Este domingo 7 de junio, la selección colombiana disputará su último partido de cara a la Copa del Mundo 2026 luego del choque contra Costa Rica. Desde el Snapdragon Stadium de San Diego en Estados Unidos, mira el partido de Colombia vs. Jordania a través de Canal RCN EN VIVO a partir de las 6:00 p.m. Bogotá . Este es el último juego de los cafeteros antes de su debut en el Mundial ante Uzbekistán.

¿Cómo ver, Colombia vs. Jordania en vivo vía RCN por amistoso FIFA al Mundial 2026?

Los partidos de Colombia por los amistosos FIFA de cara al Mundial 2026 podrás seguirlo a través de la señal de RCN, que se encuentra disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Enlaces oficiales para ver el Colombia vs. Jordania por RCN en vivo y online

Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.

A continuación, te comparto los link oficiales para ver el partido entre Colombia vs. Croacia vía streaming online, válido por la fecha FIFA de marzo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

Colombia vs. Jordania: hora, TV y dónde ver amistoso al Mundial 2026

Partido: Colombia - Jordania, por amistoso FIFA al Mundial 2026

Colombia - Jordania, por amistoso FIFA al Mundial 2026 Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

Domingo 7 de junio de 2026 Horario: 6:00 p.m. Bogotá

6:00 p.m. Bogotá Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN por Internet