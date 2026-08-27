Este jueves 27 de agosto se realizó el sorteo de la fase liga de la Champions League. Manchester City es uno de los candidatos para llevarse el título. A pesar de la salida de Pep Guardiola, el conjunto italiano decidió continuar con el proyecto deportivo y mantener la idea de juego del estratega español; por ello apostaron por el italiano Enzo Maresca. Consideran que su experiencia será clave para ganar la Liga de Campeones.

Erling Haaland es su principal estrella. El delantero la rompió en el Mundial 2026 y su buen momento deportivo lo busca consolidar en la competencia de clubes más importante del mundo. Phil Foden, Josko Gvardiol, Gianluigi Donnarumma y Rúben Dias son jugadores que, junto al ‘Vikingo’, lideran el plan Maresca.

¿Quiénes son los rivales del Manchester City en la Champions League 2026-27?

El Manchester City sostendrá complicados partidos; se medirá contra Barcelona y el vigente campeón PSG.

PSG - Local

Barcelona - Visita

Sporting CP - Local

Porto - Visita

Napoli - Local

Leipzig - Visita

AEK Athens - Local

Lens - Visita

Calendario de partidos del Manchester City en Champions League 2026-27

La UEFA indicó que el calendario de los partidos de la Champions League, con fechas y horas del inicio de los partidos, se conocerá a más tardar el sábado 29 de agosto.

¿Cómo se juega la fase liga de la Champions League?

La fase liga de la Champions League reemplazó a la antigua fase de grupos. Bajo este formato, los 36 equipos participantes disputan ocho partidos ante ocho rivales diferentes, en lugar de enfrentarse dos veces contra tres adversarios. Cada club juega cuatro encuentros como local y cuatro como visitante.

Para definir los enfrentamientos, los equipos son distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes, según su coeficiente UEFA. Cada participante es emparejado con dos equipos de cada bombo: uno de esos partidos se juega en casa y el otro fuera. De esta manera, cada conjunto termina enfrentándose a dos rivales del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4.