La expectativa es máxima en el mundo del fútbol a horas de la ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025, que se celebrará este martes 16 de diciembre desde las 12:00 p.m. ET, pero con la mirada puesta en los galardones correspondientes a la temporada 2025. Jugadores, entrenadores y aficionados aguardan con atención el anuncio del premio más codiciado de la noche: quién fue elegido como el mejor jugador de la FIFA, un reconocimiento que resume rendimiento, títulos y protagonismo a lo largo del año.

La gala reunirá a las principales figuras del fútbol internacional y volverá a captar la atención global gracias a su sistema de votación, que combina la opinión de seleccionadores, capitanes de selecciones, periodistas especializados y fanáticos de todo el mundo. En ese contexto, los Resultados de los Premios The Best 2025 EN VIVO y EN DIRECTO se convierten en tendencia, ya que cada anuncio puede marcar un antes y un después en la carrera de los nominados.

Más allá del trofeo principal, la ceremonia también premiará al mejor entrenador, al mejor portero y al once ideal del año, consolidando un balance completo de lo más destacado del fútbol reciente. La incógnita sobre el gran ganador mantiene en vilo a millones de seguidores. A continuación, conoce los resultados y ganadores de los Premios The Best 2025.

Resultados de los premios The Best 2025 EN VIVO y EN DIRECTO

  • Por confirmar...

¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025?

Mejor jugador

  • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Munich)
  • Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
  • Pedri (España, FC Barcelona)
  • Raphinha (Brasil, FC Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
  • Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España, FC Barcelona)

Mejor jugadora

  • Sandy Baltimor (Francia, Chelsea)
  • Nathalie Bjorn (Suecia, Chelsea)
  • Aitana Bonmati (España, FC Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
  • Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
  • Diani Kadidiatou (Francia, Olympique Lyon)
  • Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon)
  • Patri Guijarro (España, FC Barcelona)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon)
  • Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona)
  • Claudia Pina (España, FC Barcelona)
  • Alexia Putellas (España, FC Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Mejor entrenador

  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martinez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

Mejor entrenadora

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renee Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Mejor arquero

  • Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
  • Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
  • Manuel Neuer (Alemania, FC Bayern Munich)
  • David Raya (España, Arsenal)
  • Yann Sommer (Suiza, Inter de Milan)
  • Wojciech Szczęsny (Polonia, FC Barcelona)

Mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
  • Cata Coll (España, Barcelona)
  • Christiane Endler (Chile, Olympique Lyon)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)

Premio Puskás

  • Alerrandro (Brasil, Vitória)
  • Alessandro Deiola (Italia, Cagliari)
  • Pedro de la Vega (Argentina, Seattle Sounders)
  • Santiago Montiel (Argentina, Independiente)
  • Amr Nasser (Egipto, Al Ahly)
  • Carlos Orrantía (México, Atlas)
  • Lucas Ribeiro (Brasil, Mamelodi Sundowns)
  • Declan Rice (Reimo Unido, Arsenal)
  • Rizky Ridho (Indonesia, Persija Jakarta)
  • Kévin Rodrigues (Portugal, Kasımpaşa)
  • Lamine Yamal (España, FC Barcelona)

Premio Marta

  • Jordyn Bugg (Estados Unidos, Seattle Reign)
  • Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  • Ashley Cheatley (Inglaterra, Brentford)
  • Kyra Cooney-Cross (Australia)
  • Jon Ryong-jong (RPD de Corea)
  • Marta (Brasil, Orlando Pride)
  • Vivianne Miedema (Países Bajos)
  • Kishi Núñez (Argentina)
  • Lizbeth Ovalle (México, Tigres Femenil)
  • Ally Sentnor (Estados Unidos)
  • Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Premio a la afición

  • Alejandro Ciganotto (Argentina)
  • Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
  • Zakho fans (Iraq)

A qué hora y cómo ver los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO

Aquí conocerás dónde ver la transmisión en TV o streaming. Descubre cómo seguir EN VIVO la entrega de estos galardones según tu país.

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España18:00FIFA.com / FIFA+
México11:00FIFA.com / FIFA+
Costa Rica11:00FIFA.com / FIFA+
El Salvador11:00FIFA.com / FIFA+
Nicaragua11:00FIFA.com / FIFA+
Honduras11:00FIFA.com / FIFA+
Guatemala11:00FIFA.com / FIFA+
Colombia12:00FIFA.com / FIFA+
Ecuador12:00FIFA.com / FIFA+
Panamá12:00FIFA.com / FIFA+
Perú12:00FIFA.com / FIFA+
Estados Unidos12 pm ET / 9 am PTFIFA.com / FIFA+
Puerto Rico13:00FIFA.com / FIFA+
Bolivia13:00FIFA.com / FIFA+
Rep. Dominicana13:00FIFA.com / FIFA+
Venezuela13:00FIFA.com / FIFA+
Argentina14:00FIFA.com / FIFA+
Chile14:00FIFA.com / FIFA+
Uruguay14:00FIFA.com / FIFA+
Paraguay14:00FIFA.com / FIFA+
