El Real Madrid vs. Atlético EN VIVO será uno de los partidos más esperados de la temporada 2025/26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega como líder absoluto de LaLiga, mientras que los de Diego Simeone buscan reaccionar tras un arranque irregular y qué mejor oportunidad que hacerlo en el derbi madrileño.
El choque entre colchoneros y merengues tendrá lugar este sábado en el Riyadh Air Metropolitano y podría ser decisivo en la pelea por el campeonato. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Antoine Griezmann, el espectáculo está garantizado.
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs. Atlético por LaLiga 2025?
El partido se disputará el sábado 27 de septiembre en Madrid, España. Estos son los horarios internacionales:
- Estados Unidos: 10:15 a.m. (ET)
- México: 08:15 a.m.
- España: 16:15 p.m.
- Argentina: 11:15 a.m.
- Perú: 09:15 a.m.
Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid).
¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético EN VIVO por TV y streaming?
A continuación, los canales y plataformas que transmitirán el encuentro:
|País
|Canal TV
|Streaming Online
|Estados Unidos
|ESPN
|ESPN App
|México
|Sky Sports
|Sky+
|España
|DAZN
|DAZN
|Argentina
|DIRECTV Sports
|DGO
|Perú
|DIRECTV Sports
|DGO