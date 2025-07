El Hard Rock Stadium será escenario de uno de los duelos más parejos de octavos de final entre Real Madrid vs. Juventus, este martes 1 de julio, desde las 3:00 p.m. ET, (13:00 CDMX, 16:00 de Argentina y 21:00 de España) en Miami Gardens, por octavos de final del Mundial de Clubes 2025. La Casa Blanca selló su clasificación en el primer lugar del grupo H, mientras que La Vecchia Signora quedó segundo en el grupo G. Conoce cuáles son los canales de TV para ver, streaming online, horarios y posibles formaciones de ambos equipos.

Por lo mostrado en fase de grupos, el equipo de Xabi Alonso se presenta como amplio favorito; sin embargo el fútbol no tiene lógica y se ha visto que muchos resultados en el Mundial de Clubes fueron sorpresivos. El ganador del cruce entre Real Madrid y Juventus se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Borussia Dortmund y Monterrey, en lo que promete ser otro duelo de alto nivel.

Qué canal transmite el partido Madrid vs. Juventus por el Mundial de Clubes 2025

En los Estados Unidos, el duelo entre Real Madrid vs. Juventus será televisado por diversas plataformas streaming como DAZN USA; mientras que en México se verá por DAZN y Tabii. Asimismo, en Argentina podrás ver por la señal de Telefe y Mi Telefe; en Bolivia, por TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión y Tuves; en Ecuador, por Teleamazonas; en Paraguay, por TiGo Sports; en Perú, por América TV; en Uruguay, por NS EVentos 1, TCC, Montecable y Flow TV; y en Venezuela, por Inter y Televen.

En Centroamérica como en El Salvador, por TCS Go y Canal 4; en Guatemala, por Azteca Guate; Nicaragua, por Canal 7; en Panamá, por Rush y Next; en Costa Rica, por TDMAX y Canal 7 de Teletica; y en Honduras, por deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN y Tropicalísima 104.1. Finalmente, DAZN será el encargado de televisar el Real Madrid vs. Juventus para el público en España.

Países Canales TV / Streaming Argentina DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Telefe, Mi Telefe México DAZN, Tabii Estados Unidos DAZN USA, Watch TBS y TBS USA España DAZN Brasil Globoplay, DAZN Brasil, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, SporTV Colombia DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium Chile DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium Perú DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, América TV Uruguay DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, NS Eventos 1, Montecable, TCC, Flow TV Bolivia DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión, Tuves Paraguay DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports Venezuela DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Inter, Televen Costa Rica DAZN, TDMAX, Canal 7 (Teletica Deportes) Panamá DAZN, Bluu, Nex, Rush Sports Nicaragua DAZN, Canal 13 El Salvador TCS Go, Canal 4 Guatemala DAZN, Azteca Guate Honduras DAZN, deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN, Tropicalísima 104.1 Puerto Rico DAZN, DIRECTV Sports Cuba DAZN República Dominicana DAZN Canadá DAZN Italia DAZN, Mediaset Infinity, Tabii, Italia 1 Alemania DAZN, Tabii Francia DAZN, myCANAL, Tabii Japón DAZN

A qué hora juega Real Madrid y Juventus por octavos de final

Estos son los horarios por país para ver el partido de cuartos de final entre Real Madrid vs. Juventus por el Mundial de Clubes 2025.

ZONA HORARIA ESTADOS DE EE.UU. 3:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 1:00 P.M. Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Esta es la lista de horarios de otros países para ver el juego por TV y online.

Guatemala: 2:00 p.m.

Nicaragua: 2:00 p.m.

El Salvador: 2:00 p.m.

Panamá: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Reino Unido: 8:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Alemania: 9:00 p.m.

Italia: 9:00 p.m.

Alineaciones posibles de Real Madrid y Juventus

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Rüdiger, Asencio, Huijsen; Alexander Arnold, Güler, Valverde, Bellingham, Fran García; Gonzalo, Vinícius. Entrenador : Xabi Alonso.

Courtois; Rüdiger, Asencio, Huijsen; Alexander Arnold, Güler, Valverde, Bellingham, Fran García; Gonzalo, Vinícius. : Xabi Alonso. Juventus (3-4-3): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly; Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico González, Kolo Muani, Yildiz. Entrenador: Igor Tudor.