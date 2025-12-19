La noche que muchos califican como un “desequilibrio catastrófico” ha llegado: Jake Paul, youtuber convertido en boxeador profesional, se enfrenta al excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami. Con una bolsa aproximada de 184 millones de dólares respaldada por Netflix, el combate llega rodeado de polémica, dudas sobre la seguridad y un pronóstico casi unánime en favor del británico.

El abismo físico y deportivo quedó expuesto desde el pesaje: Joshua, de 1,98 m y 110 kg, aventaja en 13 centímetros y 12 kilos a Paul, que llega con récord de 12-1 (7 KO) y la ilusión de lograr un improbable “David contra Goliat”. Mientras figuras como David Haye, Amir Khan y Michael Bisping advierten de un riesgo real para la integridad de Paul, Joshua promete “destrozarle la cara y el cuerpo” en una pelea que podría marcar un antes y un después en la moda de youtubers enfrentando a campeones consolidados.

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan en una pelea de 8 rounds en la categoría de peso pesado, en el evento que se celebrará este viernes 19 de diciembre en el ring del Kaseya Center de Miami, Florida. Podrás ver la transmisión en vivo y en directo a través de la plataforma Netflix en México, Estados Unidos, España y el resto de países del mundo. (VIDEO: NETFLIX)