estado y de la diferencia entre los candidatos. Algunas carreras pueden proyectarse durante la noche electoral, mientras que otras podrían necesitar varios días de escrutinio, recuentos o procesos adicionales de verificación.

¿Por qué son importantes las elecciones de medio término para Donald Trump?

Porque determinarán si el presidente conserva el respaldo legislativo de ambas cámaras o debe gobernar con una o dos cámaras controladas por la oposición. El resultado influirá en la aprobación de leyes, el presupuesto federal, las investigaciones del Congreso y la supervisión de su administración.