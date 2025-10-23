La organización de Miss USA, fundada a principios de los años 50, ha demostrado una notable capacidad de adaptación, implementando reformas significativas en respuesta a los recientes cambios de liderazgo y controversias internas. A pesar de estas evoluciones, el prestigioso sistema de concursos de belleza mantiene reglas estrictas, algunas de las cuales son bien conocidas, mientras que otras son completamente nuevas. Incluso las actuales ganadoras estatales se encuentran en un proceso de aprendizaje de las pautas más recientes, justo antes de la competencia nacional que se celebrará en el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, este viernes 24 de octubre a partir de las 8:00 pm ET / 5:00 pm PT.
Una de las reformas más revolucionarias para la edición de 2025 es la eliminación del límite de edad, una barrera que históricamente impedía la participación de mujeres mayores. Anteriormente, la edad máxima para competir era de 28 años, pero esta restricción ha sido oficialmente levantada, permitiendo que mujeres de cualquier edad adulta puedan aspirar a la corona nacional. Esta decisión ha generado un gran entusiasmo y ha transformado el perfil de las concursantes de este año.
Gracias a este cambio en las directrices, la edición de 2025 contará con la participación de múltiples concursantes que regresan al certamen después de un largo tiempo de inactividad. Varias de estas mujeres están aprovechando la nueva normativa para competir nuevamente, demostrando el impacto positivo de la reforma en la diversidad y la inclusión dentro del concurso. Este nuevo conjunto de reglas busca modernizar la competencia y asegurar que el sistema siga siendo relevante.
A continuación, te presentamos a las 51 aspirantes de todos los estados que se preparan para competir por la codicada corona y que se encuentran listas para escribir un nuevo capítulo en la historia de este icónico certamen de belleza.
¿Quiénes son las 51 candidatas al Miss Universe USA 2025?
- Kennedy Whisenant - Miss Alabama
- Kelsey Craft - Miss Alaska
- Elexes Richardson - Miss Arizona
- Olivia Halsey - Miss Arkansas
- Kylie Chang - Miss California
- Sydney Hella - Miss Colorado
- Jenna Hofmann - Miss Connecticut
- Tetra Shaylice Shockley - Miss Delaware
- Allison LaForce - Miss District of Columbia
- Lou Schieffelin - Miss Florida
- Savannah Miles - Miss Georgia
- Issha Rose Mata - Miss Hawaii
- Francie Millan - Miss Louisiana
- Shelby Howell - Miss Maine
- Lexia Gillette - Miss Maryland
- Peri Caron - Miss Massachusetts
- Michele Lewandowski - Miss Michigan
- Megan Rivera - Miss Minnesota
- McKenzie Cole - Miss Mississippi
- Shae Smith - Miss Missouri
- Juliana Wilson - Miss Montana
- Audrey Eckert - Miss Nebraska
- Mary Sickler - Miss Nevada
- MonaLesa Brackett - Miss New Hampshire
- Ivy Harrington - Miss New Jersey
- Dominique Ehrl - Miss New Mexico
- Christiana DiNardo - Miss New York
- Lourdes Madera - Miss North Carolina
- Olivia Redding - Miss North Dakota
- Hannah Marie Klein - Miss Ohio
- Zoe Ferraro - Miss Oklahoma
- Chantéa McIntyre - Miss Oregon
- Rica Clements - Miss Pennsylvania
- Brianna Vega - Miss Rhode Island
- Gallienne Nabila - Miss South Carolina
- Megan Hiyjkel - Miss South Dakota
- Madison Kunst - Miss Tennessee
- Taylor Lauren Davis - Miss Texas
- Elle Hinojosa - Miss Utah
- Victoria Chuah - Miss Vermont
- Erin Houston - Miss Virginia
- Carisa Erickson - Miss Washington
- Erin Wellman - Miss West Virginia
- Aneisha Cox - Miss Wisconsin
- Eilish Anne Young - Miss Wyoming