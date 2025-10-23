La organización de Miss USA, fundada a principios de los años 50, ha demostrado una notable capacidad de adaptación, implementando reformas significativas en respuesta a los recientes cambios de liderazgo y controversias internas. A pesar de estas evoluciones, el prestigioso sistema de concursos de belleza mantiene reglas estrictas, algunas de las cuales son bien conocidas, mientras que otras son completamente nuevas. Incluso las actuales ganadoras estatales se encuentran en un proceso de aprendizaje de las pautas más recientes, justo antes de la competencia nacional que se celebrará en el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, este viernes 24 de octubre a partir de las 8:00 pm ET / 5:00 pm PT.

RENO, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 24/010/2025.- Lista de horarios y canales para ver el concurso de belleza Miss USA 2025 este viernes 24 de octubre con 51 candidatas desde el teatro Grand Sierra Resort and Casino de Reno, Nevada. Foto de Alberto E. Rodriguez para Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Una de las reformas más revolucionarias para la edición de 2025 es la eliminación del límite de edad, una barrera que históricamente impedía la participación de mujeres mayores. Anteriormente, la edad máxima para competir era de 28 años, pero esta restricción ha sido oficialmente levantada, permitiendo que mujeres de cualquier edad adulta puedan aspirar a la corona nacional. Esta decisión ha generado un gran entusiasmo y ha transformado el perfil de las concursantes de este año.

Gracias a este cambio en las directrices, la edición de 2025 contará con la participación de múltiples concursantes que regresan al certamen después de un largo tiempo de inactividad. Varias de estas mujeres están aprovechando la nueva normativa para competir nuevamente, demostrando el impacto positivo de la reforma en la diversidad y la inclusión dentro del concurso. Este nuevo conjunto de reglas busca modernizar la competencia y asegurar que el sistema siga siendo relevante.

A continuación, te presentamos a las 51 aspirantes de todos los estados que se preparan para competir por la codicada corona y que se encuentran listas para escribir un nuevo capítulo en la historia de este icónico certamen de belleza.

¿Quiénes son las 51 candidatas al Miss USA 2025?

Kennedy Whisenant - Miss Alabama

Kelsey Craft - Miss Alaska

Elexes Richardson - Miss Arizona

Olivia Halsey - Miss Arkansas

Kylie Chang - Miss California

Sydney Hella - Miss Colorado

Jenna Hofmann - Miss Connecticut

Tetra Shaylice Shockley - Miss Delaware

Allison LaForce - Miss District of Columbia

Lou Schieffelin - Miss Florida

Savannah Miles - Miss Georgia

Issha Rose Mata - Miss Hawaii

Francie Millan - Miss Louisiana

Shelby Howell - Miss Maine

Lexia Gillette - Miss Maryland

Peri Caron - Miss Massachusetts

Michele Lewandowski - Miss Michigan

Megan Rivera - Miss Minnesota

McKenzie Cole - Miss Mississippi

Shae Smith - Miss Missouri

Juliana Wilson - Miss Montana

Audrey Eckert - Miss Nebraska

Mary Sickler - Miss Nevada

MonaLesa Brackett - Miss New Hampshire

Ivy Harrington - Miss New Jersey

Dominique Ehrl - Miss New Mexico

Christiana DiNardo - Miss New York

Lourdes Madera - Miss North Carolina

Olivia Redding - Miss North Dakota

Hannah Marie Klein - Miss Ohio

Zoe Ferraro - Miss Oklahoma

Chantéa McIntyre - Miss Oregon

Rica Clements - Miss Pennsylvania

Brianna Vega - Miss Rhode Island

Gallienne Nabila - Miss South Carolina

Megan Hiyjkel - Miss South Dakota

Madison Kunst - Miss Tennessee

Taylor Lauren Davis - Miss Texas

Elle Hinojosa - Miss Utah

Victoria Chuah - Miss Vermont

Erin Houston - Miss Virginia

Carisa Erickson - Miss Washington

Erin Wellman - Miss West Virginia

Aneisha Cox - Miss Wisconsin

Eilish Anne Young - Miss Wyoming