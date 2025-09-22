El Balón de Oro 2025 se perfila como una edición muy reñida. En la temporada 2024/25, varios jugadores brillaron con títulos, actuaciones decisivas y cifras contundentes. Basándonos en lo hecho hasta ahora, estos son los candidatos con más opciones al premio, y un análisis de quién podría quedarse con él.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha estarán presentes en la gala del Balón de Oro 2025. Descubre horarios y dónde verla en vivo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

Lamine Yamal, creatividad explosiva desde Barcelona

En la temporada 2024/25, Yamal ha sido clave para el Barça, participando activamente en goles y asistencias. Según estadísticas recopiladas, marcó 18 goles y dio 25 asistencias en todas las competiciones.

y dio en todas las competiciones. Fue decisivo en La Liga y las competiciones domésticas, ayudando al club a ganar títulos nacionales.

Ventaja: su juventud, su estilo de juego desequilibrante y su visibilidad mediática lo posicionan como favorito por consenso en varios rankings.

Ousmane Dembélé, temporada consagratoria en PSG

PSG tuvo la mejor campaña de su historia: ganó la Ligue 1, la Coupe de France, y por primera vez la Champions League , completando un triplete histórico.

, completando un triplete histórico. Dembélé fue el máximo anotador del PSG en la temporada con 35 goles en total. En la liga fue goleador del club con 21 tantos.

en total. En la liga fue goleador del club con 21 tantos. También fue elegido Jugador de la Temporada de la Champions League por UEFA, lo que demuestra su impacto en competiciones top.

El Balón de Oro coronará a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada 2024/25. (Foto: @ballondor)

Vitinha, el equilibrio en el mediocam

po

Vitinha fue parte del equipo de PSG que logró el triplete. Su rol fue central para mantener control del juego, recuperación y transición ofensiva.

Fue incluido en el Team of the Season de la Champions League.

de la Champions League. Aunque los mediocampistas enfrentan siempre el reto de destacar contra delanteros goleadores, su rendimiento colectivo y consistencia le dan ventaja en la pelea por premios individuales.

Cole Palmer, candidato emergente con rendimiento ofensivo

En la Premier League 2024/25: 15 goles y 8 asistencias en 37 apariciones para Chelsea.

y en 37 apariciones para Chelsea. Fue decisivo en finales importantes, incluyendo la victoria de Chelsea sobre PSG en la final del Club World Cup , donde anotó dos goles y dio una asistencia.

, donde anotó dos goles y dio una asistencia. Además, Palmer acumuló premios de Man of the Match, lo que refleja su capacidad de aparecer en momentos clave.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X