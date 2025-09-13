Este 23 de septiembre de 2025, los aficionados al boxeo vivieron una noche inolvidable con la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, un enfrentamiento que acaparó la atención de México y del mundo entero. La pelea estelar, disputada por los títulos del peso supermediano, cumplió con las expectativas de emoción y técnica que prometía desde su anuncio.

El combate principal se destacó por la intensidad de ambos boxeadores, quienes mostraron habilidades estratégicas y gran resistencia. Cada round mantuvo a los seguidores atentos, mientras que los intercambios de golpes marcaron momentos decisivos en la pelea por el campeonato indiscutible.

La cartelera completa acompañó la función estelar con varios combates que también atrajeron la atención de los fanáticos. Cada enfrentamiento ofreció momentos emocionantes, desde los rounds iniciales hasta los finales, demostrando el talento y la preparación de todos los participantes.

Al concluir la velada, los resultados de la noche quedaron registrados y permiten a los seguidores conocer cómo se definieron cada uno de los combates de la cartelera, desde la pelea principal hasta los encuentros preliminares.

Resultados de la cartelera Canelo vs. Crawford

Cartelera completa de la noche

Canelo Álvarez vs Terence Crawford – 12 rounds, supermediano indiscutible

– 12 rounds, supermediano indiscutible Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 rounds, superwelter

– 10 rounds, superwelter Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 rounds, supermediano

– 12 rounds, supermediano Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 rounds, superwelter

– 10 rounds, superwelter Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr. – 10 rounds, pesado

– 10 rounds, pesado Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 rounds, supermediano

– 10 rounds, supermediano Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Sultan Almohamed vs Martin Caraballo – 4 rounds, ligero

– 4 rounds, ligero Marco Verde vs Sona Akale – 6 rounds, supermediano