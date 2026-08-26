Revisa las candidatas que van a participar en Miss USA 2026, evento que se realizará este jueves 27 de agosto. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Revisa las candidatas que van a participar en Miss USA 2026, evento que se realizará este jueves 27 de agosto. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Este jueves 27 de agosto, las luces se encenderán en Miami para una edición histórica de Miss USA 2026, que celebrará por todo lo alto su 75.º aniversario. La gala promete una noche llena de elegancia, emoción y momentos inolvidables, con 51 candidatas dispuestas a dejarlo todo sobre el escenario en busca de la ansiada corona. El imponente Ziff Ballet Opera House, en Miami, Florida, será el escenario donde los sueños y la determinación se encontrarán para conocer a la representante de Estados Unidos en el Miss Universo 2026.

¿Quiénes son las candidatas para Miss USA 2026? Lista completa

En su 75.º aniversario, Miss USA 2026 alista una histórica celebración. Conoce a las 51 candidatas que van a competir por la corona.

ParticipantesEstados
Samantha HavenstriteAlabama
Holly HuberAlaska
Kaitlyn HumphreyArizona
Anna Claire HayArkansas
Acacia McBrideCalifornia
Jordyn OwenColorado
Jaeden HamellyConnecticut
Julia HatoumDelaware
Kennedy JoAnn LucasDistrito Columbia
Aileen CerchiaraFlorida
Jade KircusGeorgia
Darja BassutHawaii
Katie TetreaultIdaho
Vivica Lewandowski Illinois
Eniola OkeIndiana
Madeline EricksonIowa
Madilynn BeckerKansas
Brijet FinisterKentucky
Ella ClarkLouisiana
Mykala GreenMaine
Holly PlankMaryland
Kayshauna MontañoMassachusetts
Amber UhlerMichigan
Rachel BetterleyMinnesota
Victoria Cantu Mississippi
Madison BeckMissouri
Lisbeth FernándezMontana
Emily LenserNebraska
Natalie BodeNevada
Samantha LaBonneNew Hampshire
Katarina LengyelNew Jersey
Cara RgnontiNew Mexico
Jenna DykstraNew York
Brittany BoltinhouseNorth Carolina
Sophia RichardsNorth Dakota
Kayelin TiggsOhio
Annamaria ThomasOklahoma
Claire WildeyOregon
Elizabeth VoightPennsylvania
Victoria CuartasRhode Island
Victoria VesceSouth Carolina
Lexus PaulsonSouth Dakota
Sydney Grace YoungTennessee
Alexis FuetschTexas
Alayzia Christopher Utah
Katherine McQuadeVermont
Justus KelleyVirginia
Ellise KakazuWashington
Alanna LynchWest Virginia
Olivia Lulich WisconsinWisconsin
Melanie San RomanWyoming
Miss USA 2026 state delegates gathered on stage during the national pageant, presenting official representatives from across the United States. | Photo by @missusa / Instagram / Depor
Miss USA 2026 state delegates gathered on stage during the national pageant, presenting official representatives from across the United States. | Photo by @missusa / Instagram / Depor

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss USA 2026

El Miss USA 2026 comenzará a las 8:00 p. m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p. m. PT. El público podrá seguir la ceremonia por la transmisión de The CW.

  • Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026
  • Horario: 8:00 p. m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p. m. PT
  • Evento: 75° edición del Miss USA 2026
  • Lugar: Ziff Ballet Opera House, Miami, Florida
  • Canal: The CW
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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