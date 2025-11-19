Conoce la lista completa de participantes confirmadas para Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre desde Tailandia. (Foto: @missuniverse / Instagram)
Las candidatas a Miss Universo 2025 ya están inmersas en las competiciones preliminares. El 14 de noviembre, las delegadas realizaron el desfile en traje de baño en Pattaya. Algunas de las concursantes que más atención han captado son Olivia Yacé (Costa de Marfil), la representante local Praveenar Singh (con notable ascendencia india), y Fátima Bosch (México), elogiada por su belleza y por alzar la voz contra el director de Miss Universo Tailandia. Además, las delegadas de Colombia (Vanessa Pulgarín) y Venezuela (Stephany Abasali) han acumulado un gran número de seguidores en Asia. Como cada año, el certamen reunirá a las mujeres más destacadas de cada nación, combinando belleza, talento, impacto social y liderazgo.

¿Quiénes son las candidatas confirmadas a Miss Universo 2025?

La 74ª edición del concurso de belleza tras la victoria el año pasado de la danesa Victoria Kjær Theilvig. En total, en esta edición de Miss Universo participan 130 mujeres llegadas de todas partes del mundo bajo el lema ‘El poder del amor’.

País / TerritorioRepresentante
AlbaniaFlavia Harizaj
AlemaniaDiana Fast
AngolaMaria Cunha
ArgentinaAldana Masset
ArmeniaPeggy Garabekian
ArubaHannah Arends
AustraliaLexie Brant
BahamasMaliqué Bowe
BangladésTangia Methila
BélgicaKaren Jansen
BeliceIsabella Zabaneh
BielorrusiaAlena Kucheruk
BoliviaYessica Hausermann
BonaireNicole Peiliker
BotsuanaLillian Andries
BrasilGabriela Lacerda
BulgariaGaby Guha
Cabo Verde / Islas CaimánTahiti Seymour
CamboyaNearysocheata Thai
CamerúnJosiane Golonga
CanadáJaime VandenBerg
ChileInna Moll
ChinaZhao Na
ColombiaVanessa Pulgarín
Corea del SurSoo-yeon Lee
Costa de MarfilOlivia Yacé
Costa RicaMahyla Roth
CroaciaLaura Gnjatovi
CubaLina Luaces
CurazaoCamille Thomas
DinamarcaMonique Sonne
EcuadorNadia Mejía
EgiptoSabrina Maged
El SalvadorGiulia Zanoni
Emiratos Árabes UnidosMariam Mohamed
EslovaquiaViktoria Güllová
EsloveniaHana Klaut
EspañaAndrea Valero
Estados UnidosAudrey Eckert
Estados Unidos - Miss LatinaYamilex Hernández
EstoniaBrigitta Schaback
FilipinasAhtisa Manalo
FinlandiaSarah Dzafce
FranciaÈve Gilles
GhanaAndromeda Peters
Gran Bretaña / Reino UnidoDanielle Latimer
GreciaMary Chatzipavlou
GuadalupeOphély Mézino
GuatemalaRaschel Paz
GuineaTiguidanké Bérété
GuyanaChandini Baljor
HaitíMelissa Sapini
HondurasAlejandra Fuentes
Hong KongLizzie Li
HungríaKincs Dezsényi
IndiaManika Vishwakarma
IndonesiaSanly Liu
IrakHanin Al Qoreishy
IrlandaAadya Srivastava
IslandiaHelena O’Connor
Islas Turcas y CaicosBereniece Dickenson
Islas Vírgenes BritánicasOlivia Freeman
Islas Vírgenes de EE.UU.Britanny Robinson
IsraelMelanie Shiraz
ItaliaLucilla Nori
JamaicaGabrielle Henry
JapónKaori Hashimoto
KazajistánDana Almassova
KosovoDorea Shala
KirguistánMary Kuvakova
LaosLattana Munvilay
LetoniaMeldra Rosenberg
LíbanoSarah Bou Jaoude
MacaoKris Fong
MalasiaChloe Lim
MaltaJulia Cluett
MartinicaCélya Abatucci
MauricioAurélie Alcindor
MayotteNourya Aboutoihi
MéxicoFátima Bosch
MoldaviaMariana Ignat
MyanmarMyat Yadanar Soe
NamibiaJohanna Swartbooi
NepalSanya Adhikari
NicaraguaItza Castillo
NígerZoulahatou Amadou
NigeriaBasil Onyinyechi
NoruegaLeonora Lysglimt-Rødland
Nueva ZelandaAbbigail Sturgin
Países BajosNathalie Mogbelzada
PakistánRoma Riaz
PalestinaNadeen Ayoub
PanamáMirna Caballini
ParaguayYanina Gómez
PerúKarla Bacigalupo
PortugalCamila Vitorino
Puerto RicoZashely Alicea
República ChecaMichaela Tomanová
República Democrática del CongoDorcas Dienda
República DominicanaJennifer Ventura
RumaniaCatalina Jacob
RusiaAnastasia Venza
RuandaSolange Keita
Santa LucíaShianne Smith
SenegalCamilla Diagne
SingapurAnnika Sager
Sri LankaLihasha White
SueciaDaniella Lundqvist
SuizaNaima Acosta
SurinamChiara Wijntuin
TailandiaPraveenar Singh
TanzaniaNaisae Yona
Trinidad y TobagoLatifah Morris
TurquíaCeren Arslan
UcraniaSofiya Tkachuk
UruguayValeria Baladan
VenezuelaStephany Abasali
VietnamHng Giang Nguyn
ZambiaKunda Mwamulima
ZimbabueLyshanda Moyas

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo 2025

Este viernes 21 de noviembre se celebrará Miss Universo 2025 desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España. El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.

  • Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
  • Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
  • Evento: 74° edición del Miss Universo 2025
  • Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia
