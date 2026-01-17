El sorteo de la lotería Powerball se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026 y entregará un premio mayor estimado de 179 millones de dólares al ganador que acierte los seis números. El afortunado podrá elegir entre el pago en anualidades durante 30 años o un desembolso único estimado en 80,8 millones de dólares antes de impuestos. Este acumulado se formó luego de que el sorteo del miércoles 14 de enero quedara vacante, manteniendo viva la expectativa en todo Estados Unidos.​

Resultados del Powerball hoy, sábado 17 de enero 2026

La siguiente tabla se actualizará con los resultados del sorteo del Powerball:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 17/01/2026 x-x-x-x-x x x $179.000.000

Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, lo que la convierte en una de las loterías más populares del país. Cada boleto cuesta 2 dólares por jugada, con la opción de agregar Power Play por 1 dólar adicional para multiplicar los premios secundarios. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m. (ET), y se pueden seguir en televisión local, en la web oficial de Powerball y en plataformas digitales autorizadas.​

Horario y cómo ver el sorteo Powerball este 17 de enero 2026

Fecha del sorteo : sábado 17 de enero de 2026.​

: sábado 17 de enero de 2026.​ Premio mayor estimado (anualidad) : 179 millones de dólares.​

: 179 millones de dólares.​ Opción de pago en efectivo : aproximadamente 80,8 millones de dólares antes de impuestos.​

: aproximadamente 80,8 millones de dólares antes de impuestos.​ Precio de cada jugada : 2 dólares por boleto base.​

: 2 dólares por boleto base.​ Costo del Power Play : 1 dólar adicional por jugada.​

: 1 dólar adicional por jugada.​ Días de sorteo : lunes, miércoles y sábado.​

: lunes, miércoles y sábado.​ Hora del sorteo : 10:59 p. m. (ET).​ | 7:59 p. m. (PT)

: 10:59 p. m. (ET).​ | 7:59 p. m. (PT) Estados donde se juega: 45 estados de EE. UU., Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.​

¿Cómo ver el sorteo del Powerball en vivo?

Transmisión en TV: cadenas y estaciones locales afiliadas a la lotería en distintos estados pueden emitir el sorteo en directo.​

Página oficial: transmisión en streaming y resultados completos en la web oficial de Powerball.​

Plataformas de loterías estatales: varios sitios de loterías estatales publican el video del sorteo o actualizan los resultados casi al instante.​

Aplicaciones móviles: apps oficiales o autorizadas de loterías estatales permiten consultar resultados y escanear boletos.​

¿Cómo jugar Powerball paso a paso?

Para participar, el jugador debe elegir cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 26, conocido como Powerball (bola roja), o permitir que la máquina genere una combinación aleatoria mediante el sistema de Quick Pick. Los premios comienzan desde 4 dólares por acertar únicamente el Powerball y ascienden hasta 1 millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas, sin contar el premio mayor. En total, hay nueve formas distintas de ganar y las probabilidades generales de obtener algún premio son de aproximadamente 1 en 24,87, mientras que las probabilidades de llevarse el jackpot son de 1 en 292,2 millones.​

Elegir un punto de venta autorizado en alguno de los estados participantes o jurisdicciones que ofrecen Powerball.​

Completar un volante seleccionando cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26, o pedir un Quick Pick.​

Decidir si se agregará la opción Power Play por 1 dólar adicional para multiplicar los premios secundarios.​

Pagar el costo correspondiente y conservar el boleto físico en un lugar seguro.​

Verificar los resultados tras el sorteo a través de medios oficiales y, en caso de ganar, firmar el reverso del boleto y seguir las instrucciones de la lotería estatal para reclamar el premio.​

Probabilidades y tabla de premios de Powerball

Niveles de premios estándar (sin Power Play)​

Aciertos (bolas blancas + Powerball) Premio aproximado Probabilidades aproximadas 5 + Powerball Jackpot (179 millones aprox.) 1 en 292.201.338 5 + 0 1 millón de dólares 1 en 11.688.053 4 + Powerball 50.000 dólares 1 en 913.129 4 + 0 100 dólares 1 en 36.525 3 + Powerball 100 dólares 1 en 14.494 3 + 0 7 dólares 1 en 579,76 2 + Powerball 7 dólares 1 en 701,33 1 + Powerball 4 dólares 1 en 91,98 Solo Powerball 4 dólares 1 en 38,32

Probabilidades globales de ganar cualquier premio: aproximadamente 1 en 24,87.​

Multiplicador Power Play (cuando el jackpot supera 150 millones)En este rango de bote (179 millones), el multiplicador máximo disponible suele ser hasta 5X, ya que el 10X se reserva para jackpots de 150 millones o menos.​

Power Play Efecto en premios secundarios 2X Multiplica premios secundarios por 2 3X Multiplica premios secundarios por 3 4X Multiplica premios secundarios por 4 5X Multiplica premios secundarios por 5

El premio de 1 millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas se convierte en 2 millones con Power Play, independientemente del multiplicador extraído.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Powerball

¿Cuándo se realiza el sorteo de Powerball y a qué hora?

Los sorteos se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 p. m. (hora del Este de EE. UU.).​

¿Cuánto cuesta jugar Powerball?

Cada jugada cuesta 2 dólares, y se puede añadir la opción Power Play por 1 dólar adicional para aumentar los premios secundarios.​

¿Dónde se puede jugar Powerball?

Powerball está disponible en 45 estados de EE. UU., además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.​

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Las probabilidades de acertar los cinco números principales y el Powerball y llevarse el jackpot son de aproximadamente 1 en 292,2 millones.​

¿Cómo puedo ver los resultados del sorteo?

Los números ganadores se publican en la web oficial de Powerball, en las páginas de las loterías estatales, en aplicaciones móviles autorizadas y, en muchos casos, se anuncian en noticieros locales.​

¿Qué diferencia hay entre el pago en efectivo y la anualidad?

La anualidad entrega el monto total del jackpot en pagos anuales durante 30 años, mientras que la opción en efectivo ofrece una suma única menor pero inmediata; ambos montos están sujetos a impuestos.​

¿Puedo ganar un premio si solo acierto el Powerball?

Sí, acertar únicamente la bola roja otorga un premio mínimo de 4 dólares, que puede ser mayor si se activa Power Play.​

¿Es posible jugar a Powerball fuera de Estados Unidos?

Solo se puede comprar boletos dentro de las jurisdicciones participantes, aunque algunos servicios de mensajería de terceros ofrecen opciones para residentes en el extranjero; se recomienda verificar siempre la legalidad y legitimidad de estos servicios.​