La 75.ª edición de Miss Universo 2026 reúne a 116 candidatas de distintos países y territorios que compiten en la gran final este martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. Algunas de las concursantes que más atención han captado son la representante local Jennifer Barreto, Clara Vegas Goetz (Venezuela), quien figura de manera constante entre las máximas contendientes y resalta por su estatura, proyección escénica y cercanía. Además, las delegadas de Filipinas (Bea Millan-Windorski) y Francia (Garance Authié) han acumulado un gran número de seguidores de los concurso de belleza. Como cada año, el certamen reunirá a las mujeres más destacadas de cada nación, combinando belleza, talento, impacto social y liderazgo.
¿Quiénes son las candidatas confirmadas a Miss Universo 2026?
La 75ª edición del concurso de belleza tras la victoria el año pasado de la mexicana Fátima Bosch Fernandez. En total, en esta edición de Miss Universo participan 116 mujeres llegadas de todas partes del mundo para participar en el tradicional certamen.
|País / Territorio
|Representante
|Albania
|Jogersa Beqiri
|Alemania
|Celina Weil
|Argentina
|Daiana Stefani Pereyra
|Armenia
|Arena Zeynalian
|Aruba
|Elizabeth Johnson
|Australia
|Caitlin Worthington
|Bahamas
|Shawndra Henfield
|Bangladesh
|Samira Khan Mahi
|Bélgica
|Olga Mariana Lombardo
|Belice
|Caleigh-Rose West
|Bielorrusia
|Aliya Korotkaya
|Birmania
|May Grace Parry
|Bolivia
|Valeria Mena Ferreira
|Bonaire
|Caroline Porras
|Botsuana
|Dabilo Moses
|Brasil
|Marcella Kozinski de Barros
|Cabo Verde
|Armandina Cunha
|Camboya
|Than Rthna
|Camerún
|Audrey Moutongo Black
|Canadá
|Aslihan Morali
|Chequia
|Dominika Viktorie Kotoučková
|Chile
|Dominga López
|China
|Shiqi Wang
|Colombia
|María Alejandra López Pérez
|Corea del Sur
|Yurim Kim
|Costa Rica
|María Alejandra Acosta García
|Croacia
|Antea Mršić
|Cuba
|Mia Angelina Donadio Cancio
|Curazao
|Bianty Rojer Gomperts
|Dinamarca
|Fie Rose Lindegaard
|Ecuador
|Dalia Bucaram
|Egipto
|Sonia Gergis
|El Salvador
|Sofía Córdova Moreno
|Eslovaquia
|Anna Ličková
|España
|Susana Lucía Medina
|Estados Unidos
|Justus Anye Coleman Kelley
|Estonia
|Emili Denneng
|Etiopía
|Bruktawit Belete Woldeyes
|Filipinas
|Bea Millan-Windorski
|Finlandia
|Veera Grönlund
|Francia
|Garance Authié
|Ghana
|Belvy Naa Teide Ofori
|Grecia
|Olivia Vasilopoulos
|Guadalupe
|Chloé Mathilde Marie Deher
|Guatemala
|María Adelina Castillo Birba
|Guinea
|Justine Kamara
|Guinea Ecuatorial
|Teresa Isabel Mbomio Ada
|Guyana
|Angel Bhathal
|Haití
|Tatenda Josephina Rameau
|Honduras
|Luisa Paola Pineda Barahona
|Hong Kong
|Jennifer Kraft Zhou
|Hungría
|Kiss Kamilla
|India
|Kaziah Liz Mejo
|Irak
|Samantha Slewa
|Irlanda
|Aideen Howard
|Islandia
|Sigga Ózk
|Isla de la Reunión
|Abigaëlle Tailamée
|Islas Caimán
|Juliana May Myers
|Islas Turcas y Caicos
|Selena Grant
|Islas Vírgenes Británicas
|Orealia Thomas
|Islas Vírgenes de EE.UU.
|Jenna-Monét Queeley
|Israel
|Danielle Sophie Yablonka
|Italia
|Giada Folcia
|Jamaica
|Celene Hall
|Japón
|Sayuki Ito
|Jordania
|Destiny Anbar
|Kazajistán
|Alina Ekaterinecheva
|Kenia
|Jean Ojiro
|Kirguistán
|Medina Ermekova
|Kosovo
|Evisa Pacolli
|Letonia
|Lāsma Kuhtarska
|Líbano
|Perla Harb
|Lituania
|Olga Bykadorova
|Macao
|Hou Xuhe
|Malta
|Francesca Mercieca
|Martinica
|Larissa Ségarel
|Mayotte
|Maëva Toumbou Dani
|México
|María Vargas
|Moldavia
|Dorina Darii
|Mongolia
|Enkhdelgerekh Enkhbold
|Montenegro
|Maria Aleksandra Ivezaj
|Namibia
|Charene Elizabeth Labuschagne
|Nepal
|Sanya Adhikari
|Nicaragua
|Jasmine Chola
|Nigeria
|Zoulahatou Amadou
|Noruega
|Abelone Smedsrud
|Nueva Zelanda
|Georgia Waddington
|Países Bajos
|Melissa Tjemma Janneke Bottema
|Pakistán
|Misbah Arshad
|Panamá
|Gabriela Lineth González Del Valle
|Paraguay
|Gretha Milagros Estigarribia Matiauda
|Perú
|Luren Leticia Márquez Canales
|Polonia
|Vivica Lewandowski
|Portugal
|Isabela Santos
|Puerto Rico
|Jennifer Barreto
|Reino Unido
|Angela Magienda Pitao Aumonier
|República Democrática del Congo
|Jessi Longwe Kalambayi
|República Dominicana
|Melissa Núñez
|Rumania
|Sabina Gabriela Parmac
|Rusia
|Aleksandra Stashkevich
|San Martín
|Elle Duncan
|Santa Lucía
|Bernella Velinor
|Serbia
|Nikolina Vujčić
|Sierra Leona
|Katti Fofanah
|Sudáfrica
|Bajabulise Thela
|Sri Lanka
|Nimhara Sasindi
|Suecia
|Josefin Strand
|Suiza
|Itiya Dube
|Surinam
|Chiara Wijntuin
|Tanzania
|Queen Elizabeth William Makune
|Trinidad y Tobago
|Vinita Manoo
|Túnez
|Sarrah Brahmi
|Ucrania
|Anna Nikonova
|Uganda
|Mitchelle Daka
|Uruguay
|Lucía Piñeyro Lima
|Uzbekistán
|Ziedakhon Sharipova
|Venezuela
|Clara Vegas Goetz
Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo 2026
Este martes 24 de noviembre se celebrará Miss Universo 2026 desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (conocido como “El Choliseo”), en San Juan, Puerto Rico. La transmisión comenzará a las 8:00 p. m. (hora local y ET), es decir, a las 2:00 a. m. del día siguiente en España. El público podrá seguir la gala en directo en Estados Unidos únicamente a través de Telemundo en señal abierta y Peacock en streaming, mientras que en Latinoamérica se podrá ver por la señal de Telemundo Internacional vía cable y Universal+ en online.
- Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2026
- Horario: 8:00 pm (Puerto Rico y ET), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
- Evento: 75° edición del Miss Universo 2026
- Lugar: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico