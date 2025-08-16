Si te perdiste el inicio de la alineación planetaria la semana pasada, no te preocupes. En los próximos días volverá a suceder un espectáculo en el cielo nocturno. Pero esta será tu última oportunidad del año. Normalmente, al mirar el cielo brillante, se puede avistar al menos un planeta; sin embargo, ¿qué ocurre cuando se ven cuatro, cinco o incluso seis planetas?

Pues bien, del sábado 16 de agosto al miércoles 20 de agosto, seis planetas serán visibles, según Andrew Fazekas, director de comunicaciones de Astrónomos sin Fronteras. Si eres astrónomo o un aficionado que desee ver todos los planetas tendrán muy poco tiempo para hacerlo. Te cuento cuándo y cómo apreciar diferentes planetas a simple vista.

Esto debes saber sobre la alineación de 6 planetas

El desfile de planetas, donde se alinean los seis planetas, comenzó el 10 de agosto. Entre ellos se encuentran Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.

Para quienes se quedaron atrás , los días del 16 al 20 de agosto serán cruciales para los observadores de estrellas que tengan miedo de perderse algo, según Fazekas.

El desfile planetario será visible unos 45 minutos antes del atardecer y el próximo no ocurrirá hasta el 28 de febrero de 2026, según Starwalk.

¿Qué planetas podrás ver?

Este fin de semana, en diferentes cielos nocturnos, podrás observar seis planetas. Estos son:

Mercurio : Visible a simple vista, pero con binoculares será más fácil localizarlo.

: Visible a simple vista, pero con binoculares será más fácil localizarlo. Venus - Visible a simple vista.

- Visible a simple vista. Júpiter – Visible a simple vista.

– Visible a simple vista. Urano - Se necesitan binoculares para ver este planeta.

- Se necesitan binoculares para ver este planeta. Neptuno : Podría ser necesario un pequeño telescopio para ver este planeta.

: Podría ser necesario un pequeño telescopio para ver este planeta. Saturno – Visible a simple vista.

Cómo ver el desfile planetario

Levántate temprano, antes del amanecer. Llega al lugar de observación de estrellas, listo para ver los planetas, al menos 45 minutos antes del amanecer.

Busque un lugar con una vista clara y sin obstáculos del horizonte este y sur.

Manténgase alejado de la contaminación lumínica y aléjese de las ciudades.

Tenga sus binoculares o telescopio listos para observar planetas que no son visibles a simple vista.

Utilice aplicaciones para observar las estrellas como Stellarium o Sky Safari.