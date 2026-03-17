Estados Unidos se asoma a su propio espejo este martes 17 de marzo en Miami. El dueño de casa, el país que exportó el béisbol al mundo, buscará a las 20:00 de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) confirmar su poderío en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park. Frente a su gente, con un lineup cargado de slugger y un cuerpo de lanzadores hecho para octubre, el Team USA está a nueve entradas de agregar otro capítulo a su enciclopedia de títulos… siempre y cuando logre domar a una Venezuela que llega con la furia de quien nunca ha tocado la gloria.

¿Cómo quedó el partido Venezuela vs. Team USA por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Revisa el resultado en vivo y en directo del juego entre Venezuela y Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E VENEZUELA — — — — — — — — — — — — ESTADOS UNIDOS — — — — — — — — — — — —

Previa del Team USA vs. Venezuela por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Porque del otro lado del diamante aparece una Venezuela que no se siente invitada, sino protagonista. La Vinotinto aterriza en la final con el pecho inflado tras desmontar el cuento de hadas de Italia con una remontada 4x2 que electrizó a más de 35.000 personas en las gradas. Jonrón de Eugenio Suárez para encender la chispa, tres carreras en el séptimo inning para incendiar el estadio y la sensación de que este equipo no solo juega bien: juega con un sentido de urgencia que roza lo inevitable.

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En lo deportivo, el duelo promete un choque de estilos que se cruzan como rectas a 100 millas: Estados Unidos presume profundidad, analítica y un lineup capaz de castigar cualquier error; Venezuela responde con talento All Star, química de clubhouse y una narrativa que ha ido creciendo a cada inning. En lo extradeportivo, el choque carga con el peso de una relación política tirante, marcada por la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, un telón de fondo que convierte cada lanzamiento en algo más que un simple dato de la planilla.

En medio de esa tensión, la voz de Ronald Acuña Jr. suena casi como manifiesto. “Mi país necesita esa victoria mañana”, dijo el líder de la novena venezolana después de sellar la remontada ante Italia. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana”. El guion está escrito solo hasta la primera página: lo demás se decidirá esta noche, cuando Estados Unidos busque defender su trono y Venezuela intente reescribir, de una vez por todas, la historia de su béisbol.

Venezuela y Estados Unidos (Team USA) se disputarán el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará este martes 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El duelo se transmitirá en vivo y en directo por la señal de Béisbol Play y canales como IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión, TVES, ESPN y Disney Plus Premium. (VIDEO DE @beisbolplaycom en X)