El loanDepot park de Miami arde este viernes 13 de marzo con el choque entre República Dominicana y Corea del Sur por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Si buscas dónde ver, los horarios y canales TV del juego RD vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS tanto por señal abierta como online, llegaste al lugar indicado. El playball está programado para las 6:30 PM ET / 3:30 PM PT , una cita imperdible donde el “Plátano Power” de Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. busca aplastar la resistencia coreana liderada por Jung Hoo Lee. Con el boleto a semifinales en juego, la escuadra quisqueyana sale como gran favorita para enfrentar al ganador del duelo entre EE. UU. y Canadá el próximo domingo. Sigue cada batazo en directo, asegurando que no te pierdas ni un segundo de esta batalla de titanes. La artillería pesada dominicana promete un espectáculo de jonrones en la “Ciudad del Sol” para seguir soñando con el título mundial.

Canales de TV por país para ver República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estos son los canales oficiales o socios de derechos que transmitirán el partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Estados Unidos: Fox Sports (principalmente FS1) y Fox Deportes (señal en castellano).​

México: Imagen TV (señal abierta) y ESPN.​

República Dominicana: VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39.​

Resto de Latinoamérica: ESPN.​

Corea del Sur: SBS, KBS y MBC.​

Plataformas online y streaming para ver República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Para este República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur, estas son las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro por el pase a las semifinales del World Baseball Classic 2026:​

Estados Unidos: FOX App, FuboTV y Hulu + Live TV.​

México: ViX y Disney+.​

República Dominicana: Disney+ (además de las señales online de los canales locales si las ofrecen, pero esto no se detalla en la nota).​

Resto de Latinoamérica: Disney+.​

Corea del Sur: Naver.​

Alineaciones probables del partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

República Dominicana

Geraldo Perdomo - campocorto (SS)

Manny Machado - tercera base (3B)

Juan Soto - jardinero izquierdo (LF)

Julio Rodriguez - jardinero central (CF)

Fernando Tatis - jardinero derecho (RF)

Ketel Marte - segunda base (2B)

Vladimir Guerrero - primera base (1B)

Junior Caminero - bateador designado (BD)

Austin Wells - receptor (C)

Corea del Sur

Ju Won Kim - campocorto (SS)

Shay Whitcomb - tercera base (3B)

Jahmai Jones - jardinero izquierdo (LF)

Jung Hoo Lee - jardinero central (CF)

Hyun Min Ahn - jardinero derecho (RF)

Hyeseong Kim - segunda base (2B)

Bo Gyeong Moon - primera base (1B)

Do Yeong Kim - bateador designado (BD)

Dong Won Park - receptor (C)

Fecha, hora y sede del partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es un duelo de cuartos de final que se juega en Miami el 13 de marzo de 2026, con amplia cobertura en TV y streaming pago en varios países.

Partido: República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur (cuartos de final del Clásico Mundial 2026).

Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026.

Hora oficial: 6:30 p. m. hora del Este (ET) / 3:30 p. m. hora del Pacífico (PT)

Hora aproximada en CDMX: 4:30 p. m. (Tiempo del Centro de México).​

Estadio: loanDepot park en Miami, Florida (Estados Unidos)