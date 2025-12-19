La noche que muchos califican como un “desequilibrio catastrófico” ha llegado: Jake Paul, youtuber convertido en boxeador profesional, se enfrenta al excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami. Con una bolsa aproximada de 184 millones de dólares respaldada por Netflix, el combate llega rodeado de polémica, dudas sobre la seguridad y un pronóstico casi unánime en favor del británico.
El abismo físico y deportivo quedó expuesto desde el pesaje: Joshua, de 1,98 m y 110 kg, aventaja en 13 centímetros y 12 kilos a Paul, que llega con récord de 12-1 (7 KO) y la ilusión de lograr un improbable “David contra Goliat”. Mientras figuras como David Haye, Amir Khan y Michael Bisping advierten de un riesgo real para la integridad de Paul, Joshua promete “destrozarle la cara y el cuerpo” en una pelea que podría marcar un antes y un después en la moda de youtubers enfrentando a campeones consolidados.