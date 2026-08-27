El máximo ganador de la UEFA Champions League inicia su camino en el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Este jueves 27 de agosto se llevó a cabo el sorteo, donde se ha conocido a los rivales de la Casa Blanca y serán 8 los encuentros que disputen para intentar clasificarse de forma directa a los octavos de final del torneo, algo que no han conseguido desde que se instauró esta ronda en la temporada 2024-25.

De la mano de José Mourinho, ganador en 2 ocasiones de este certamen, los merengues van por su décimo sexta estrella y aquí te dejo con todo su calendario completo y los partidos que va a disputar el Real Madrid en la Champions League 2026-27.

Calendario del Real Madrid en la Champions League 2026-27

Jornada 1: Real Madrid vs. Inter de Milan

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Jornada 2: Arsenal vs. Real Madrid

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Jornada 3: Real Madrid vs. PSV

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Jornada 4: Roma vs. Real Madrid

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Jornada 5: Real Madrid vs. Leipzig

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Jornada 6: Shakhtar vs. Real Madrid

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Jornada 7: LASK vs. Real Madrid

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Jornada 8: AEK Atenas vs. Real Madrid

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¿Cómo le fue al Real Madrid en la Fase de la Liga de la Champions 2025-26?

El Real Madrid tuvo una actuación irregular en la fase de liga de la Champions League 2025-26 y terminó en el 10.º lugar, con 18 puntos, producto de seis victorias y tres derrotas. El equipo blanco quedó fuera de los ocho primeros puestos que daban acceso directo a los octavos de final y tuvo que disputar los playoffs, después de cerrar esta etapa con una derrota por 4-2 ante el Benfica.

¿Cuántas Champions League tiene el Real Madrid?

El Real Madrid es el club más laureado en la historia de la UEFA Champions League, con 15 títulos conquistados hasta 2026. La primera llegó en 1956 y la más reciente en 2024, cuando venció al Borussia Dortmund en la final disputada en Wembley. Esta cifra coloca al conjunto español muy por delante del segundo máximo ganador, el AC Milan, que suma 7 Champions.