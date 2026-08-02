El Miss Universo Chile 2026 ya conoce a las 13 candidatas que se enfrentarán este domingo, 2 de agosto en la gran final del certamen de belleza transmitido por Mega TV y conducido por Julio César Rodríguez. Las postulantes mostrarán su mejor faceta ante el exigente jurado integrado por Edgardo Navarro, Viviana Nunes, Camila Andrade, Pin Montané y Carolina de Moras para convertirse en la sucesora de Inna Moll y representar al país austral en el Miss Universo 2026 que se celebrará en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico.
¿Quiénes son las candidatas confirmadas a Miss Universo 2025?
Tras la victoria el año pasado de Inna Moll, la 74ª edición del concurso de belleza definió a las 13 postulantes que competirán por el título de la mujer más bella de Chile.
|Ciudad / Comuna
|Representante
|Antártica
|Josefina Flores
|Loncoche
|Victoria Jiménez
|Vitacura
|Arantxa Ramírez
|Lo Barnechea
|Scarlette Hermosilla
|Viña del Mar
|Dominga López
|Talca
|Martina Avendaño
|Los Ángeles
|Mariane Kiss
|San Pedro de la Paz
|Victoria Gazale
|Huechuraba
|Javiera Pino
|Rancagua
|Claudia Arteaga
|Pucón
|Catalina Vallejos
|Temuco
|Krishna Sandoval
|Las Condes
|Javiera Barrie
Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo Chile 2026
Este domingo 2 de agosto se celebrará Miss Universo Chile 2026 desde los estudios de Mega Televisión en la capital chilena. La transmisión comenzará a las 22:15 (hora de Santiago), es decir, a las 11:15 p. m. ET / 8:15 p. m. PT / 5:15 a. m. horario peninsular de España. El público podrá seguir la ceremonia por Internet en el sitio oficial de la televisora y la reacción a la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal oficia de Mega TV en YouTube, ya que no cuenta con emisión oficial por cable a nivel internacional.
- Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2026
- Horario: 10:15 pm (Chile), 8:15 pm (MEX), 9:15 pm (COL, PER, EU), 11:15 pm (ARG, CHI)
- Evento: 74° edición del Miss Universo Chile 2026
- Lugar: Estudios de Mega TV en Santiago, Chile