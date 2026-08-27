El FC Barcelona ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 tras el sorteo realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto dirigido por Hansi Flick afrontará un calendario exigente, con partidos en España y en varios países de Europa que se disputarán entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Los azulgranas tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los clubes más poderosos del ‘Viejo Continente’, en una etapa que servirá para medir sus aspiraciones reales al título continental. El sorteo dejó cruces que generan gran expectación entre la afición culé, tanto por la calidad de los oponentes como por los viajes internacionales que deberá afrontar el equipo. Revisa aquí quienes son los rivales del FC Barcelona en la fase liguera de la Champions League 2026-27 con el calendario de partidos.

Calendario previsto de partidos del FC Barcelona en la Champions League 2026-27

La nueva fórmula de la Liga de Campeones (fase de liga en lugar de grupos tradicionales) se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con ocho jornadas para cada equipo:

Jornada Rival Fechas estimadas Local o visitante J1 -- 8–10 de septiembre de 2026 -- J2 -- 13 y 14 de octubre de 2026 -- J3 -- 20–21 de octubre de 2026 -- J4 -- 3 y 4 de noviembre de 2026 -- J5 -- 24 y 25 de noviembre de 2026 -- J6 -- 8 y 9 de diciembre de 2026 -- J7 -- 19 y 20 de enero de 2027 -- J8 -- 27 de enero de 2027 --

Formato de competición y otros datos clave

Fecha de inicia y final : La Fase Liga empezará el martes 8 de septiembre de 2026 y terminará el miércoles 27 de enero de 2027, en una última jornada con horario unificado.

: La Fase Liga empezará el martes 8 de septiembre de 2026 y terminará el miércoles 27 de enero de 2027, en una última jornada con horario unificado. Formato : 36 equipos compiten en una fase de liga, enfrentando a ocho rivales (cuatro en casa y cuatro fuera). Tras esta etapa, los ocho primeros avanzan accederán a los octavos de final de forma directa y como cabezas de serie del sorteo, y los clasificados del 9.º al 24.º disputan una eliminatoria de play-offs para acceder a la mencionada instancia.

: 36 equipos compiten en una fase de liga, enfrentando a ocho rivales (cuatro en casa y cuatro fuera). Tras esta etapa, los ocho primeros avanzan accederán a los octavos de final de forma directa y como cabezas de serie del sorteo, y los clasificados del 9.º al 24.º disputan una eliminatoria de play-offs para acceder a la mencionada instancia. Calendario oficial de la Champions : comienza con rondas previas en junio y agosto, y la fase de liga inicia el 8 de septiembre de 2026 . Todas las rondas serán a ida y vuelta, excepto la gran final, que se celebrará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Los partidos de vuelta serán en casa de los cabezas de serie de la Fase Liga.

: comienza con rondas previas en junio y agosto, y la fase de liga inicia el . Todas las rondas serán a ida y vuelta, excepto la gran final, que se celebrará el en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Los partidos de vuelta serán en casa de los cabezas de serie de la Fase Liga. Los ocho equipos mejor clasificados accederán a los octavos de final de forma directa y como cabezas de serie del sorteo. Sus oponentes saldrán de la eliminatoria de play-offs, que enfrentará a los conjuntos que acaben entre la novena y la 24ª posición.

Última Champions League ganada por el Barcelona

La edición más reciente conquistada por el FC Barcelona fue en la temporada 2014-15, cuando derrotó a la Juventus en la final celebrada el 6 de junio de 2015. No ha levantado el título desde entonces.

Plantilla actual y figuras destacadas del FC Barcelona para la temporada 2026-27

El FC Barcelona afronta la temporada 2026-27 con una renovación importante en su plantilla, marcada por refuerzos de peso en el mediocampo, las bandas y la defensa. Para los aficionados hispanos en Estados Unidos, el nuevo curso reúne varios alicientes: figuras como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha se mantienen como referentes, mientras nombres como Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi elevan la competencia por un lugar en el once de Hansi Flick.

Nuevos fichajes confirmados en verano 2026

El Barcelona confirmó cinco incorporaciones principales durante el mercado de verano de 2026: Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y João Cancelo. Los movimientos apuntan a reforzar el equilibrio del equipo en el centro del campo, sumar profundidad ofensiva y recuperar alternativas experimentadas para la línea defensiva.

Rodri llega procedente del Manchester City y representa una solución de primer nivel para la posición de mediocentro. Su capacidad para recuperar, ordenar la circulación y sostener al equipo sin balón lo coloca como una de las altas más relevantes de LaLiga y una pieza que puede complementar el juego creativo de Pedri, Gavi y Frenkie de Jong.

Anthony Gordon, procedente del Newcastle, incorpora desborde y velocidad por la izquierda, mientras que Karim Adeyemi llega desde Borussia Dortmund para ampliar las opciones de ataque. Jesse Bisiwu, fichado desde Club Brujas, se suma como apuesta joven para el frente ofensivo; João Cancelo, por su parte, vuelve a ponerse a disposición del Barça tras desvincularse de Al-Hilal, ofreciendo polivalencia para actuar por ambos costados de la defensa.

Fichaje Procedencia Posición / aporte esperado Rodri Hernández Manchester City Mediocentro; control, recuperación y salida de balón Anthony Gordon Newcastle Extremo; velocidad, presión y desborde Karim Adeyemi Borussia Dortmund Atacante/extremo; profundidad y transición Jesse Bisiwu Club Brujas Extremo o mediapunta; proyección ofensiva João Cancelo Al-Hilal Lateral; experiencia y versatilidad defensiva

Las bajas también modifican el panorama ofensivo. Robert Lewandowski dejó el club para incorporarse al Chicago Fire de la MLS, una salida de especial interés para los seguidores del fútbol europeo en Estados Unidos. Ansu Fati, Iñaki Peña y Dani Rodríguez (cedidos a otros equipos) también figuran entre las salidas reportadas durante el mercado.

Jugadores clave del primer equipo

La plantilla del FC Barcelona 2026-27 conserva un núcleo de futbolistas capaces de sostener el proyecto en las principales competiciones. Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Alejandro Balde, Gavi, Frenkie de Jong y Dani Olmo aparecen como parte de las opciones principales, junto a Joan García en la portería.

Lamine Yamal continúa como una de las mayores amenazas del equipo en el último tercio. Su desequilibrio desde la derecha, su capacidad de asistir y su peso en jugadas decisivas lo convierten en uno de los nombres a seguir por el público hispano de Miami, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras ciudades de Estados Unidos y el resto del mundo que sigue cada jornada de LaLiga.

Pedri será uno de los ejes del mediocampo, ahora con la posibilidad de asociarse con Rodri en una estructura que combine recuperación, pausa y creatividad. Gavi y Frenkie de Jong ofrecen alternativas con perfiles distintos: intensidad y presión en el caso del español, además de conducción y progresión con balón en el del neerlandés.

En la defensa, Cubarsí representa la apuesta de futuro en el centro de la zaga, acompañado por jugadores como Koundé, Eric García, Balde y Cancelo. En ataque, Raphinha mantiene un rol relevante, mientras que Gordon y Adeyemi amplían las variantes para un Barça que deberá redistribuir los goles y el liderazgo ofensivo después de la salida de Lewandowski.

Posible alineación del FC Barcelona 2026-27

Con base en las proyecciones publicadas tras el cierre de los principales fichajes, una posible formación del Barcelona sería: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon; y Raphinha. La alineación puede cambiar según el rival, las lesiones y las decisiones técnicas de Hansi Flick.

Entrenador

Hansi Flick continuará como entrenador del FC Barcelona para la temporada 2026-27. El técnico alemán afronta un curso con una plantilla más profunda y con refuerzos que, en teoría, se adaptan a un fútbol de presión alta, intensidad sin balón y transiciones rápidas.

La llegada de Rodri puede darle al entrenador una pieza clave para controlar partidos exigentes, mientras que perfiles veloces como Gordon y Adeyemi aportan alternativas para atacar espacios. El reto de Flick será consolidar las conexiones entre los nuevos fichajes y líderes establecidos como Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, además de reemplazar el impacto goleador que deja Lewandowski tras su salida a la MLS.