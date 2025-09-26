El Real Madrid vs. Atlético EN VIVO será uno de los partidos más esperados de la temporada 2025/26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega como líder absoluto de LaLiga, mientras que los de Diego Simeone buscan reaccionar tras un arranque irregular y qué mejor oportunidad que hacerlo en el derbi madrileño.

El choque entre colchoneros y merengues tendrá lugar este sábado en el Riyadh Air Metropolitano y podría ser decisivo en la pelea por el campeonato. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Antoine Griezmann, el espectáculo está garantizado.

Derbi Real Madrid vs. Atlético EN DIRECTO: horario, TV y dónde ver el clásico de LaLiga 2025. (Composición: Mag)

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs. Atlético por LaLiga 2025?

El partido se disputará el sábado 27 de septiembre en Madrid, España. Estos son los horarios internacionales:

Estados Unidos: 10:15 a.m. (ET)

10:15 a.m. (ET) México: 08:15 a.m.

08:15 a.m. España: 16:15 p.m.

16:15 p.m. Argentina: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Perú: 09:15 a.m.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)

Loading...

¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético EN VIVO por TV y streaming?

A continuación, los canales y plataformas que transmitirán el encuentro:

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN ESPN App México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN Argentina DIRECTV Sports DGO Perú DIRECTV Sports DGO