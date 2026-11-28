La Noche Dorada 2 reúne este sábado 28 de noviembre a 16 creadores de contenido de Perú, Colombia, Chile y Ecuador en una velada de boxeo amateur que tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, en Lima. El evento organizado por ElZeein presenta ocho enfrentamientos, con Cañita y el colombiano JH de la Cruz como protagonistas del combate estelar. Sigue EN VIVO el desarrollo de la cartelera, consulta quién gana cada pelea y revisa los resultados de la jornada, que se transmite gratuitamente a través de Kick.

¿Quién ganó las peleas de La Noche Dorada 2 hoy?

La segunda edición de La Noche Dorada presenta ocho combates entre influencers y streamers de distintos países de Latinoamérica. La programación comienza con el enfrentamiento entre Pepita y Pauchikita y termina con el duelo internacional entre Cañita y JH de la Cruz, considerado el combate estelar de la jornada.

Consulta la siguiente tabla para seguir los resultados de cada enfrentamiento. La información se actualizará conforme terminen las peleas y se conozcan los fallos oficiales.

Peleas de la Noche Dorada 2 Resultados JH de la Cruz vs. Cañita — Shelao vs. Piero Arenas — Bebote vs. Kingteka — El Jeque vs. Jota Shoy — Pulsera vs. Ismael Sánchez — Sacha Uzumaki vs. Neutro — Emetsuki vs. Daniela Taquire — Pepita vs. Pauchikita —

Nota: Los guiones indican que los resultados todavía están pendientes de confirmación. La tabla se actualizará durante la transmisión de La Noche Dorada 2.

Cañita vs. JH de la Cruz: ¿quién protagoniza la pelea estelar?

Cañita y JH de la Cruz encabezan la cartelera de La Noche Dorada 2 con un enfrentamiento que reúne a representantes de Perú y Colombia. El creador de contenido peruano se mide con el influencer colombiano en el octavo y último combate de la velada, que tendrá tres asaltos de dos minutos.

El duelo representa el cierre de una jornada que reúne a 16 participantes de cuatro países. Antes de este enfrentamiento, el chileno Shelao se encuentra con el peruano Piero Arenas en el combate de semifondo.

El resultado de la pelea estelar se incorporará a la cobertura una vez que termine el enfrentamiento y se confirme oficialmente el ganador.

¿Cuál es la cartelera completa de La Noche Dorada 2?

La organización anuncia ocho enfrentamientos, con participantes de Perú, Colombia, Chile y Ecuador. Cada combate está pactado a tres asaltos de dos minutos y la programación contempla desde duelos entre creadores peruanos hasta cruces internacionales.

Esta es la cartelera completa de La Noche Dorada 2:

N° Peleas de la Noche Dorada 2 Nacionalidades Número de rounds 1 Pepita vs. Pauchikita Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 2 Emetsuki vs. Daniela Taquire Perú vs. Colombia 3 asaltos × 2 min 3 Sacha Uzumaki vs. Neutro Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 4 Pulsera vs. Ismael Sánchez Perú vs. Ecuador 3 asaltos × 2 min 5 El Jeque vs. Jota Shoy Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 6 Bebote vs. Kingteka Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 7 Shelao vs. Piero Arenas Chile vs. Perú 3 asaltos × 2 min 8 JH de la Cruz vs. Cañita Colombia vs. Perú 3 asaltos × 2 min

El enfrentamiento entre Shelao y Piero Arenas será el semifondo, mientras que JH de la Cruz y Cañita protagonizarán el último combate de la noche.

¿A qué hora empieza La Noche Dorada 2?

La transmisión y las actividades de La Noche Dorada 2 comenzarán este sábado 28 de noviembre a las 3:00 p. m. en Perú. La programación contempla una alfombra dorada, la presentación de invitados, los combates de boxeo y actuaciones musicales.

Estos son los horarios anunciados para seguir el comienzo de la velada desde diferentes países:

Países Horarios Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 3:00 p. m. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 2:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 4:00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay 5:00 p. m. Estados Unidos (ET) 3:00 p. m. Estados Unidos (CT) 2:00 p. m. Estados Unidos (PT) 12:00 p. m. España 9:00 p. m.

La organización no ha publicado una hora individual para cada enfrentamiento. Por ello, quienes quieran seguir la cartelera completa deben conectarse desde el comienzo de la transmisión.

¿Dónde ver La Noche Dorada 2 EN VIVO y ONLINE?

La velada se transmitirá gratuitamente a través de Kick, en el canal oficial de ElZeein. Los espectadores que no acudan al Coliseo Eduardo Dibós podrán seguir las actividades y los enfrentamientos desde distintos países mediante esta plataforma.

Datos de la transmisión:

Evento: La Noche Dorada 2.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Inicio: 3:00 p. m. (hora de Perú).

Plataforma: Kick.

Canal oficial: ElZeein.

Enlace: https://kick.com/elzeein.

Modalidad: transmisión gratuita.

El acceso a la señal online no requiere comprar una entrada para el recinto. Los usuarios pueden ingresar al canal oficial desde un navegador o mediante la aplicación de Kick.

¿Dónde se realiza La Noche Dorada 2?

La segunda edición del evento tendrá como sede el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en la avenida Angamos Este 2681, en el distrito de San Borja, Lima. El recinto recibirá a los asistentes que adquirieron entradas para presenciar los enfrentamientos.

La jornada también incluirá actividades de entretenimiento fuera del cuadrilátero. La alfombra dorada contará con la participación de invitados y la cobertura de Carolain Cawen y Dafonseka. Además, Hermanos Yaipén y Bareto figuran entre los artistas invitados a la velada.

El acceso presencial está permitido para mayores de 12 años. Los menores deben acudir acompañados por un adulto responsable y ambos necesitan entradas para el mismo sector.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre La Noche Dorada 2

¿Cuántas peleas tendrá La Noche Dorada 2?

La cartelera contempla ocho enfrentamientos entre 16 creadores de contenido de Perú, Colombia, Chile y Ecuador. Cada combate está pactado a tres asaltos de dos minutos.

¿Quién protagoniza la pelea estelar de La Noche Dorada 2?

El combate principal enfrentará al peruano Cañita con el colombiano JH de la Cruz. El duelo corresponde al octavo enfrentamiento de la programación.

¿Dónde se puede ver La Noche Dorada 2 gratis?

La velada se transmitirá gratuitamente por Kick, a través del canal oficial de ElZeein.

¿A qué hora empieza La Noche Dorada 2 en Perú?

Las actividades y la transmisión comenzarán a las 3:00 p. m. del sábado 28 de noviembre de 2026, según el horario peruano.

¿Quiénes pelean en el semifondo?

Shelao y Piero Arenas protagonizarán el combate de semifondo, inmediatamente antes de la pelea estelar entre JH de la Cruz y Cañita.