Este domingo 26 de octubre, el Santiago Bernabéu volverá a encenderse con la cita más esperada del fútbol español: Real Madrid contra FC Barcelona, en una nueva entrega de El Clásico por el liderato de LaLiga EA Sports 2025-26. Será a las 16:15 h (actualizado al cambio de hora en España), cuando la rivalidad eterna vuelva a latir con la fuerza de los grandes días. Ahí estarán todos los elementos de siempre —orgullo, historia, talento— y un presente que se escribe con los nombres de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos generaciones que representan el pulso de todo un país.

El viento sopla a favor del Real Madrid. Aún no ha caído bajo el mando de Xabi Alonso en su fortaleza blanca, y la estadística se aferra a su dominio local como si fuera un escudo. Mbappé, con su fútbol de vértigo y precisión de reloj suizo, pisa el césped con la mirada del cazador. Ha marcado 15 goles en apenas 12 partidos y tiene esta fecha marcada en rojo: el día en que puede reconciliar la historia con su camiseta, la noche en que el Bernabéu espera la gran explosión que transforme su estrella en leyenda.

Pero el fútbol nunca atiende a la lógica. El Barcelona llega herido, despojado de piezas clave, pero con la rebeldía intacta. Hansi Flick, desde la distancia impuesta por una sanción, ha reducido su equipo a la esencia: pelota, valentía y futuro. De todas las heridas nace una esperanza, y lleva el nombre de Lamine Yamal. El chico que una vez se convirtió en el goleador más joven del Clásico regresa a su escenario favorito, dispuesto a recordarle al mundo que en su zurda cabe la belleza del riesgo.

Loading...

El Bernabéu será un teatro de contrastes. De un lado, la solemnidad blanca; del otro, la efervescencia azulgrana. Los cánticos resonarán con la misma intensidad con que las cámaras buscan un gesto de Mbappé o un regate imposible de Yamal. Cada pasillo del estadio guarda ecos de los tiempos de Cristiano y Messi, pero este domingo el duelo pertenece al presente, a los hombres que lo habitan y a los sueños que lo empujan. No hay historia sin ahora.

Y así, entre sombras de leyenda y luces de futuro, El Clásico se alista para convertirse otra vez en fenómeno. Madrid y Barcelona, destino y diferencia, mito y realidad, volverán a citar al mundo en un único punto del mapa: el corazón del Bernabéu, donde cada latido suena a gol y cada mirada anuncia historia. El fútbol los reúne,

¿Dónde ver Real Madrid — FC Barcelona EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2025?

En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video.

Canales TV para ver Real Madrid — FC Barcelona

España : DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela : ESPN, ESPN 2, Disney Plus, DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO)

: ESPN, ESPN 2, Disney Plus, DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO) Canadá: TSN+, Amazon Prime Video y TSN3

¿A qué hora juega Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga 2025?

El duelo entre Real Madrid y FC Barcelona empieza a partir de las 16:15 del horario peninsular (15:15 en Islas Canarias) este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Horarios para ver Real Madrid — FC Barcelona en directo

09:15 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

10:15 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

11:15 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

12:15 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

15:15 horas de Reino Unido e Irlanda

16:15 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

11:15 am ET

10:15 am CT

9:15 am MT

8:15 am PT

Alineaciones probables del Real Madrid — FC Barcelona

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Barcelona: Szczęsny; Kounde o Araujo, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga 2025

Fecha : Domingo 26 de octubre 2025

: Domingo 26 de octubre 2025 Partido : Real Madrid — FC Barcelona, por Jornada 10 de LaLiga 2025

: Real Madrid — FC Barcelona, por Jornada 10 de LaLiga 2025 Hora : 16:15 ESP; 15:15 UK; 09:15 MEX; 10:15 PER, COL, ECU; 12:15 ARG, CHI; 11:15 am ET / 8:15 am PT

: 16:15 ESP; 15:15 UK; 09:15 MEX; 10:15 PER, COL, ECU; 12:15 ARG, CHI; 11:15 am ET / 8:15 am PT TV / Streaming : DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España

Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas en El Clásico del fútbol español este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid empieza a partir de las 16:15 del horario peninsular. ¿Quieres ver el partido en televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en Latinoamérica estará a carga de ESPN EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO y la app streaming de Disney Plus. (VIDEO: @FCBarcelona_ES / X)