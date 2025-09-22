El Balón de Oro 2025 se perfila como una edición muy reñida. En la temporada 2024/25, varios jugadores brillaron con títulos, actuaciones decisivas y cifras contundentes. Basándonos en lo hecho hasta ahora, estos son los candidatos con más opciones al premio, y un análisis de quién podría quedarse con él.
Lamine Yamal, creatividad explosiva desde Barcelona
- En la temporada 2024/25, Yamal ha sido clave para el Barça, participando activamente en goles y asistencias. Según estadísticas recopiladas, marcó 18 goles y dio 25 asistencias en todas las competiciones.
- Fue decisivo en La Liga y las competiciones domésticas, ayudando al club a ganar títulos nacionales.
- Ventaja: su juventud, su estilo de juego desequilibrante y su visibilidad mediática lo posicionan como favorito por consenso en varios rankings.
Ousmane Dembélé, temporada consagratoria en PSG
- PSG tuvo la mejor campaña de su historia: ganó la Ligue 1, la Coupe de France, y por primera vez la Champions League, completando un triplete histórico.
- Dembélé fue el máximo anotador del PSG en la temporada con 35 goles en total. En la liga fue goleador del club con 21 tantos.
- También fue elegido Jugador de la Temporada de la Champions League por UEFA, lo que demuestra su impacto en competiciones top.
Vitinha, el equilibrio en el mediocam
po
- Vitinha fue parte del equipo de PSG que logró el triplete. Su rol fue central para mantener control del juego, recuperación y transición ofensiva.
- Fue incluido en el Team of the Season de la Champions League.
- Aunque los mediocampistas enfrentan siempre el reto de destacar contra delanteros goleadores, su rendimiento colectivo y consistencia le dan ventaja en la pelea por premios individuales.
Cole Palmer, candidato emergente con rendimiento ofensivo
- En la Premier League 2024/25: 15 goles y 8 asistencias en 37 apariciones para Chelsea.
- Fue decisivo en finales importantes, incluyendo la victoria de Chelsea sobre PSG en la final del Club World Cup, donde anotó dos goles y dio una asistencia.
- Además, Palmer acumuló premios de Man of the Match, lo que refleja su capacidad de aparecer en momentos clave.