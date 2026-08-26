Este jueves 27 de agosto, las luces se encenderán en Miami para una edición histórica de Miss USA 2026, que celebrará por todo lo alto su 75.º aniversario. La gala promete una noche llena de elegancia, emoción y momentos inolvidables, con 51 candidatas dispuestas a dejarlo todo sobre el escenario en busca de la ansiada corona. El imponente Ziff Ballet Opera House, en Miami, Florida, será el escenario donde los sueños y la determinación se encontrarán para conocer a la representante de Estados Unidos en el Miss Universo 2026.
¿Quiénes son las candidatas para Miss USA 2026? Lista completa
En su 75.º aniversario, Miss USA 2026 alista una histórica celebración. Conoce a las 51 candidatas que van a competir por la corona.
|Participantes
|Estados
|Samantha Havenstrite
|Alabama
|Holly Huber
|Alaska
|Kaitlyn Humphrey
|Arizona
|Anna Claire Hay
|Arkansas
|Acacia McBride
|California
|Jordyn Owen
|Colorado
|Jaeden Hamelly
|Connecticut
|Julia Hatoum
|Delaware
|Kennedy JoAnn Lucas
|Distrito Columbia
|Aileen Cerchiara
|Florida
|Jade Kircus
|Georgia
|Darja Bassut
|Hawaii
|Katie Tetreault
|Idaho
|Vivica Lewandowski
|Illinois
|Eniola Oke
|Indiana
|Madeline Erickson
|Iowa
|Madilynn Becker
|Kansas
|Brijet Finister
|Kentucky
|Ella Clark
|Louisiana
|Mykala Green
|Maine
|Holly Plank
|Maryland
|Kayshauna Montaño
|Massachusetts
|Amber Uhler
|Michigan
|Rachel Betterley
|Minnesota
|Victoria Cantu
|Mississippi
|Madison Beck
|Missouri
|Lisbeth Fernández
|Montana
|Emily Lenser
|Nebraska
|Natalie Bode
|Nevada
|Samantha LaBonne
|New Hampshire
|Katarina Lengyel
|New Jersey
|Cara Rgnonti
|New Mexico
|Jenna Dykstra
|New York
|Brittany Boltinhouse
|North Carolina
|Sophia Richards
|North Dakota
|Kayelin Tiggs
|Ohio
|Annamaria Thomas
|Oklahoma
|Claire Wildey
|Oregon
|Elizabeth Voight
|Pennsylvania
|Victoria Cuartas
|Rhode Island
|Victoria Vesce
|South Carolina
|Lexus Paulson
|South Dakota
|Sydney Grace Young
|Tennessee
|Alexis Fuetsch
|Texas
|Alayzia Christopher
|Utah
|Katherine McQuade
|Vermont
|Justus Kelley
|Virginia
|Ellise Kakazu
|Washington
|Alanna Lynch
|West Virginia
|Olivia Lulich Wisconsin
|Wisconsin
|Melanie San Roman
|Wyoming
Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss USA 2026
El Miss USA 2026 comenzará a las 8:00 p. m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p. m. PT. El público podrá seguir la ceremonia por la transmisión de The CW.
- Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026
- Horario: 8:00 p. m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p. m. PT
- Evento: 75° edición del Miss USA 2026
- Lugar: Ziff Ballet Opera House, Miami, Florida
- Canal: The CW