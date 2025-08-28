El FC Barcelona ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo realizado en Mónaco. El conjunto dirigido por Hansi Flick afrontará un calendario exigente, con partidos en casa y fuera que se disputarán entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Los azulgranas tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los clubes más poderosos de Europa, en una etapa que servirá para medir sus aspiraciones reales al título continental. El sorteo dejó cruces que generan gran expectación entre la afición culé, tanto por la calidad de los oponentes como por los viajes internacionales que deberá afrontar el equipo. Revisa aquí quienes son los rivales del Barcelona en la fase liga de la Champions League 2025-26 con el Calendario de partidos más completo de todos.

Calendario previsto de la fase de liga (fase de grupos 8 partidos)

La nueva fórmula de la Liga de Campeones (fase de liga en lugar de grupos tradicionales) se desarrollará entre septiembre de 2025 y enero de 2026, con ocho jornadas para cada equipo:

Jornada Rival Fechas estimadas J1 ? 16–18 de septiembre de 2025 J2 ? 30 septiembre – 1 de octubre de 2025 J3 ? 21–22 de octubre de 2025 J4 ? 4–5 de noviembre de 2025 J5 ? 25–26 de noviembre de 2025 J6 ? 9–10 de diciembre de 2025 J7 ? 20–21 de enero de 2026 J8 ? 28 de enero de 2026

Formato de competición y otros datos clave

Formato : 36 equipos compiten en una fase de liga, enfrentando a ocho rivales (cuatro en casa y cuatro fuera). Tras esta etapa, los ocho primeros avanzan directamente a octavos, y los clasificados del 9.º al 24.º disputan un play-off para acceder también a octavos.

: 36 equipos compiten en una fase de liga, enfrentando a ocho rivales (cuatro en casa y cuatro fuera). Tras esta etapa, los ocho primeros avanzan directamente a octavos, y los clasificados del 9.º al 24.º disputan un play-off para acceder también a octavos. Calendario oficial de la Champions: comienza con rondas previas en junio y agosto, y la fase de liga inicia el 16 de septiembre de 2025. La final se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

Última Champions League ganada por el Barcelona

La edición más reciente conquistada por el FC Barcelona fue en la temporada 2014-15, cuando derrotó a la Juventus en la final celebrada el 6 de junio de 2015. No ha levantado el título desde entonces. (Este dato lo puedes confirmar fácilmente si lo deseas.)

Plantilla actual y figuras destacadas para la temporada 2025-26

Nuevos fichajes confirmados en verano 2025:

Joan García (portero, desde Espanyol) – valorado en unos €25 millones.

(portero, desde Espanyol) – valorado en unos €25 millones. Roony Bardghji (delantero juvenil, desde Copenhague) por aproximadamente €2.5 millones.

(delantero juvenil, desde Copenhague) por aproximadamente €2.5 millones. Marcus Rashford, cedido por Manchester United (con opción de compra estimada en €30 millones).

Jugadores clave del primer equipo:

Robert Lewandowski , fundamental en su cuarta temporada, con rendimiento notable a pesar de sus 37 años.

, fundamental en su cuarta temporada, con rendimiento notable a pesar de sus 37 años. Raphinha , máxima figura europea del año pasado: terminó como co-máximo goleador de la Champions con 13 goles y líder en asistencias (9).

, máxima figura europea del año pasado: terminó como co-máximo goleador de la Champions con 13 goles y líder en asistencias (9). Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal completan la destacada nómina ofensiva.

Entrenador:

Hansi Flick, elegido “Entrenador del Año” en los SPORT BILD Awards 2025, tras su exitoso primer año (doblete nacional y semifinal de Champions).