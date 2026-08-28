BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, (29-08-2026).- Revisa las candidatas que van a participar por la corona en Miss México 2026, certamen que se realizará este sábado 29 de agosto en Baja California Sur. Imagen creada por la IA de Gemini.
BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, (29-08-2026).- Revisa las candidatas que van a participar por la corona en Miss México 2026, certamen que se realizará este sábado 29 de agosto en Baja California Sur. Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Este sábado 29 de agosto, Los Cabos, en Baja California Sur, será escenario de Miss México 2026, certamen que reunirá a 32 candidatas procedentes de distintos estados de la República. Las participantes competirán por la corona nacional y por el honor de convertirse en la representante de México en Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico. La gala definirá a la mujer que llevará la bandera mexicana a la gran cita internacional de belleza.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo México 2026?

Conoce a las 32 candidatas que van a participar en el Miss Universo México 2026:

CandidataRegión
Diana Marín SandovalAguascalientes
Samantha BastidasBaja California
Selene ZazuetaBaja California Sur
Maje VenegasCampeche
Catherine LópezChiapas
Areli FavelaChihuahua
María ZepedaColima
Glenda MakhloufCoahuila
Ximena OchoaCiudad de México
Isela HernándezDurango
Jimena MadrigalEstado de México
Ana Cristina MuñozGuanajuato
Fernanda AbaroaGuerrero
Angélica ArredondoHidalgo
María VargasJalisco
Mariana MacíasMichoacán
Zayda RíosMorelos
Evelia MoralesNayarit
Arisbe CuetoNuevo León
Estefany LunaOaxaca
Ale JuaricoPuebla
Ithza AndradeQuerétaro
Naxca Maureen DotyQuintana Roo
Anylu MartínezSan Luis Potosí
Cristina GuillénSinaloa
Moneth ChioSonora
Ximena ArandaTabasco
Gisella FloresTamaulipas
Diana CastilloTlaxcala
Génesis VeraVeracruz
Carla OsorioYucatán
Viridiana OvalleZacatecas

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss México 2026

El Miss México 2026 será un emotivo certamen. Serán 32 candidatas que van a mostrar su talento para convencer al jurado de que merecen ser portadoras de la corona y representar al país en Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

  • Fecha: sábado 29 de agosto de 2026
  • Evento: Miss Universo México 2026
  • Lugar: Los Cabos, en Baja California Sur
  • Transmisión: Canal oficial de YouTube de Miss Universo México.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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