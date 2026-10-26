El mundo del fútbol se paraliza este lunes 26 de octubre de 2026. Todas las miradas estarán puestas en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, donde las máximas figuras del deporte rey desfilarán para la ceremonia del Balón de Oro 2026. En su edición número 70, el máximo galardón se entregará fuera de Francia; esto es en honor a Sir Stanley Matthews, primer ganador del trofeo.
Las expectativas están por conocer quién ganará el Balón de Oro 2026. En una temporada donde se disputó el Mundial, de los 30 nominados, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal son los favoritos para llevarse el trofeo. Cada uno tiene sus argumentos para conquistar tan importante galardón.
¿Quiénes son los candidatos para ganar el Balón de Oro 2026?
Son 30 nominados, pero para los expertos el ganador del Balón de Oro 2026 se deberá definir entre Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
- Lamine Yamal (FC Barcelona / España): Parte como el principal candidato tras consagrarse campeón del mundo con la selección española y conquistar LaLiga con el conjunto azulgrana.
- Lionel Messi (Inter Miami / Argentina). La Copa del Mundo del capitán argentino es de admirar. A sus 39 años, Leo lideró a la Albiceleste hasta la final del Mundial, donde cayó contra España. Anotó goles claves y brindó magníficas asistencias. Para varios, debería ganar su noveno Balón de Oro.
- Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra): Su candidatura se sostiene en una campaña goleadora histórica (Bota de Oro europea, campeón de la Bundesliga y de la DFB-Pokal con más de 70 goles entre club y selección), además de alcanzar el tercer puesto en el Mundial con Inglaterra.
- Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia): Ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026 (10 goles) y autor de más de 50 tantos en la temporada con el cuadro blanco, donde fue su máxima figura. El argumento que sostienen es que, al tratarse de un trofeo individual, los números del delantero francés son inigualables.
- Rodri (Manchester City - FC Barcelona / España): Eje fundamental en el mediocampo de España para la obtención del título mundialista.
Lista completa de los 30 nominados
Los jugadores nominados al Balón de Oro 2026:
|Jugador
|Equipo
|País
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|Inglaterra
|Pau Cubarsí
|Barcelona
|España
|Marc Cucurella
|Chelsea / Real Madrid
|España
|Ousmane Dembélé
|PSG
|Francia
|Luis Díaz
|Bayern Múnich
|Colombia
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|Portugal
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Brasil
|Erling Haaland
|Manchester City
|Noruega
|Achraf Hakimi
|PSG
|Marruecos
|Harry Kane
|Bayern Múnich
|Inglaterra
|Khvicha Kvaratskhelia
|PSG
|Georgia
|Lamine Yamal
|FC Barcelona
|España
|Sadio Mané
|Al Nassr
|Senegal
|Marquinhos
|PSG
|Brasil
|Lautaro Martínez
|Inter de Milán
|Argentina
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|Francia
|Nuno Mendes
|PSG
|Portugal
|Lionel Messi
|Inter Miami
|Argentina
|João Neves
|PSG
|Francia
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|Francia
|Willian Pacho
|PSG
|Ecuador
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|México
|Declan Rice
|Arsenal
|Inglaterra
|Rodri
|Manchester City / FC Barcelona
|España
|Fabián Ruiz
|PSG
|España
|William Saliba
|Arsenal
|Francia
|Dayot Upamecano
|Bayern Múnich
|Francia
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Brasil
|Vitinha
|PSG
|Portugal
|Ferran Torres
|FC Barcelona / Paris Saint-Germain
|España
Principales candidatas al Balón de Oro Femenino 2026
En la categoría femenina, la lista de 30 nominadas tiene como grandes favoritas:
- Patri Guijarro (FC Barcelona / España)
- Ewa Pajor (FC Barcelona)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Barbra Banda (Orlando Pride)