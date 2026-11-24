Este martes 24 de noviembre, el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, será el escenario de la final de Miss Universo 2026. Esta edición reviste una importancia histórica especial al conmemorar el 75.º aniversario del certamen de belleza más influyente y mediático del planeta, consolidándose no solo como un espectáculo de alcance mundial, sino como una plataforma clave de liderazgo, visibilidad cultural y proyección internacional ante millones de espectadores.

Durante la esperada velada, representantes de 116 países y territorios competirán por suceder a la mexicana Fátima Bosch y alzarse con la codiciada corona denominada El Resplandor de un Legado Eterno. A lo largo de las distintas rondas eliminatorias, el jurado evaluará mucho más que el desenvolvimiento en pasarela: la elocuencia, la preparación integral, el carisma y el impacto social de cada candidata serán determinantes para elegir a la nueva embajadora global de la organización.

¿Quién ganó Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador), 19:00 horas (CT de Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua) y 22:00 horas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil).

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?

Entre las participantes que han despertado mayor interés, algunas destacan por su preparación, desenvolvimiento sobre el escenario y compromiso con diferentes causas sociales. Estos factores las han colocado entre las candidatas que generan expectativas de cara a la gran final de Miss Universo 2026. Entre los nombres que figuran en la lista de favoritas se encuentran:

Clara Vegas Goetz (Venezuela)

Jennifer Barreto (Puerto Rico)

Bea Millan-Windorski (Filipinas)

Garance Authié (Francia)

Georgia Waddington (Nueva Zelanda)

Dominga López (Chile)

María Alejandra López (Colombia)

Mia Dio (Cuba)

Susana Lucía Medina (España)

María Guadalupe Vargas (México)

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2026

Las 116 candidatas que competiten por la corona de Miss Universo 2026:

Albania: Jogersa Beqiri Alemania: Celina Weil Argentina: Daiana Pereyra Armenia: Arena Zeynalian Aruba: Elizabeth Johnson Australia: Caitlin Worthington Bahamas: Shawndra Henfield Bangladés: Samira Khan Mahi Bélgica: Olga Lombardo Belice: Caleigh-Rose West Bielorrusia: Aliya Karotkaya Birmania (Myanmar): May Grace Parry Bolivia: Valeria Mena Bonaire: Caroline Porras Botsuana: Dabilo Moses Brasil: Marcella Kozinski Cabo Verde: Armandina Cunha Camboya: Rthna Than Camerún: Audrey Moutongo Black Canadá: Aslıhan Moralı Chile: Dominga López China: Shiqi Wang Colombia: María Alejandra López Corea del Sur: Yurim Kim Costa Rica: María Alejandra Acosta Croacia: Antea Mršić Cuba: Mia Dio (Mia Donadio) Curazao: Bianty Rojer-Gomperts Dinamarca: Fie Rose Lindegaard Ecuador: Dalia Bucaram Egipto: Sonia Gergis El Salvador: Sofía Córdova Eslovaquia: Anna Ličková España: Susana Medina Estados Unidos: Justus Kelley Estonia: Emili Denneng Etiopía: Bruktawit Belete Filipinas: Beatrice Millan-Windorski Finlandia: Veera Grönlund Francia: Garance Authié Ghana: Belvy Naa Ofori Gran Bretaña: Angela Aumonier Grecia: Olivia Vasilopoulos Guadalupe: Chloé Deher Guatemala: Adelina Castillo Guinea: Justine Kamara Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio Guyana: Angel Bhathal Haití: Tatenda Rameau Honduras: Luisa Pineda Hong Kong: Jennifer Zhou Hungría: Kamilla Kiss India: Kaziah Liz Mejo Irak: Samantha Slewa Irlanda: Aideen Howard Islandia: Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir Islas Caimán: Juliana Myers Islas Turcas y Caicos: Selena Grant Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley Israel: Danielle Yablonka Italia: Giada Folcia Jamaica: Celene Hall Japón: Sayuki Ito Jordania: Destiny Anbar Kazajistán: Alina Ekaterinecheva Kenia: Jean Ojiro Kirguistán: Medina Ermekova Kosovo: Evisa Pacolli Letonia: Lāsma Kuhtarska Líbano: Perla Harb Lituania: Olga Bykadorova Macao: Xuehe Hou Malta: Francesca Mercieca Martinica: Larissa Ségarel Mayotte: Maëva Toumbou Dani México: María Vargas Moldavia: Dorina Darii Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj Namibia: Charene Labuschagne Nicaragua: Jasmine Blandford Nigeria: Danielle Adewusi Noruega: Abelone Smedsrud Nueva Zelanda: Georgia Waddington Países Bajos: Melissa Bottema Pakistán: Misbah Arshad Panamá: Gabriela González Paraguay: Gretha Matiauda Perú: Luren Márquez Polonia: Vivica Lewandowski Portugal: Isabela Santos Puerto Rico: Jennifer Barreto República Checa: Dominika Kotoučková República Democrática del Congo: Jessica Kalambayi República Dominicana: Melissa Núñez Reunión: Abigaëlle Tailamée Rumania: Sabina-Gabriela Parmac Rusia: Aleksandra Stashkevich San Martín: Elle Duncan Santa Lucía: Bernella Velinor Serbia: Nikolina Vujčić Sierra Leona: Katti Fofanah Sri Lanka: Nimhara Sasindi Sudáfrica: Bajabulise Thela Suecia: Josefin Strand Suiza: Itiya Dube Surinam: Maruschka Sahiboe Tanzania: Elizabeth Makune Trinidad y Tobago: Vinita Manoo Túnez: Sarrah Brahmi Ucrania: Anna Nikonova Uganda: Mitchelle Daka Uruguay: Lucía Piñeyro Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova Venezuela: Clara Vegas

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)