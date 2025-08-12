La pretemporada del Real Madrid dirigida por Xabi Alonso está siendo atípica. Tras cerrar la temporada pasada apenas un mes antes, con la final del Mundial de Clubes ante el PSG el 9 de julio, el equipo solo disputó un amistoso a puerta cerrada frente al Leganés, y ahora se enfrenta al WSG Tirol en Austria como único gran test antes del inicio de LaLiga.

Este duelo amistoso se jugará apenas una semana antes del primer partido oficial liguero contra Osasuna, y llega en un momento crítico, con el centro del campo tocado por varias ausencias. Aun así, el regreso de Éder Militão se perfila como una de las grandes bazas del técnico tolosarra para encarar el tramo inicial de la temporada.

El partido tendrá lugar en el Estadio Tivoli de Innsbruck, Austria, con capacidad para cerca de 17 000 espectadores. Es una oportunidad clave para probar a los nuevos fichajes, repartir minutos y preparar la exigente temporada en la que el club aspira a ganar Liga, Champions y Copa del Rey.

El Real Madrid enfrenta al WSG Tirol en el Estadio Tivoli, en su último amistoso antes del inicio de LaLiga, con transmisión gratis en TV y online. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido WSG Tirol - Real Madrid EN VIVO?

El WSG Tirol – Real Madrid se emitirá en directo y gratis en España a través de Real Madrid TV y en abierto por La 1 de RTVE, con inicio previsto para las 19:00 (hora peninsular española). Además, el duelo de pretemporada se jugará el martes 12 de agosto en el Estadio Tivoli, preparando al equipo para el arranque de LaLiga.

¿Cómo ver Real Madrid TV EN VIVO?

Los aficionados pueden seguir Real Madrid TV en directo a través de la web oficial del club o mediante la plataforma RM Play, que ofrece la señal en español e inglés con acceso gratuito previa creación de una cuenta. Esta opción permite disfrutar del canal desde ordenadores, móviles o tablets, con buena calidad de transmisión.

Otra alternativa es la TDT en abierto, disponible en España, así como la emisión incluida en varios operadores como Movistar+ y otros proveedores de televisión por cable o IPTV. De esta forma, se puede ver el canal directamente en la televisión sin necesidad de conexión a internet.

Asimismo, Real Madrid TV está disponible en plataformas de streaming como Xumo Play y Tubi, que permiten acceder al contenido en vivo de forma gratuita y sin necesidad de suscripción de pago, ampliando las posibilidades para disfrutar de la señal en cualquier dispositivo conectado.