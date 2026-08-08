El Real Madrid continuó hoy su exigente gira de pretemporada. Este sábado 8 de agosto en punto desde las 19:00 (horario peninsular español) / 1:00 p.m. ET (hora del Este) / 10:00 a.m. PT (hora del Pacífico) enfrentó al Ferencváros en su cuarto compromiso amistoso del verano. Las acciones del duelo estuvieron disponibles en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial Real Madrid TV y la plataforma digital RM Play.

Bajo la dirección técnica de José Mourinho, el conjunto blanco llega a este duelo tras un intenso empate 2-2 frente a la Fiorentina, donde dejaron escapar una ventaja de dos goles debido al natural desgaste físico de la pretemporada. La gran expectativa del fin de semana recae en la integración táctica de figuras estelares como Vinícius Júnior, Brahim Díaz y el flamante refuerzo Bernardo Silva. Además, el estratega portugués aprovechará el rodaje de las recientes incorporaciones como Denzel Dumfries, Endrick y el juvenil Carlos Espí para ensayar nuevas variantes.

Por primera vez en su historia, el club español pisará el césped del Groupama Aréna, también conocido como Ferencváros Stadion, un imponente recinto en Budapest con capacidad para 22,000 espectadores. El equipo local húngaro llega con un fuerte impulso anímico tras vencer 1-0 al Gornik Zabrze polaco en la ida de los playoffs de la UEFA Europa League. Dicha victoria, conseguida gracias a la anotación de Marius Corbu, demuestra que el conjunto de casa ofrecerá una dura resistencia defensiva y un ritmo de juego intenso.

TL;DR: Real Madrid vs. Ferencváros

📅 Fecha: Sábado, 8 de agosto de 2026.

Sábado, 8 de agosto de 2026. ⏰ Hora: 19:00 en España (17:00 GMT), 13:00 ET y 10:00 PT en Estados Unidos.

19:00 en España (17:00 GMT), 13:00 ET y 10:00 PT en Estados Unidos. 📺 TV: Real Madrid TV.

Real Madrid TV. 💻 Streaming: RM Play.

RM Play. 🏟️ Estadio: Ferencváros Stadion, Budapest (Hungría).

¿Cómo ver Real Madrid TV EN VIVO para seguir Real Madrid vs. Ferencváros?

Real Madrid TV será una de las opciones para seguir el amistoso frente a la Fiorentina. El canal oficial del club dedica buena parte de su programación de verano a la pretemporada del primer equipo, con partidos, entrenamientos, entrevistas, ruedas de prensa y espacios especiales sobre la actualidad madridista.

Para los espectadores que se encuentran en España, la señal de Real Madrid TV está disponible gratuitamente mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT). El canal también forma parte de la oferta de distintos operadores de televisión de pago.

¿Qué dial es Real Madrid TV en España?

OPERADOR DIAL Movistar Plus+ 76 Orange TV 139 Vodafone TV 316 Grupo R 123 Euskaltel (País Vasco) 67 Euskaltel (Navarra, La Rioja y Cantabria) 86 Telecable 46 Mundo R 86 Racctel+ 86 TDT España En abierto

Los números de canal pueden sufrir modificaciones en función del operador o de los cambios realizados en sus respectivas parrillas. Por ese motivo, conviene revisar la guía de programación antes del comienzo del encuentro.

Fuera de España, el acceso a la señal de Real Madrid TV puede estar condicionado por los derechos de emisión correspondientes a cada territorio.

¿Dónde ver RM Play EN VIVO online para ver Real Madrid vs. Ferencváros?

Otra alternativa para acceder al contenido oficial del club es RM Play. La plataforma digital del Real Madrid reúne la señal de Real Madrid TV, entrevistas, documentales, programas propios y un amplio archivo de contenidos bajo demanda.

El servicio permite seguir la programación madridista desde Internet y está pensado también para quienes prefieren acceder desde celulares, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo entrar a RM Play?

Para utilizar RM Play es necesario acceder a la plataforma e iniciar sesión con una cuenta Madridista. Quienes todavía no estén registrados pueden crear una cuenta gratuita.

Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá buscar la señal en directo de Real Madrid TV o ingresar al contenido que el club habilite específicamente para el amistoso contra la Fiorentina.

El registro gratuito también puede realizarse desde Madridistas. Allí se encuentra, además, la información correspondiente a Madridista Premium y sus beneficios adicionales.

¿En qué dispositivos se puede ver RM Play?

RM Play ofrece compatibilidad con diferentes equipos y sistemas, por lo que puede utilizarse tanto desde un navegador como desde dispositivos móviles y televisores conectados. Entre las principales opciones se encuentran:

Computadoras mediante navegador web.

iPhone y iPad.

Teléfonos y tablets Android.

Apple TV.

Amazon Fire TV.

Smart TV Samsung.

Smart TV LG.

Una cuenta Madridista gratuita permite acceder a buena parte del catálogo de RM Play. Determinados partidos completos, documentales y producciones especiales, sin embargo, pueden estar reservados para los usuarios de Madridista Premium.

También hay que tener en cuenta que el catálogo y las emisiones disponibles no necesariamente son iguales en todos los países. Los derechos internacionales de retransmisión pueden provocar restricciones geográficas para determinados contenidos.