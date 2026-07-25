Con el histórico Estadio de La Cartuja en Sevilla como escenario, La Velada del Año VI se celebrará este sábado 25 de julio marcando un nuevo hito en el entretenimiento digital. El evento organizado por Ibai Llanos fusiona nuevamente el boxeo amateur con los creadores de contenido más influyentes del momento y shows musicales de primer nivel. Tras agotar sus 80,000 entradas en tiempo récord, la expectativa por la emisión gratuita es absoluta, consolidando este espectáculo como el fenómeno anual definitivo del Internet y las redes sociales.

El formato de esta sexta edición presenta una ambiciosa cartelera compuesta por diez combates, divididos equitativamente en cinco cruces masculinos y cinco femeninos. La rivalidad deportiva entre representantes de España y Latinoamérica será el motor principal de la jornada, atrayendo la atención masiva de la audiencia.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

Lista de ganadores de La Velada del Año VI en vivo en directo

Peleas de La Velada del Año VI Resultado final en directo La Parce vs. Fabiana Sevillano La Parce venció a Fabiana Sevillano por decisión dividida (3 votos a favor y 2 en contra) Clersss vs. Natalia MX — Edu Aguirre vs. Gastón Edul — Marta Díaz vs. Tatiana Kaer — Gero Arias vs. byViruzz — Alondrissa vs. Angie Velasco — Lit Killah vs. Kidd Keo — Samy Rivers vs. Roro — Yo Soy Plex vs. Fernanfloo (Combate co-estelar) — IlloJuan vs. TheGrefg (Combate estelar) —

Horario, TV y cómo ver en vivo las peleas de La Velada del Año VI

Fecha: Sábado, 25 de julio de 2026

Hora referencia: cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. horario peninsular / 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX; pelea estelar cerca de 9:30–10:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX

Canal/Transmisión: exclusiva en los canales de Twitch, YouTube y TikTok de Ibai Llanos

Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla, España.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Gero Arias vs. by Viruzz

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. Roro

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo (Co-estelar)

IlloJuan vs. TheGrefg (Estelar)

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026. Canales para ver EN VIVO y EN DIRECTO la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quiénes son los favoritos de La Velada del Año VI? Pronósticos

Fabiana Sevillano vs. La Parce : El origen del enfrentamiento está relacionado con sus exparejas Juan Guarnizo y Pablo Vera, un duelo entre streamers que no llegó a materializarse. La situación terminó dando un giro inesperado para ambas ya que heredaron dicha rivalidad y la trasladaron al ring; sin embargo, Fabiana Sevillano parte como la principal candidata al triunfo porque fungirá de local y recibirá el apoyo de la afición frente a La Parce, que viajará desde Medellín para este combate.

: El origen del enfrentamiento está relacionado con sus exparejas Juan Guarnizo y Pablo Vera, un duelo entre streamers que no llegó a materializarse. La situación terminó dando un giro inesperado para ambas ya que heredaron dicha rivalidad y la trasladaron al ring; sin embargo, Fabiana Sevillano parte como la principal candidata al triunfo porque fungirá de local y recibirá el apoyo de la afición frente a La Parce, que viajará desde Medellín para este combate. Clersss vs. Natalia MX : Ambas creadoras de contenido debutan en el evento de boxeo. El duelo generó gran atención mediática en redes sociales debido a la relación indirecta y pasada de Clersss con el streamer Juan Guarnizo, y la vinculación de Natalia MX con su círculo cercano, un trasfondo personal del que ninguna ha hecho declaraciones oficiales. Al igual que su compatriota Fabiana Sevillano, Clersss parte como la gran favorita debido a que peleará en casa y recibirá el apoyo local de la afición.

: Ambas creadoras de contenido debutan en el evento de boxeo. El duelo generó gran atención mediática en redes sociales debido a la relación indirecta y pasada de Clersss con el streamer Juan Guarnizo, y la vinculación de Natalia MX con su círculo cercano, un trasfondo personal del que ninguna ha hecho declaraciones oficiales. Al igual que su compatriota Fabiana Sevillano, Clersss parte como la gran favorita debido a que peleará en casa y recibirá el apoyo local de la afición. Edu Aguirre vs. Gastón Edul : Esta rivalidad periodística simboliza los cruces de debate entre España y Argentina, sumado al trasfondo de figuras como Cristiano Ronaldo (afín a Aguirre) y Lionel Messi (cercano a Edul) asi como la reciente final del Mundial 2026 en la que se impuso La Roja. En cuanto a su preparación física, ambos combinaron sus intensas rutinas de cobertura internacional y medios con meses de entrenamiento en boxeo y fuerza. El favorito para hacerse con la victoria es Edu Aguirre debido a su condición de local frente al hombre de prensa argentino.

: Esta rivalidad periodística simboliza los cruces de debate entre España y Argentina, sumado al trasfondo de figuras como Cristiano Ronaldo (afín a Aguirre) y Lionel Messi (cercano a Edul) asi como la reciente final del Mundial 2026 en la que se impuso La Roja. En cuanto a su preparación física, ambos combinaron sus intensas rutinas de cobertura internacional y medios con meses de entrenamiento en boxeo y fuerza. El favorito para hacerse con la victoria es Edu Aguirre debido a su condición de local frente al hombre de prensa argentino. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer : Con una estatura y peso muy similares, estas creadoras de contenido españolas protagonizarán uno de los duelos más parejos y comentados de la reciente edición del evento pugilístico de Ibai Llanos. La previa se caldeó durante la presentación oficial cuando Marta Díaz lanzó un comentario picante hacia otra influencer relacionada con el entorno de su rival Tatiana Kaer. Si bien ambas fungirán de local en La Cartuja, la balanza del favoritismo se inclina hacia Díaz.

: Con una estatura y peso muy similares, estas creadoras de contenido españolas protagonizarán uno de los duelos más parejos y comentados de la reciente edición del evento pugilístico de Ibai Llanos. La previa se caldeó durante la presentación oficial cuando Marta Díaz lanzó un comentario picante hacia otra influencer relacionada con el entorno de su rival Tatiana Kaer. Si bien ambas fungirán de local en La Cartuja, la balanza del favoritismo se inclina hacia Díaz. Gero Arias vs. by Viruzz : La tensión entre ambos creció desde la presentación. Gero Arias llega tras vencer en el evento Párense de Manos III, mientras que byViruzz cuenta con la mayor experiencia histórica en La Velada, habiendo ganado su última pelea en la edición previa frente a Tomás Mazza; sin embargo, el favorito para llevarse el triunfo en su enfrentamiento es el argentino.

: La tensión entre ambos creció desde la presentación. Gero Arias llega tras vencer en el evento Párense de Manos III, mientras que byViruzz cuenta con la mayor experiencia histórica en La Velada, habiendo ganado su última pelea en la edición previa frente a Tomás Mazza; sin embargo, el favorito para llevarse el triunfo en su enfrentamiento es el argentino. Alondrissa vs. Angie Velasco : Alondrissa y Angie eran amigas muy cercanas en la vida real. Inicialmente, Angie Velasco rechazó la propuesta de pelear porque no quería golpear a su amiga, pero cambió de opinión al enterarse de que Alondrissa sí había aceptado el enfrentamiento. Durante una transmisión en vivo, Alondrissa usó la expresión “te voy a romper la salud” mientras pisaba una foto de Angie, aunque aclaró en el posterior cara a cara que se trataba de una jerga típica de Puerto Rico. Tras el malentendido y la filtración de mensajes privados, ambas confirmaron que dejaron de hablarse por completo durante los meses de preparación. Durante el tenso cara a cara oficial, admitieron que su relación está rota y que tienen una conversación privada pendiente una vez que termine el evento. La favorita para llevarse el triunfo es la boricua.

: Alondrissa y Angie eran amigas muy cercanas en la vida real. Inicialmente, Angie Velasco rechazó la propuesta de pelear porque no quería golpear a su amiga, pero cambió de opinión al enterarse de que Alondrissa sí había aceptado el enfrentamiento. Durante una transmisión en vivo, Alondrissa usó la expresión mientras pisaba una foto de Angie, aunque aclaró en el posterior cara a cara que se trataba de una jerga típica de Puerto Rico. Tras el malentendido y la filtración de mensajes privados, ambas confirmaron que dejaron de hablarse por completo durante los meses de preparación. Durante el tenso cara a cara oficial, admitieron que su relación está rota y que tienen una conversación privada pendiente una vez que termine el evento. La favorita para llevarse el triunfo es la boricua. Lit Killah vs. Kidd Keo : Lit Killah ha mostrado una preparación física muy exigente enfocada en la velocidad y el cardio para contrarrestar la envergadura del español. Por su parte, Keo confía en su pegada y en mantener la distancia con el jab. Si bien Keo supera en altura y alcance de brazos a Killah de manera notoria, el argentino se verá obligado a buscar una estrategia de pelea en corta distancia. A diferencia de otros combates de esta edición, ambos artistas del género urbano han mantenido un tono de respeto mutuo en las conferencias, enfocando la rivalidad estrictamente en lo deportivo y musical. El favorito para quedarse con la victoria es el español Lit Killan.

: Lit Killah ha mostrado una preparación física muy exigente enfocada en la velocidad y el cardio para contrarrestar la envergadura del español. Por su parte, Keo confía en su pegada y en mantener la distancia con el jab. Si bien Keo supera en altura y alcance de brazos a Killah de manera notoria, el argentino se verá obligado a buscar una estrategia de pelea en corta distancia. A diferencia de otros combates de esta edición, ambos artistas del género urbano han mantenido un tono de respeto mutuo en las conferencias, enfocando la rivalidad estrictamente en lo deportivo y musical. El favorito para quedarse con la victoria es el español Lit Killan. Samy Rivers vs. Roro : Ambas peleadoras ya tienen historial en el evento. La streamer mexicana Samy Rivers cuenta con un récord de 2-0 cosechado en la tercera edición, mientras que la creadora de contenido de estilo de vida española Roro busca redimirse tras su derrota previa ante Abby mostrando un impactante cambio físico tras meses de estricto entrenamiento de fuerza y masa muscular. Durante las dinámicas previas, Roro superó a Rivers en la máquina de medición de fuerza, registrando los golpes más potentes con la mano derecha, lo que ha equilibrado las apuestas aunque mostrando un ligero favoritismo hacia Rivers para llevarse el triunfo.

: Ambas peleadoras ya tienen historial en el evento. La streamer mexicana Samy Rivers cuenta con un récord de 2-0 cosechado en la tercera edición, mientras que la creadora de contenido de estilo de vida española Roro busca redimirse tras su derrota previa ante Abby mostrando un impactante cambio físico tras meses de estricto entrenamiento de fuerza y masa muscular. Durante las dinámicas previas, Roro superó a Rivers en la máquina de medición de fuerza, registrando los golpes más potentes con la mano derecha, lo que ha equilibrado las apuestas aunque mostrando un ligero favoritismo hacia Rivers para llevarse el triunfo. Yo Soy Plex vs. Fernanfloo : Fernanfloo, uno de los pioneros y mayores iconos de la historia de YouTube en español, regresa a los reflectores para enfrentarse a Plex, quien representa la cúspide del formato diario y los retos extremos de la nueva generación. Plex cuenta con una ventaja física considerable debido a su gran estatura y alcance de brazos (mide cerca de 1.95 m), lo que obligará a Fernanfloo a plantear una estrategia muy móvil para romper la distancia. Ambos conocen lo que es ganar en este evento. Fernanfloo venció a Luzu en la tercera edición, mientras que Plex se consagró ganador tras una épica batalla contra El Mariana en la cuarta edición. Ambos llegan invictos con un récord de 1-0, pero el favorito para quedarse con el triunfo es el salvadoreño.

: Fernanfloo, uno de los pioneros y mayores iconos de la historia de YouTube en español, regresa a los reflectores para enfrentarse a Plex, quien representa la cúspide del formato diario y los retos extremos de la nueva generación. Plex cuenta con una ventaja física considerable debido a su gran estatura y alcance de brazos (mide cerca de 1.95 m), lo que obligará a Fernanfloo a plantear una estrategia muy móvil para romper la distancia. Ambos conocen lo que es ganar en este evento. Fernanfloo venció a Luzu en la tercera edición, mientras que Plex se consagró ganador tras una épica batalla contra El Mariana en la cuarta edición. Ambos llegan invictos con un récord de 1-0, pero el favorito para quedarse con el triunfo es el salvadoreño. IlloJuan vs. TheGrefg: TheGrefg vuelve al cuadrilátero tras su aplastante victoria contra el streamer chileno Shelao en la edición anterior, buscando consolidarse como el peleador más dominante del evento. Tras años rechazando participar por problemas de salud o desinterés, IlloJuan aceptó el reto de pelear en su tierra natal (Andalucía), lo que desató la locura de los aficionados. A pesar de tener una relación cordial, los careos previos han mostrado chispas debido a las constantes provocaciones de Grefg en redes y la estricta disciplina física que ambos españoles han mantenido en secreto. El favorito para llevarse el triunfo en el estelar de La Velada del Año VI es Illojuan.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre La Velada del Año VI

¿Cuándo y dónde se realizará La Velada del Año VI?

El evento se realizará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

¿Dónde puedo ver La Velada del Año VI?

La transmisión será en directo y de forma gratuita única y exclusivamente en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

¿Cuáles son las peleas principales del evento?

Las peleas más destacadas son IlloJuan vs. TheGrefg y Yo Soy Plex vs. Fernanfloo, además del resto de la cartelera compuesta por otros ocho combates.

¿Qué artistas participarán en la velada

Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera formarán parte del espectáculo musical, además de artistas sorpresa.

¿Cuántos combates habrá en total?

Serán 10 peleas entre 20 streamers, periodistas, influencers / creadores de contenido y artistas.

¿Quiénes son los favoritos para ganar?

IlloJuan, Fernanfloo y Samy Rivers aparecen como los nombres con mayor ventaja en sus respectivos combates.