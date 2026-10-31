Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizarán la pelea estelar de este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en disputa. El mexicano regresará al cuadrilátero tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, mientras que el francés buscará derrotar al excampeón indiscutido y consolidarse entre los principales nombres de las 168 libras. La cartelera también contará con Jaime Munguía, Rafael Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso.

¿Quién ganó Canelo vs. Mbilli? Resultados de toda la cartelera

En esta cobertura encontrarás el desenlace del combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, así como los resultados de las demás peleas de la función. La información incluirá al ganador de cada enfrentamiento, el método de victoria y las tarjetas de los jueces cuando corresponda.

CARTELERA PELEA RESULTADOS Peso supermediano — título mundial CMB Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Pendiente Peso supermediano Jaime Munguía vs. Nikita Zon Pendiente Peso pluma — título mundial OMB Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra Pendiente Peso superligero Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov Pendiente Peso supergallo David Picasso vs. Carl Jammes Martin Pendiente Peso pluma Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi Pendiente Peso por confirmar Erick Villegas vs. Sultan Almohammed Pendiente Peso por confirmar Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet Pendiente Peso por confirmar Carlos Rojo vs. Flavius Biea Pendiente Peso por confirmar Héctor Aguirre vs. Brayan León Pendiente

Canelo vs. Mbilli: experiencia mexicana frente a un rival invicto

Canelo Álvarez tendrá enfrente a un rival que no suele dar tregua. Con 63 victorias, tres derrotas y dos empates, el mexicano cuenta con una amplia experiencia en peleas de campeonato, pero deberá encontrar la manera de frenar el ataque de Christian Mbilli. El francés lanza golpes en volumen, busca acortar distancias y mantiene la presión durante los asaltos. Para Canelo, la clave estará en aprovechar los espacios, conectar sus golpes de poder y evitar quedar atrapado en el ritmo de su oponente.

Mbilli llegará a Riad con un récord de 29 victorias, un empate y ninguna derrota, además de 24 nocauts. El francés tendrá ante sí la oportunidad de vencer a una de las figuras más reconocidas del boxeo y confirmar su lugar entre los mejores supermedianos. Canelo, por su parte, necesita una actuación convincente tras caer ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El resultado definirá quién se queda con el cinturón del CMB y marcará el rumbo de ambos en una división que sigue reuniendo a varios de los principales nombres del boxeo mundial.

Cartelera completa de Canelo vs. Mbilli

Cartelera principal

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — campeonato mundial supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon — peso supermediano.

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra — campeonato mundial pluma de la OMB.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov — peso superligero.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin — peso supergallo.

Preliminares

Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi.

Erick Villegas vs. Sultan Almohammed.

Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet.

Carlos Rojo vs. Flavius Biea.

Héctor Aguirre vs. Brayan León.

La función se celebrará el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En México, la transmisión está anunciada por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes; en otros mercados internacionales, estará disponible mediante DAZN PPV.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)