Este sábado 29 de agosto, Los Cabos, en Baja California Sur, será escenario de Miss México 2026, certamen que reunirá a 32 candidatas procedentes de distintos estados de la República. Las participantes competirán por la corona nacional y por el honor de convertirse en la representante de México en Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico. La gala definirá a la mujer que llevará la bandera mexicana a la gran cita internacional de belleza.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo México 2026?

Conoce a las 32 candidatas que van a participar en el Miss Universo México 2026:

Candidata Región Diana Marín Sandoval Aguascalientes Samantha Bastidas Baja California Selene Zazueta Baja California Sur Maje Venegas Campeche Catherine López Chiapas Areli Favela Chihuahua María Zepeda Colima Glenda Makhlouf Coahuila Ximena Ochoa Ciudad de México Isela Hernández Durango Jimena Madrigal Estado de México Ana Cristina Muñoz Guanajuato Fernanda Abaroa Guerrero Angélica Arredondo Hidalgo María Vargas Jalisco Mariana Macías Michoacán Zayda Ríos Morelos Evelia Morales Nayarit Arisbe Cueto Nuevo León Estefany Luna Oaxaca Ale Juarico Puebla Ithza Andrade Querétaro Naxca Maureen Doty Quintana Roo Anylu Martínez San Luis Potosí Cristina Guillén Sinaloa Moneth Chio Sonora Ximena Aranda Tabasco Gisella Flores Tamaulipas Diana Castillo Tlaxcala Génesis Vera Veracruz Carla Osorio Yucatán Viridiana Ovalle Zacatecas

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss México 2026

El Miss México 2026 será un emotivo certamen. Serán 32 candidatas que van a mostrar su talento para convencer al jurado de que merecen ser portadoras de la corona y representar al país en Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Evento: Miss Universo México 2026

Lugar: Los Cabos, en Baja California Sur

Transmisión: Canal oficial de YouTube de Miss Universo México.