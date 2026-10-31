Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizarán la pelea estelar de este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en disputa. El mexicano regresará al cuadrilátero tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, mientras que el francés buscará derrotar al excampeón indiscutido y consolidarse entre los principales nombres de las 168 libras. La cartelera también contará con Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso.
¿Quién ganó Canelo vs. Mbilli? Resultados de toda la cartelera
En esta cobertura encontrarás el desenlace del combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, así como los resultados de las demás peleas de la función. La información incluirá al ganador de cada enfrentamiento, el método de victoria y las tarjetas de los jueces cuando corresponda.
|CARTELERA
|PELEA
|RESULTADOS
|Peso supermediano — título mundial CMB
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli
|Pendiente
|Peso supermediano
|Jaime Munguía vs. Nikita Zon
|Pendiente
|Peso pluma — título mundial OMB
|Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra
|Pendiente
|Peso superligero
|Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov
|Pendiente
|Peso supergallo
|David Picasso vs. Carl Jammes Martin
|Pendiente
|Peso pluma
|Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi
|Pendiente
|Peso por confirmar
|Erick Villegas vs. Sultan Almohammed
|Pendiente
|Peso por confirmar
|Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet
|Pendiente
|Peso por confirmar
|Carlos Rojo vs. Flavius Biea
|Pendiente
|Peso por confirmar
|Héctor Aguirre vs. Brayan León
|Pendiente
Canelo vs. Mbilli: experiencia mexicana frente a un rival invicto
Canelo Álvarez tendrá enfrente a un rival que no suele dar tregua. Con 63 victorias, tres derrotas y dos empates, el mexicano cuenta con una amplia experiencia en peleas de campeonato, pero deberá encontrar la manera de frenar el ataque de Christian Mbilli. El francés lanza golpes en volumen, busca acortar distancias y mantiene la presión durante los asaltos. Para Canelo, la clave estará en aprovechar los espacios, conectar sus golpes de poder y evitar quedar atrapado en el ritmo de su oponente.
Mbilli llegará a Riad con un récord de 29 victorias, un empate y ninguna derrota, además de 24 nocauts. El francés tendrá ante sí la oportunidad de vencer a una de las figuras más reconocidas del boxeo y confirmar su lugar entre los mejores supermedianos. Canelo, por su parte, necesita una actuación convincente tras caer ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El resultado definirá quién se queda con el cinturón del CMB y marcará el rumbo de ambos en una división que sigue reuniendo a varios de los principales nombres del boxeo mundial.
Cartelera completa de Canelo vs. Mbilli
Cartelera principal
- Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — campeonato mundial supermediano del CMB.
- Jaime Munguía vs. Nikita Zon — peso supermediano.
- Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — campeonato mundial pluma de la OMB.
- Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — peso superligero.
- David Picasso vs. Carl Jammes Martin — peso supergallo.
Preliminares
- Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi.
- Erick Villegas vs. Sultan Almohammed.
- Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet.
- Carlos Rojo vs. Flavius Biea.
- Héctor Aguirre vs. Brayan León.
La función se celebrará el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En México, la transmisión está anunciada por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes; en otros mercados internacionales, estará disponible mediante DAZN PPV.