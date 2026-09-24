La Concacaf Nations League 2026-27 ha dado inicio y desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá viviremos un duelo de pronóstico reservado. No te pierdas el juego de Costa Rica vs. Curazao EN VIVO a través de la señal de Repretel (Canal 6), encuentro que iniciará desde las 8:00 p.m. San José . A continuación, te dejaré con todos los detalles para que puedas ver este enfrentamiento, entre dos selecciones que pertenecen al Grupo A del certamen.

Señal de Repretel EN VIVO para seguir el juego de Costa Rica vs. Curazao en directo, este jueves 24 de septiembre, por la Jornada 1 de la Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por las Concacaf Nations League 2026?

Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica cuando juega de local en la Concacaf Nations League 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

Costa Rica vs. Curazao, por Repretel (Canal 6) en vivo y gratis

Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel en vivo, en línea y gratis mediante live streaming por Internet del partido entre Costa Rica y Curazao.

Costa Rica vs. Curazao EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Hora: 8:00 p.m. San José

Canal TV: Canal 6 de Repretel

Streaming: Canal 6 de Repretel App