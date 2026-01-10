Desde Yeda, Real Madrid juega contra FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026, este domingo 11 de enero. (Foto: Composición Mag)
Desde Yeda, Real Madrid juega contra FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026, este domingo 11 de enero. (Foto: Composición Mag)
Existen encuentros imperdibles, y la final de la Supercopa de España encabeza la lista, especialmente al tratarse del primer Clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid que será este domingo 11 de enero, a partir de las 20:00 horario peninsular desde el King Abdullah Sports City. Lo mejor de todo es que puedes disfrutar de este partido en vivo y en directo por canales de TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil. Conoce todos los detalles de ambos protagonistas.

Sin dar opciones al rival, el Barça selló su pase al partido definitivo con una exhibición ante el Athletic. El 5-0 final refleja el dominio absoluto de los hombres de Flick, quienes, guiados por la mejor versión de Raphinha, sometieron a los leones desde el pitido inicial.La final enfrentará al equipo culé con el Madrid, verdugo de un Atlético que peleó hasta el último suspiro. Aunque los dirigidos por Simeone buscaron con insistencia la igualdad, la solidez defensiva del conjunto merengue protegió la ventaja obtenida por Valverde y Rodrygo, asegurando así su presencia en la definición por el título.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la final de la Supercopa de España 2026. (Foto: Composición Mag)
¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

  • España: Movistar+
  • México: Sky Sports México
  • Latinoamérica: DirecTV, DSports
  • Estados Unidos: ESPN2`, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV, ESPN App

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Países de Europa

Región / PaísCiudad de referenciaHora de inicio
España (península, CET)Madrid / Barcelona20:00 ​
PortugalLisboa19:00 ​
Reino UnidoLondres19:00 ​
FranciaParís20:00 ​
AlemaniaBerlín20:00 ​
ItaliaRoma20:00 ​
Países BajosÁmsterdam20:00 ​
BélgicaBruselas20:00 ​

Norteamérica (Estados Unidos y México)

Región / PaísZona / Ciudad de referenciaHora de inicio
Estados Unidos Este (ET)Nueva York / Miami14:00 ​
Estados Unidos Centro (CT)Chicago / Houston13:00 ​
Estados Unidos Mountain (MT)Denver12:00 ​
Estados Unidos Pacífico (PT)Los Ángeles / Seattle11:00 ​
MéxicoCiudad de México13:00 ​

Centroamérica y Caribe

Región / PaísCiudad de referenciaHora de inicio
GuatemalaCiudad de Guatemala13:00 ​
HondurasTegucigalpa13:00 ​
El SalvadorSan Salvador13:00 ​
NicaraguaManagua13:00 ​
Costa RicaSan José13:00 ​
PanamáCiudad de Panamá14:00 ​
República DominicanaSanto Domingo15:00 ​
Puerto RicoSan Juan15:00 ​
CubaLa Habana15:00 ​

Sudamérica

PaísCiudad de referenciaHora de inicio
PerúLima14:00 ​
ColombiaBogotá14:00 ​
EcuadorQuito14:00 ​
VenezuelaCaracas15:00 ​
BoliviaLa Paz15:00 ​
ParaguayAsunción15:00 ​
ArgentinaBuenos Aires16:00 ​
UruguayMontevideo16:00 ​
ChileSantiago16:00 ​
BrasilSão Paulo / Río16:00 ​

Resto del mundo

Región / PaísCiudad de referenciaHora de inicio
Arabia SauditaYeda22:00 ​
MarruecosRabat19:00 ​
JapónTokio04:00 del lunes 12 de enero ​
AustraliaSídney06:00 del lunes 12 de enero ​

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa

  • Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Mbappé o Gonzalo, Vinicius Jr.
  • FC Barcelona: Joan García, Balde, Éric García, Cubarsí, Koundé, Pedri, De Jong, Fermín, Raphinha, Bardghji, Ferrán Torres.

Fecha, hora, TV y online para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona

  • Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona
  • Fase: Final de la Supercopa de España 2026
  • Estadio: King Abdullah Sports City
  • Fecha: domingo 11 de enero de 2026
  • Horario: 20:00 horario peninsular / 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT
  • TV/Online: Movistar+ (ESP), SKY Sports (MEX), ESPN (USA) y DirecTV (Latinoamérica)
