La Concacaf Nations League 2026-27 ha dado inicio y desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá viviremos un duelo de pronóstico reservado. No te pierdas el juego de Costa Rica vs. Curazao EN VIVO a través de la señal de Repretel (Canal 6), encuentro que iniciará desde las 8:00 p.m. San José. A continuación, te dejaré con todos los detalles para que puedas ver este enfrentamiento, entre dos selecciones que pertenecen al Grupo A del certamen.
¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por las Concacaf Nations League 2026?
Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica cuando juega de local en la Concacaf Nations League 2026. Aquí te comparto los números de los canales.
- Canal 6 en VHF - UHF
- Canal 6.1 HD en TDT
- Canal 6 en Movistar TV
- Canal 6 en Cabletica PlusTV
- Canal 6 en SuperCable
- Canal 137 en Claro TV
- Canal 191 en SKY
- Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica
- Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable
Costa Rica vs. Curazao, por Repretel (Canal 6) en vivo y gratis
Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel en vivo, en línea y gratis mediante live streaming por Internet del partido entre Costa Rica y Curazao.
Costa Rica vs. Curazao EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026
- Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica
- Hora: 8:00 p.m. San José
- Canal TV: Canal 6 de Repretel
- Streaming: Canal 6 de Repretel App