Existen encuentros imperdibles, y la final de la Supercopa de España encabeza la lista, especialmente al tratarse del primer Clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid que será este domingo 11 de enero, a partir de las 20:00 horario peninsular desde el King Abdullah Sports City. Lo mejor de todo es que puedes disfrutar de este partido en vivo y en directo por canales de TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil. Conoce todos los detalles de ambos protagonistas.
Sin dar opciones al rival, el Barça selló su pase al partido definitivo con una exhibición ante el Athletic. El 5-0 final refleja el dominio absoluto de los hombres de Flick, quienes, guiados por la mejor versión de Raphinha, sometieron a los leones desde el pitido inicial.La final enfrentará al equipo culé con el Madrid, verdugo de un Atlético que peleó hasta el último suspiro. Aunque los dirigidos por Simeone buscaron con insistencia la igualdad, la solidez defensiva del conjunto merengue protegió la ventaja obtenida por Valverde y Rodrygo, asegurando así su presencia en la definición por el título.
¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?
- España: Movistar+
- México: Sky Sports México
- Latinoamérica: DirecTV, DSports
- Estados Unidos: ESPN2`, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV, ESPN App
¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.
Países de Europa
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora de inicio
|España (península, CET)
|Madrid / Barcelona
|20:00
|Portugal
|Lisboa
|19:00
|Reino Unido
|Londres
|19:00
|Francia
|París
|20:00
|Alemania
|Berlín
|20:00
|Italia
|Roma
|20:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|20:00
|Bélgica
|Bruselas
|20:00
Norteamérica (Estados Unidos y México)
|Región / País
|Zona / Ciudad de referencia
|Hora de inicio
|Estados Unidos Este (ET)
|Nueva York / Miami
|14:00
|Estados Unidos Centro (CT)
|Chicago / Houston
|13:00
|Estados Unidos Mountain (MT)
|Denver
|12:00
|Estados Unidos Pacífico (PT)
|Los Ángeles / Seattle
|11:00
|México
|Ciudad de México
|13:00
Centroamérica y Caribe
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora de inicio
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|13:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|13:00
|El Salvador
|San Salvador
|13:00
|Nicaragua
|Managua
|13:00
|Costa Rica
|San José
|13:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|15:00
|Puerto Rico
|San Juan
|15:00
|Cuba
|La Habana
|15:00
Sudamérica
|País
|Ciudad de referencia
|Hora de inicio
|Perú
|Lima
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Chile
|Santiago
|16:00
|Brasil
|São Paulo / Río
|16:00
Resto del mundo
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora de inicio
|Arabia Saudita
|Yeda
|22:00
|Marruecos
|Rabat
|19:00
|Japón
|Tokio
|04:00 del lunes 12 de enero
|Australia
|Sídney
|06:00 del lunes 12 de enero
Posibles alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa
- Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Mbappé o Gonzalo, Vinicius Jr.
- FC Barcelona: Joan García, Balde, Éric García, Cubarsí, Koundé, Pedri, De Jong, Fermín, Raphinha, Bardghji, Ferrán Torres.
Fecha, hora, TV y online para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona
- Fase: Final de la Supercopa de España 2026
- Estadio: King Abdullah Sports City
- Fecha: domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 20:00 horario peninsular / 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT
- TV/Online: Movistar+ (ESP), SKY Sports (MEX), ESPN (USA) y DirecTV (Latinoamérica)