Este sábado 29 de agosto, Los Cabos, en Baja California Sur, será escenario de Miss México 2026, certamen que reunirá a 32 candidatas procedentes de distintos estados de la República. Las participantes competirán por la corona nacional y por el honor de convertirse en la representante de México en Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico. La gala definirá a la mujer que llevará la bandera mexicana a la gran cita internacional de belleza.
¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo México 2026?
Conoce a las 32 candidatas que van a participar en el Miss Universo México 2026:
|Candidata
|Región
|Diana Marín Sandoval
|Aguascalientes
|Samantha Bastidas
|Baja California
|Selene Zazueta
|Baja California Sur
|Maje Venegas
|Campeche
|Catherine López
|Chiapas
|Areli Favela
|Chihuahua
|María Zepeda
|Colima
|Glenda Makhlouf
|Coahuila
|Ximena Ochoa
|Ciudad de México
|Isela Hernández
|Durango
|Jimena Madrigal
|Estado de México
|Ana Cristina Muñoz
|Guanajuato
|Fernanda Abaroa
|Guerrero
|Angélica Arredondo
|Hidalgo
|María Vargas
|Jalisco
|Mariana Macías
|Michoacán
|Zayda Ríos
|Morelos
|Evelia Morales
|Nayarit
|Arisbe Cueto
|Nuevo León
|Estefany Luna
|Oaxaca
|Ale Juarico
|Puebla
|Ithza Andrade
|Querétaro
|Naxca Maureen Doty
|Quintana Roo
|Anylu Martínez
|San Luis Potosí
|Cristina Guillén
|Sinaloa
|Moneth Chio
|Sonora
|Ximena Aranda
|Tabasco
|Gisella Flores
|Tamaulipas
|Diana Castillo
|Tlaxcala
|Génesis Vera
|Veracruz
|Carla Osorio
|Yucatán
|Viridiana Ovalle
|Zacatecas
Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss México 2026
El Miss México 2026 será un emotivo certamen. Serán 32 candidatas que van a mostrar su talento para convencer al jurado de que merecen ser portadoras de la corona y representar al país en Miss Universo 2026 en Puerto Rico.
- Fecha: sábado 29 de agosto de 2026
- Evento: Miss Universo México 2026
- Lugar: Los Cabos, en Baja California Sur
- Transmisión: Canal oficial de YouTube de Miss Universo México.