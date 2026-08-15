El Real Madrid pondrá punto final a su preparación de verano este domingo frente al Schalke 04. El conjunto dirigido por José Mourinho se trasladará hasta Gelsenkirchen para disputar su último amistoso antes del inicio de LaLiga, con el Veltins-Arena como escenario y una cita programada para las 17:00 horas de España.

El encuentro será la última oportunidad del técnico portugués para realizar ajustes antes de que llegue la competición oficial. El Madrid debutará en LaLiga el sábado 22 de agosto contra el Espanyol y, cuatro días después, recuperará ante la Real Sociedad el partido correspondiente a la primera jornada. Ambos compromisos ya figuran en el calendario oficial del club.

La sesión de entrenamiento de este viernes dejó además algunas novedades en la plantilla. Endrick trabajó en el interior de la Ciudad Real Madrid, mientras que Aurélien Tchouaméni y Raúl Asencio realizaron trabajo individual. Mendy, Rodrygo, Militão y Thiago, por su parte, continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

¿Cómo ver RM TV EN VIVO, Real Madrid vs. Schalke 04 por amistoso 2026?

Real Madrid TV es el canal oficial del club y una de las principales vías para seguir la actualidad del primer equipo. Su programación incluye entrenamientos, ruedas de prensa, entrevistas, programas especiales y contenidos relacionados con los distintos equipos madridistas.

El canal también ofrece emisiones en directo de determinados partidos de preparación. De hecho, el Real Madrid anunció expresamente la emisión por Realmadrid TV de su amistoso ante la Fiorentina del 1 de agosto.

Para el partido contra el Schalke 04, el calendario oficial consultado del club confirma el encuentro, pero todavía no muestra una indicación específica de Realmadrid TV como señal televisiva. Por ello, es recomendable revisar la programación oficial de Real Madrid TV antes del comienzo del encuentro.

¿Dónde ver RM Play EN VIVO ONLINE por Internet?

La alternativa digital oficial del club es RM Play, la plataforma de streaming del Real Madrid. El servicio incluye acceso a la señal de Real Madrid TV en directo, además de contenidos exclusivos, entrevistas, programas, resúmenes y material bajo demanda.

RM Play está disponible a nivel mundial, aunque el propio Real Madrid advierte que determinados contenidos pueden variar dependiendo del país debido a las restricciones locales de derechos de televisión.

Por ese motivo, un usuario que se encuentre fuera de España puede encontrar diferencias en el catálogo o en las emisiones disponibles respecto de quienes accedan desde territorio español.

¿Cómo entrar a RM Play para ver Real Madrid vs. Schalke?

El acceso a RM Play se realiza mediante la plataforma oficial del Real Madrid. Los usuarios pueden iniciar sesión con su cuenta Madridista y consultar los contenidos disponibles para su territorio.

La mayor parte del catálogo está disponible gratuitamente para quienes tienen una cuenta Madridista gratuita. El club señala, no obstante, que Madridista Premium permite acceder a contenido adicional, incluidos partidos completos y determinados documentales.

Es importante diferenciar entre tener acceso a RM Play y disponer de todos sus contenidos. La plataforma funciona con distintos niveles de acceso y algunas producciones están reservadas para usuarios Premium.

¿RM Play transmite partidos en vivo?

RM Play ofrece la señal de Real Madrid TV en directo, pero el servicio no funciona como una plataforma que transmita todos los partidos oficiales del Real Madrid.

El propio club aclara en sus preguntas frecuentes que RM Play no ofrece las retransmisiones en directo de los encuentros de competiciones oficiales. La disponibilidad de los amistosos depende de la programación y de los derechos correspondientes a cada territorio.

Para el Schalke 04 vs. Real Madrid, por tanto, conviene comprobar la señal disponible en RM Play antes del inicio del partido.

¿En qué dispositivos se puede ver RM Play?

Una de las ventajas de la plataforma es que no está limitada al ordenador. El Real Madrid indica que RM Play puede utilizarse desde diferentes dispositivos y sistemas.

Entre ellos se encuentran:

Computadoras mediante navegador web.

iPhone y iPad.

Teléfonos y tablets Android.

Apple TV.

Amazon Fire TV.

Smart TV Samsung.

Smart TV LG.

El club confirma esta compatibilidad en su página oficial de preguntas frecuentes de RM Play.

Esto permite acceder a la plataforma desde un teléfono o tablet, pero también llevar la señal a un televisor compatible para seguir el encuentro en una pantalla de mayor tamaño.

¿RM Play es gratis?

Sí, existe una parte gratuita de RM Play. El Real Madrid señala que la mayoría de sus contenidos están disponibles para usuarios con una cuenta Madridista gratuita.

El acceso Madridista Premium incorpora contenido adicional, como partidos completos y determinados documentales. El precio y las condiciones de Premium pueden variar según el territorio.

Por eso, para este Real Madrid vs. Schalke 04, no es recomendable asumir que será necesario contratar una suscripción Premium sin que el club lo indique expresamente.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Schalke 04 por amistoso 2026

PARTIDO REAL MADRID VS. SCHALKE 04 EN VIVO DESDE ALEMANIA Competición Amistoso de pretemporada 2026-27 Fecha Domingo 16 de agosto de 2026 Hora 17:00 (España y Alemania) Hora en Perú 10:00 a. m. Hora ET 11:00 a. m. Estadio Veltins-Arena Ciudad Gelsenkirchen, Alemania Real Madrid José Mourinho Schalke 04 Mirko Slomka TV Real Madrid TV Streaming RM Play