Todo listo para la segunda presentación del conjunto cafetero en el Mundial de Fútbol 2026. Este martes 23 de junio, el Estadio Akron de Guadalajara será el escenario del enfrentamiento entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO a través de la señal de RCN en TV abierta, desde las 9:00 p.m. Bogotá. Los de Néstor Lorenzo van por su segundo triunfo consecutivo para poder quedar a un paso de asegurar el primer lugar del Grupo K, a falta del partido definitorio contra Portugal.

GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 23/06/2026.- Cobertura oficial de CANAL RCN EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. RD Congo hoy por la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. RD Congo por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 17 de junio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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App RCN Medellín Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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App RCN Cali Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Barranquilla Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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App RCN Bucaramanga Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

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App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Resto del País (Ciudades Menores/Regionales) TDT y Cable Local 13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo) Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO desde Colombia

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 9:00 p.m. Colombia

9:00 p.m. Colombia Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN App

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)