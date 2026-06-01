Colombia y Costa Rica se enfrentan este lunes 1 de junio de 2026 en un amistoso internacional de alto calibre que se jugará en el Estadio Nemesio Camacho, mejor conocido como ‘El Campín’, de Bogotá. El balón rodará desde las 18:00 (hora local, 7 pm ET) en un choque que forma parte de la recta final de preparación de los ‘cafeteros’ para la Copa Mundial de Fútbol 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Para todo el público colombiano, el partido Colombia vs. Costa Rica válido por fecha FIFA se podrá seguir por la señal oficial de RCN en vivo en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

Originalmente programada para el 29 de mayo, la selección de Colombia dirigida Néstor Lorenzo se despedirá de su afición días antes de viajar a Norteamérica para disputar la justa mundialista en Bogotá, un lugar en el que no juegan mucho porque su localía durante las Eliminatorias la mantuvo en Barranquilla.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Costa Rica por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO este lunes 1 de junio de 2026.

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.