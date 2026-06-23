Señal del Canal RCN EN VIVO para ver la transmisión de Colombia vs. RD Congo EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal del Canal RCN EN VIVO para ver la transmisión de Colombia vs. RD Congo EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Todo listo para la segunda presentación del conjunto cafetero en el Mundial de Fútbol 2026. Este martes 23 de junio, el Estadio Akron de Guadalajara será el escenario del enfrentamiento entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO a través de la señal de RCN en TV abierta, desde las 9:00 p.m. Bogotá. Los de Néstor Lorenzo van por su segundo triunfo consecutivo para poder quedar a un paso de asegurar el primer lugar del Grupo K, a falta del partido definitorio contra Portugal.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de CANAL RCN EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de CANAL RCN EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. RD Congo por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 17 de junio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO desde Colombia

  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México
  • Horario: 9:00 p.m. Colombia
  • Canal TV: Canal RCN
  • Streaming: RCN App
SOBRE EL AUTOR

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