La expectativa en torno al sorteo de la Champions League 2025-26 crece a medida que se acerca el momento de conocer los grupos. Uno de los focos principales estará en el Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, que buscará un nuevo camino hacia la gloria europea. El evento tendrá lugar este jueves en Mónaco, donde se definirán los ocho rivales a los que se enfrentarán los bávaros en la fase de liga.

El Bayern Múnich partirá desde el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking UEFA, que lo coloca tercero detrás de Real Madrid y Manchester City. El club alemán puede enfrentarse a estos equipos en la fase inicial, o también lidiar con otros gigantes del fútbol europeo, como el París Saint-Germain, el Liverpool o el FC Barcelona, todos ellos candidatos al título.

El formato de esta temporada contempla una fase de liga con 36 equipos, donde cada club jugará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro como visitante, ante rivales distintos. Una vez finalizadas las ocho jornadas, los ocho mejores clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 disputarán un play-off para definir su lugar en la siguiente ronda.

Los posibles rivales del Bayern Múnich en Champions League 2025-26 abarcan un abanico de estilos y trayectorias. Desde históricos como la Juventus, el Atlético de Madrid o el Arsenal, hasta debutantes como el Qairat Almaty o el Paphos FC, cualquier emparejamiento podría convertirse en una prueba exigente para los dirigidos desde el Allianz Arena.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Champions League 2025-26?

El sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo en la ciudad de Mónaco el jueves 28 de agosto de 2025 a las 11:00 a.m. (hora de México), 12:00 p.m. (Perú, Colombia), 1:00 p.m. (Estados Unidos ET) y 2:00 p.m. (Argentina). Durante el evento se conformarán los grupos que definirán el calendario de la fase de liga, la cual comenzará el 16 de septiembre de 2025.

El sorteo de la Champions League 2025-26 en Mónaco definirá los rivales del Bayern Múnich en la fase de liga. (Foto: AFP)

¿Qué equipos podrían enfrentar al Bayern Múnich?

El Bayern Múnich no podrá medirse contra clubes alemanes como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen o Eintracht Frankfurt, pero sí podría enfrentarse con potencias como el PSG, Chelsea, Inter de Milán, Arsenal, Juventus, Tottenham, Napoli, Ajax, Newcastle United o el Galatasaray. La suerte será clave para definir si los bávaros tienen una ruta accesible o un camino lleno de duelos de alto voltaje.

¿Cómo están conformados los bombos del sorteo de la Champions League 2025-26?

A continuación, la distribución de los equipos en los cuatro bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2025-26:

París Saint-Germain Arsenal FC Tottenham Hotspur FC Kopenhagen Real Madrid Atlético de Madrid PSV Eindhoven AS Monaco Manchester City Benfica Ajax Galatasaray FC Bayern Múnich Atalanta Napoli Union Saint-Gilloise Liverpool FC Villarreal Sporting Lisboa Qarabağ Inter de Milán Juventus Olympiakos Athletic Club Chelsea FC Club Brugge Slavia Praga Newcastle United Borussia Dortmund* Bayer Leverkusen* FK Bodø/Glimt Paphos FC FC Barcelona Eintracht Frankfurt* Olympique Marseille Qairat Almaty

*Los equipos marcados con asterisco no podrán enfrentarse al Bayern Múnich por ser de la misma federación alemana.