República Dominicana, que masacró a Corea del Sur, y Estados Unidos, con un agónico triunfo este viernes ante Canadá, medirán fuerzas este domingo 15 de marzo en la semifinal más esperada del Clásico Mundial de Béisbol. El duelo se jugará a las 20:00 horas de Santo Domingo (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), en el LoanDepot Park de Miami, Florida, y el vencedor avanzará a la gran final del torneo. Más allá de los otros resultados, este choque reúne a dos de las potencias más completas del béisbol internacional, con rosters repletos de estrellas de MLB.

Con Japón ya eliminado a manos de Venezuela y la sorpresiva victoria de Italia frente a Puerto Rico, el panorama del Clásico ha dado un giro inesperado. Esos resultados han abierto el cuadro y alimentan la sensación de que el duelo entre Dominicana y Estados Unidos puede marcar un antes y un después en el torneo, tanto por jerarquía como por calidad de juego. En este contexto, el ganador llegará a la final no solo por nombre, sino también por capacidad para responder en momentos de máxima presión.

Si el Team USA ha avanzado a golpe de sufrimiento, República Dominicana ha pasado por encima de sus cinco oponentes hasta ahora, firmando números demoledores en carreras anotadas y jonrones en esta edición. Este viernes, el conjunto quisqueyano aplastó 10x0 a Corea del Sur en Miami, en un cruce de cuartos de final que fue acortado a siete entradas por la aplicación de la regla de la misericordia. El dominio dominicano ha quedado reflejado tanto en el bateo de largo metraje como en la solidez de su cuerpo de pitcheo.

Un jonrón de tres carreras de Austin Wells activó la llamada Regla de la Misericordia, que permite terminar anticipadamente un partido si un equipo tiene 10 anotaciones de ventaja después de siete innings. “Estamos felices, hicimos un tremendo trabajo como equipo hoy y tenemos que seguir, esto no se ha terminado”, advirtió el capitán Manny Machado, de los Padres de San Diego, dejando claro que Dominicana no se conforma y apunta a levantar el trofeo del Clásico Mundial. En un escenario como el LoanDepot Park y con este nivel de talento en el diamante, la semifinal promete un espectáculo a la altura de una final anticipada.

¿Dónde ver juego de República Dominicana vs. Team USA EN VIVO GRATIS por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En República Dominicana, múltiples señales tanto en televisión abierta, cableoperadores y servicios de streaming se encargará de televisar el juego contra la selección de Team USA por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 como VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas, Coral 39, ESPN y Disney Plus Premium 2026.

Si en caso deseas verlo en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar las plataformas de FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App, FuboTV y Tubi; Por otro lado, el resto de países de Latinoamérica lo podrá ver en la señal de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora se juega el Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El duelo entre Venezuela y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se llevará a cabo este sábado 14 de marzo, a partir de las 21:00 horas de Caracas (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), En en LoanDepot de Miami, Florida (Estados Unidos).

Horarios:

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

19:00 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

20:00 horas de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Cuba y Bolivia

21:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay

Estados Unidos:

8 p.m. ET

7 p.m. CT

6 p.m. MT

5 p.m. PT

Roster de República Dominicana (DO) en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Lanzadores : Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Juan Mejía, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Abner Uribe

: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Juan Mejía, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Abner Uribe Receptores : Agustín Ramírez, Austin Wells

: Agustín Ramírez, Austin Wells Infielders : Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo,

: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Amed Rosario, Carlos Santana

Jardineros: Oneil Cruz, Junior Lake, Julio Rodríguez, Juan Soto, Fernando Tatis Jr.

Roster de Estados Unidos (Team USA) en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Lanzadores: David Bednar, Matt Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock, Ryan Yarbrough.

David Bednar, Matt Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock, Ryan Yarbrough. Receptores: Cal Raleigh, Will Smith.

Cal Raleigh, Will Smith. Jugadores de cuadro: Alex Bregman, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang, Bobby Witt Jr.

Alex Bregman, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang, Bobby Witt Jr. Jardineros: Roman Anthony, Byron Buxton, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.

Roman Anthony, Byron Buxton, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge. Utility: Ernie Clement.

Ernie Clement. Bateador designado: Kyle Schwarber.