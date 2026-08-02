El Miss Universo Chile 2026 ya conoce a las 13 candidatas que se enfrentarán este domingo, 2 de agosto en la gran final del certamen de belleza transmitido por Mega TV y conducido por Julio César Rodríguez. Las postulantes mostrarán su mejor faceta ante el exigente jurado integrado por Edgardo Navarro, Viviana Nunes, Camila Andrade, Pin Montané y Carolina de Moras para convertirse en la sucesora de Inna Moll y representar al país austral en el Miss Universo 2026 que se celebrará en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico.

Señal en vivo de Mega TV para la cobertura del certamen de belleza Miss Universo Chile 2026 desde Santiago mediante televisión abierta y plataformas online. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

¿Quiénes son las candidatas confirmadas a Miss Universo 2025?

Tras la victoria el año pasado de Inna Moll, la 74ª edición del concurso de belleza definió a las 13 postulantes que competirán por el título de la mujer más bella de Chile.

Ciudad / Comuna Representante Antártica Josefina Flores Loncoche Victoria Jiménez Vitacura Arantxa Ramírez Lo Barnechea Scarlette Hermosilla Viña del Mar Dominga López Talca Martina Avendaño Los Ángeles Mariane Kiss San Pedro de la Paz Victoria Gazale Huechuraba Javiera Pino Rancagua Claudia Arteaga Pucón Catalina Vallejos Temuco Krishna Sandoval Las Condes Javiera Barrie

Escenario oficial de la gran final del Miss Universo Chile 2026 en Santiago, donde las candidatas compiten por la corona en transmisión en directo. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo Chile 2026

Este domingo 2 de agosto se celebrará Miss Universo Chile 2026 desde los estudios de Mega Televisión en la capital chilena. La transmisión comenzará a las 22:15 (hora de Santiago), es decir, a las 11:15 p. m. ET / 8:15 p. m. PT / 5:15 a. m. horario peninsular de España . El público podrá seguir la ceremonia por Internet en el sitio oficial de la televisora y la reacción a la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal oficia de Mega TV en YouTube, ya que no cuenta con emisión oficial por cable a nivel internacional.

Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2026

Horario: 10:15 pm (Chile), 8:15 pm (MEX), 9:15 pm (COL, PER, EU), 11:15 pm (ARG, CHI)

Evento: 74° edición del Miss Universo Chile 2026

Lugar: Estudios de Mega TV en Santiago, Chile