Este martes 24 de noviembre, el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, será el escenario de la final de Miss Universo 2026. Esta edición reviste una importancia histórica especial al conmemorar el 75.º aniversario del certamen de belleza más influyente y mediático del planeta, consolidándose no solo como un espectáculo de alcance mundial, sino como una plataforma clave de liderazgo, visibilidad cultural y proyección internacional ante millones de espectadores.
Durante la esperada velada, representantes de 116 países y territorios competirán por suceder a la mexicana Fátima Bosch y alzarse con la codiciada corona denominada El Resplandor de un Legado Eterno. A lo largo de las distintas rondas eliminatorias, el jurado evaluará mucho más que el desenvolvimiento en pasarela: la elocuencia, la preparación integral, el carisma y el impacto social de cada candidata serán determinantes para elegir a la nueva embajadora global de la organización.
¿Quién ganó Miss Universo 2026?
La final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador), 19:00 horas (CT de Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua) y 22:00 horas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil).
¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?
Entre las participantes que han despertado mayor interés, algunas destacan por su preparación, desenvolvimiento sobre el escenario y compromiso con diferentes causas sociales. Estos factores las han colocado entre las candidatas que generan expectativas de cara a la gran final de Miss Universo 2026. Entre los nombres que figuran en la lista de favoritas se encuentran:
- Clara Vegas Goetz (Venezuela)
- Jennifer Barreto (Puerto Rico)
- Bea Millan-Windorski (Filipinas)
- Garance Authié (Francia)
- Georgia Waddington (Nueva Zelanda)
- Dominga López (Chile)
- María Alejandra López (Colombia)
- Mia Dio (Cuba)
- Susana Lucía Medina (España)
- María Guadalupe Vargas (México)
Lista completa de candidatas al Miss Universo 2026
Las 116 candidatas que competiten por la corona de Miss Universo 2026:
- Albania: Jogersa Beqiri
- Alemania: Celina Weil
- Argentina: Daiana Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Bahamas: Shawndra Henfield
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Birmania (Myanmar): May Grace Parry
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Camboya: Rthna Than
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Canadá: Aslıhan Moralı
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Costa Rica: María Alejandra Acosta
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Dio (Mia Donadio)
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Eslovaquia: Anna Ličková
- España: Susana Medina
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruktawit Belete
- Filipinas: Beatrice Millan-Windorski
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Naa Ofori
- Gran Bretaña: Angela Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hong Kong: Jennifer Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Islandia: Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Xuehe Hou
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Ségarel
- Mayotte: Maëva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Checa: Dominika Kotoučková
- República Democrática del Congo: Jessica Kalambayi
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Reunión: Abigaëlle Tailamée
- Rumania: Sabina-Gabriela Parmac
- Rusia: Aleksandra Stashkevich
- San Martín: Elle Duncan
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- Serbia: Nikolina Vujčić
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Tanzania: Elizabeth Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Ucrania: Anna Nikonova
- Uganda: Mitchelle Daka
- Uruguay: Lucía Piñeyro
- Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova
- Venezuela: Clara Vegas
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Miss Universo 2026! El mundo de los concursos de belleza concentra sus miradas en San Juan, Puerto Rico, escenario de una edición histórica que celebra los 75 años del certamen internacional. Este martes 24 de noviembre, 116 candidatas de diferentes países y territorios llegan a la instancia decisiva con un mismo objetivo: conquistar la corona universal que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch Fernández. La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz; la anfitriona Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Garance Authié, de Francia; María Alejandra López, de Colombia, y Melissa Núñez, de República Dominicana, figuran entre los nombres que han concentrado mayor atención en las predicciones de expertos y seguidores. La competencia también tiene una importante presencia latinoamericana, con representantes de Perú, México, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile y otros países que buscarán protagonismo en la noche de coronación. Después de las presentaciones en traje nacional y las rondas preliminares en traje de baño y vestido de gala, la expectativa está puesta en la elección de las semifinalistas, las actuaciones decisivas ante el jurado y el anuncio de la nueva reina. Sigue aquí nuestro Live Blog para conocer las últimas novedades, los momentos más destacados de la gala, las candidatas que avanzan, las sorpresas de la competencia, las reacciones y, finalmente, quién será coronada Miss Universo 2026 en esta histórica edición celebrada en Puerto Rico.