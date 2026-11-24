La 75.ª edición de Miss Universo 2026 reúne a 116 candidatas de distintos países y territorios que compiten en la gran final este martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. Algunas de las concursantes que más atención han captado son la representante local Jennifer Barreto, Clara Vegas Goetz (Venezuela), quien figura de manera constante entre las máximas contendientes y resalta por su estatura, proyección escénica y cercanía. Además, las delegadas de Filipinas (Bea Millan-Windorski) y Francia (Garance Authié) han acumulado un gran número de seguidores de los concurso de belleza. Como cada año, el certamen reunirá a las mujeres más destacadas de cada nación, combinando belleza, talento, impacto social y liderazgo.

¿Quiénes son las candidatas confirmadas a Miss Universo 2026?

La 75ª edición del concurso de belleza tras la victoria el año pasado de la mexicana Fátima Bosch Fernandez. En total, en esta edición de Miss Universo participan 116 mujeres llegadas de todas partes del mundo para participar en el tradicional certamen.

País / Territorio Representante Albania Jogersa Beqiri Alemania Celina Weil Argentina Daiana Stefani Pereyra Armenia Arena Zeynalian Aruba Elizabeth Johnson Australia Caitlin Worthington Bahamas Shawndra Henfield Bangladesh Samira Khan Mahi Bélgica Olga Mariana Lombardo Belice Caleigh-Rose West Bielorrusia Aliya Korotkaya Birmania May Grace Parry Bolivia Valeria Mena Ferreira Bonaire Caroline Porras Botsuana Dabilo Moses Brasil Marcella Kozinski de Barros Cabo Verde Armandina Cunha Camboya Than Rthna Camerún Audrey Moutongo Black Canadá Aslihan Morali Chequia Dominika Viktorie Kotoučková Chile Dominga López China Shiqi Wang Colombia María Alejandra López Pérez Corea del Sur Yurim Kim Costa Rica María Alejandra Acosta García Croacia Antea Mršić Cuba Mia Angelina Donadio Cancio Curazao Bianty Rojer Gomperts Dinamarca Fie Rose Lindegaard Ecuador Dalia Bucaram Egipto Sonia Gergis El Salvador Sofía Córdova Moreno Eslovaquia Anna Ličková España Susana Lucía Medina Estados Unidos Justus Anye Coleman Kelley Estonia Emili Denneng Etiopía Bruktawit Belete Woldeyes Filipinas Bea Millan-Windorski Finlandia Veera Grönlund Francia Garance Authié Ghana Belvy Naa Teide Ofori Grecia Olivia Vasilopoulos Guadalupe Chloé Mathilde Marie Deher Guatemala María Adelina Castillo Birba Guinea Justine Kamara Guinea Ecuatorial Teresa Isabel Mbomio Ada Guyana Angel Bhathal Haití Tatenda Josephina Rameau Honduras Luisa Paola Pineda Barahona Hong Kong Jennifer Kraft Zhou Hungría Kiss Kamilla India Kaziah Liz Mejo Irak Samantha Slewa Irlanda Aideen Howard Islandia Sigga Ózk Isla de la Reunión Abigaëlle Tailamée Islas Caimán Juliana May Myers Islas Turcas y Caicos Selena Grant Islas Vírgenes Británicas Orealia Thomas Islas Vírgenes de EE.UU. Jenna-Monét Queeley Israel Danielle Sophie Yablonka Italia Giada Folcia Jamaica Celene Hall Japón Sayuki Ito Jordania Destiny Anbar Kazajistán Alina Ekaterinecheva Kenia Jean Ojiro Kirguistán Medina Ermekova Kosovo Evisa Pacolli Letonia Lāsma Kuhtarska Líbano Perla Harb Lituania Olga Bykadorova Macao Hou Xuhe Malta Francesca Mercieca Martinica Larissa Ségarel Mayotte Maëva Toumbou Dani México María Vargas Moldavia Dorina Darii Mongolia Enkhdelgerekh Enkhbold Montenegro Maria Aleksandra Ivezaj Namibia Charene Elizabeth Labuschagne Nepal Sanya Adhikari Nicaragua Jasmine Chola Nigeria Zoulahatou Amadou Noruega Abelone Smedsrud Nueva Zelanda Georgia Waddington Países Bajos Melissa Tjemma Janneke Bottema Pakistán Misbah Arshad Panamá Gabriela Lineth González Del Valle Paraguay Gretha Milagros Estigarribia Matiauda Perú Luren Leticia Márquez Canales Polonia Vivica Lewandowski Portugal Isabela Santos Puerto Rico Jennifer Barreto Reino Unido Angela Magienda Pitao Aumonier República Democrática del Congo Jessi Longwe Kalambayi República Dominicana Melissa Núñez Rumania Sabina Gabriela Parmac Rusia Aleksandra Stashkevich San Martín Elle Duncan Santa Lucía Bernella Velinor Serbia Nikolina Vujčić Sierra Leona Katti Fofanah Sudáfrica Bajabulise Thela Sri Lanka Nimhara Sasindi Suecia Josefin Strand Suiza Itiya Dube Surinam Chiara Wijntuin Tanzania Queen Elizabeth William Makune Trinidad y Tobago Vinita Manoo Túnez Sarrah Brahmi Ucrania Anna Nikonova Uganda Mitchelle Daka Uruguay Lucía Piñeyro Lima Uzbekistán Ziedakhon Sharipova Venezuela Clara Vegas Goetz

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo 2026

Este martes 24 de noviembre se celebrará Miss Universo 2026 desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (conocido como “El Choliseo”), en San Juan, Puerto Rico. La transmisión comenzará a las 8:00 p. m. (hora local y ET), es decir, a las 2:00 a. m. del día siguiente en España . El público podrá seguir la gala en directo en Estados Unidos únicamente a través de Telemundo en señal abierta y Peacock en streaming, mientras que en Latinoamérica se podrá ver por la señal de Telemundo Internacional vía cable y Universal+ en online.

Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2026

Horario: 8:00 pm (Puerto Rico y ET), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)

Evento: 75° edición del Miss Universo 2026

Lugar: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico