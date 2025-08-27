El Real Madrid ha dejado atrás la temporada pasada y se prepara para un nuevo desafío con el objetivo de conquistar la decimosexta ‘Orejona’. El club blanco arrancó con buen pie en LaLiga (un triunfo 1-0 ante Osasuna en su debut y una victoria 3-0 sobre Real Oviedo), pero la atención de los aficionados ya se centra en el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. El evento se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto en Mónaco, a partir de las 6:00 p.m. (horario peninsular) / 10:00 a.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m. ET (Hora del Este) / 9:00 a.m. PT (Hora del Pacífico).

El club madrileño, gracias a su coeficiente histórico, volverá a ser cabeza de serie, lo que en teoría le otorga un camino más favorable. Sin embargo, el sorteo podría depararle un grupo extremadamente complicado. Entre los posibles rivales se encuentran potencias como el Paris Saint-Germain (PSG), el Bayern de Múnich y el Arsenal, así como otros equipos de alto nivel como el Bayer Leverkusen, el Napoli o el Newcastle. Los 'Merengues' tendrán que estar atentos a los resultados para conocer su destino en el torneo.

El sistema de sorteo que se repetirá este año es el mismo que en ediciones anteriores. Después de sortear una bola del primer bombo, donde se encuentra el Real Madrid, un software seleccionará dos rivales de cada uno de los bombos restantes. Estos equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Una de las principales reglas del sorteo es que equipos de la misma federación no pueden enfrentarse en esta fase, por lo que están descartados de plano enfrentamientos contra FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal. A partir de la siguiente ronda, esta limitación se elimina, abriendo la posibilidad de duelos nacionales.

Real Madrid goleó 3-0 al Real Oviedo por la fecha 2 de LaLiga en el Estadio Carlos Tartiere. | Crédito: realmadrid.com / Denis Doyle

Posibles rivales de Real Madrid en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26

El nuevo formato de la Champions League introduce un sistema de liga con un total de ocho partidos por equipo en la primera fase. En lugar de los grupos tradicionales, cada club se enfrentará a dos rivales de su mismo bombo y a dos de cada uno de los bombos restantes, lo que suma un total de ocho encuentros. Esta estructura elimina la fase de ida y vuelta con un mismo rival, ya que cada equipo jugará un partido en casa y otro fuera contra los rivales de cada uno de los diferentes bombos.

Para ilustrar este formato, por ejemplo, si el Real Madrid estuviera en el mismo bombo que el Bayern y el Chelsea, se enfrentaría a ambos equipos, pero uno de los partidos se jugaría en el Santiago Bernabéu y el otro a domicilio. Esta misma regla se aplica para los dos equipos de los otros bombos. Es importante recordar que el sorteo evitará que se enfrenten equipos de la misma federación en esta primera etapa, lo que garantiza enfrentamientos variados y emocionantes.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025-26?

México: 10:00 am

Costa Rica: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Colombia: 11:00 am

Ecuador: 11:00 am

Panamá: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Venezuela: 12:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Canadá: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

Argentina: 1:00 pm

Chile: 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 5:00 pm

Italia: 6:00 pm

Francia: 6:00 pm

Alemania: 6:00 pm

España: 6:00 pm

En Estados Unidos:

ET: 12pm (hora del Este)

CT: 11am (hora del Centro)

MT: 10am (hora de Montaña)

PT: 9am (hora del Pacífico)

Real Madrid venció 1-0 a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2025/26. (Foto: AFP) / JAVIER SORIANO

¿Qué equipos clasificaron a la Champions League 2025-26?

Inglaterra (6): Liverpool Football Club, Arsenal Football Club, Manchester City Football Club, Chelsea Football Club, Tottenham Hotspur Football Club, Newcastle United Football Club

Italia (4): Società Sportiva Calcio Napoli, Inter de Milán, Atalanta Bergamasca Calcio, Juventus de Turín

España (5): Fútbol Club Barcelona, Real Madrid Club de Fútbol, Club Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal Club de Fútbol

Alemania (4): Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Francia (3): París Saint-Germain*, Olympique de Marsella, Association Sportive Monaco Football Club

Países Bajos (2): PSV Eindhoven, Ajax de Ámsterdam

Portugal (1): Sporting Clube de Portugal

Bélgica (1): Royale Union Saint-Gilloise

Turquía (1): Galatasaray Spor Kulübü

República Checa (1): Sportovní Klub Slavia Praga

Reequilibrio del ganador de la Liga de Campeones (1): Olympiacos Fútbol Club*

Rondas de clasificación: camino de los campeones (5): por confirmar

Rondas de clasificación: camino de las ligas (2): por confirmar

*El Olympiacos se ha ganado una plaza en la fase de ligas de la próxima temporada, ya que el PSG, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, ya se había clasificado gracias a su posición en la liga nacional.

Calendario de partidos de la UEFA Champions League 2025-26

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre al 1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Sorteo de la ronda eliminatoria de play-offs: 30 de enero de 2026

Ronda eliminatoria de play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales: 27 de febrero de 2026