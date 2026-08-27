El Bayern Múnich ya conoce el exigente camino que deberá recorrer en la fase liga de la Champions League 2026-27. El conjunto bávaro se enfrentará a Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking, una combinación que reúne a varios de los equipos más competitivos del continente y que obligará al campeón alemán a mantener un alto nivel desde el inicio.

El sorteo dejó al Bayern cuatro partidos en casa y cuatro como visitante. En el Allianz Arena recibirá al Arsenal, Betis, Bodø/Glimt y Slavia Praga, mientras que tendrá que desplazarse para medirse al Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.

¿Cuáles son los rivales del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27?

Estos son los ocho equipos que enfrentará el Bayern Múnich durante la fase liga:

Arsenal

Atlético de Madrid

Real Betis

Manchester United

Bodø/Glimt

Lille

Slavia Praga

Viking

Unsere Gegner für die Ligaphase stehen fest! 🔥💫 pic.twitter.com/Hfan2xW9YJ — FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2026

El conjunto dirigido por el Bayern tendrá una fase inicial marcada por varios partidos de máxima exigencia, especialmente ante tres rivales de gran tradición europea como Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United.

Rivales del Bayern Múnich: partidos de local y visitante

Rival Condición País Arsenal Local Inglaterra Real Betis Local España Bodø/Glimt Local Noruega Slavia Praga Local República Checa Atlético de Madrid Visitante España Manchester United Visitante Inglaterra Lille Visitante Francia Viking Visitante Noruega

De esta manera, el Bayern disputará sus ocho compromisos ante ocho rivales diferentes, con una distribución de cuatro encuentros en Múnich y cuatro fuera de Alemania.

Arsenal y Manchester United, dos grandes desafíos para el Bayern

El Arsenal aparece como uno de los rivales más fuertes que recibirá el Bayern Múnich. El duelo enfrentará a dos clubes que parten con la ambición de avanzar hasta las últimas rondas de la competición y que cuentan con plantillas preparadas para competir en el máximo nivel europeo.

Otro de los grandes partidos será ante el Manchester United, aunque en este caso el Bayern deberá jugar como visitante. El desplazamiento a Inglaterra será uno de los compromisos de mayor exigencia dentro de su calendario, en un escenario históricamente vinculado a grandes noches europeas.

El Atlético de Madrid espera al Bayern en España

El Bayern también tendrá una complicada salida para enfrentar al Atlético de Madrid. El conjunto bávaro deberá visitar a uno de los equipos españoles más competitivos de la última década y que suele convertir sus partidos europeos como local en encuentros de máxima intensidad.

El Real Betis será el otro representante español en el camino del Bayern, aunque el equipo alemán tendrá la ventaja de disputar ese compromiso en casa. Así, el conjunto bávaro enfrentará a dos rivales de LaLiga, uno como visitante y otro ante su público.

Bodø/Glimt y Viking, los desafíos en Noruega

El sorteo también dejó dos enfrentamientos ante equipos noruegos. El Bayern recibirá al Bodø/Glimt, mientras que deberá viajar para jugar ante Viking.

Ambos partidos añadirán un componente distinto al calendario del conjunto alemán. El desplazamiento a Noruega para enfrentar al Viking será una de las visitas menos habituales de la temporada europea, mientras que Bodø/Glimt tendrá que presentarse en Múnich para desafiar a uno de los grandes favoritos del torneo.

Lille y Slavia Praga completan el camino del Bayern

El Bayern deberá visitar al Lille en Francia, en otro de los partidos que pueden resultar importantes para la clasificación general. El cuadro francés será uno de los rivales que obligará al equipo bávaro a responder lejos de casa.

Por su parte, el Slavia Praga visitará Múnich. El campeón alemán contará con el apoyo de su público para enfrentar al conjunto checo en un partido que, como todos los de la fase liga, puede resultar decisivo para determinar su posición final.

¿Cuántos partidos jugará el Bayern Múnich en la fase liga?

El Bayern Múnich disputará ocho partidos en la fase liga de la Champions League 2026-27, uno contra cada uno de sus ocho rivales. El formato establece cuatro encuentros como local y cuatro como visitante para cada club participante.

Los equipos que terminen entre los ocho primeros de la clasificación general avanzarán directamente a los octavos de final. Del noveno al vigesimocuarto lugar deberán disputar una ronda de playoffs para buscar su clasificación a la siguiente fase.

Los partidos del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27

El camino del conjunto bávaro quedó definido de la siguiente manera:

Como local

Arsenal

Real Betis

Bodø/Glimt

Slavia Praga

Como visitante

Atlético de Madrid

Manchester United

Lille

Viking

El calendario definitivo establecerá el orden de estos ocho enfrentamientos, pero el Bayern ya sabe que tendrá por delante una fase liga con grandes pruebas desde el inicio. Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United concentran los duelos de mayor peso, aunque los desplazamientos y los partidos ante equipos de diferentes ligas europeas pueden hacer que cada jornada tenga una importancia decisiva en la clasificación.

FAQ: Preguntas frecuentes

¿Quiénes son los rivales del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27?

Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.

¿Contra qué equipos jugará el Bayern Múnich como local?

El Bayern recibirá al Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt y Slavia Praga.

¿Qué rivales enfrentará el Bayern Múnich como visitante?

El conjunto alemán visitará al Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.

¿Cuántos partidos jugará el Bayern Múnich en la fase liga?

El Bayern disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante.

¿Cómo puede clasificar directamente a los octavos de final?

El Bayern deberá terminar entre los ocho primeros de la clasificación general para avanzar directamente a los octavos de final.