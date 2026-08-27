El vigente bicampeón de la UEFA Champions League, París Saint-Germain, ya conoce a sus rivales para esta edición del certamen. Este jueves 27 de agosto se ha realizado, en Mónaco, el sorteo de la Fase de Liga, donde curiosamente el PSG no ha logrado ingresar a la zona de clasificación directa a octavos de final en sus 2 ediciones previas y esta vez parte como el máximo favorito para levantar la Orejona. A continuación, te dejo con el calendario completo y todos los partidos del PSG.

Calendario del PSG en la Champions League 2026-27

Rival 1: PSG vs. Barcelona

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 2: Man. City vs. PSG

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 3: PSG vs. Roma

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 4: Aston Villa vs. PSG

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 5: PSG vs. Galatasaray

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 6: Villarreal vs. PSG

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 7: PSG vs. S. Bratislava

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

Rival 8: Como vs. PSG

Fecha: por confirmar

Horario: por confirmar

¿Cómo le fue al PSG en la Fase de la Liga de la Champions 2025-26?

El PSG tuvo una destacada actuación en la fase de liga de la Champions League 2025-26 y logró avanzar directamente a los octavos de final al terminar entre los ocho primeros de la clasificación. El conjunto parisino cerró esta etapa en el puesto 11, sumando 14 puntos y un balance de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus ocho partidos.

¿Cuántas Champions League tiene el PSG?

El Paris Saint-Germain cuenta con 2 títulos de Champions League, conquistados en la temporada 2024-25 y 2025-26. El equipo francés consiguió su primera Orejona tras derrotar por 5-0 al Inter de Milán en la final disputada en Múnich, mientras que la segunda fue ante el Arsenal en tanda de penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos.