Existen encuentros imperdibles, y la final de la Supercopa de España encabeza la lista, especialmente al tratarse del primer Clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid que será este domingo 11 de enero, a partir de las 20:00 horario peninsular desde el King Abdullah Sports City. Lo mejor de todo es que puedes disfrutar de este partido en vivo y en directo por canales de TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil. Conoce todos los detalles de ambos protagonistas.

Sin dar opciones al rival, el Barça selló su pase al partido definitivo con una exhibición ante el Athletic. El 5-0 final refleja el dominio absoluto de los hombres de Flick, quienes, guiados por la mejor versión de Raphinha, sometieron a los leones desde el pitido inicial.La final enfrentará al equipo culé con el Madrid, verdugo de un Atlético que peleó hasta el último suspiro. Aunque los dirigidos por Simeone buscaron con insistencia la igualdad, la solidez defensiva del conjunto merengue protegió la ventaja obtenida por Valverde y Rodrygo, asegurando así su presencia en la definición por el título.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la final de la Supercopa de España 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

España : Movistar+

: Movistar+ México : Sky Sports México

: Sky Sports México Latinoamérica : DirecTV, DSports

: DirecTV, DSports Estados Unidos: ESPN2`, ESPN Deportes, ESPN, SelectfuboTV, ESPN App

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 desde la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

Países de Europa

Región / País Ciudad de referencia Hora de inicio España (península, CET) Madrid / Barcelona 20:00 ​ Portugal Lisboa 19:00 ​ Reino Unido Londres 19:00 ​ Francia París 20:00 ​ Alemania Berlín 20:00 ​ Italia Roma 20:00 ​ Países Bajos Ámsterdam 20:00 ​ Bélgica Bruselas 20:00 ​

Norteamérica (Estados Unidos y México)

Región / País Zona / Ciudad de referencia Hora de inicio Estados Unidos Este (ET) Nueva York / Miami 14:00 ​ Estados Unidos Centro (CT) Chicago / Houston 13:00 ​ Estados Unidos Mountain (MT) Denver 12:00 ​ Estados Unidos Pacífico (PT) Los Ángeles / Seattle 11:00 ​ México Ciudad de México 13:00 ​

Centroamérica y Caribe

Región / País Ciudad de referencia Hora de inicio Guatemala Ciudad de Guatemala 13:00 ​ Honduras Tegucigalpa 13:00 ​ El Salvador San Salvador 13:00 ​ Nicaragua Managua 13:00 ​ Costa Rica San José 13:00 ​ Panamá Ciudad de Panamá 14:00 ​ República Dominicana Santo Domingo 15:00 ​ Puerto Rico San Juan 15:00 ​ Cuba La Habana 15:00 ​

Sudamérica

País Ciudad de referencia Hora de inicio Perú Lima 14:00 ​ Colombia Bogotá 14:00 ​ Ecuador Quito 14:00 ​ Venezuela Caracas 15:00 ​ Bolivia La Paz 15:00 ​ Paraguay Asunción 15:00 ​ Argentina Buenos Aires 16:00 ​ Uruguay Montevideo 16:00 ​ Chile Santiago 16:00 ​ Brasil São Paulo / Río 16:00 ​

Resto del mundo

Región / País Ciudad de referencia Hora de inicio Arabia Saudita Yeda 22:00 ​ Marruecos Rabat 19:00 ​ Japón Tokio 04:00 del lunes 12 de enero ​ Australia Sídney 06:00 del lunes 12 de enero ​

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Mbappé o Gonzalo, Vinicius Jr.

FC Barcelona: Joan García, Balde, Éric García, Cubarsí, Koundé, Pedri, De Jong, Fermín, Raphinha, Bardghji, Ferrán Torres.

Fecha, hora, TV y online para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona

Fase: Final de la Supercopa de España 2026

Estadio: King Abdullah Sports City

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

Horario: 20:00 horario peninsular / 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT

TV/Online: Movistar+ (ESP), SKY Sports (MEX), ESPN (USA) y DirecTV (Latinoamérica)