La expectativa es máxima en el mundo del fútbol a horas de la ceremonia de los Premios The Best FIFA 2025, que se celebrará este martes 16 de diciembre desde las 12:00 p.m. ET, pero con la mirada puesta en los galardones correspondientes a la temporada 2025. Jugadores, entrenadores y aficionados aguardan con atención el anuncio del premio más codiciado de la noche: quién fue elegido como el mejor jugador de la FIFA, un reconocimiento que resume rendimiento, títulos y protagonismo a lo largo del año.
La gala reunirá a las principales figuras del fútbol internacional y volverá a captar la atención global gracias a su sistema de votación, que combina la opinión de seleccionadores, capitanes de selecciones, periodistas especializados y fanáticos de todo el mundo. En ese contexto, los Resultados de los Premios The Best 2025 EN VIVO y EN DIRECTO se convierten en tendencia, ya que cada anuncio puede marcar un antes y un después en la carrera de los nominados.
Más allá del trofeo principal, la ceremonia también premiará al mejor entrenador, al mejor portero y al once ideal del año, consolidando un balance completo de lo más destacado del fútbol reciente. La incógnita sobre el gran ganador mantiene en vilo a millones de seguidores. A continuación, conoce los resultados y ganadores de los Premios The Best 2025.
Resultados de los premios The Best 2025 EN VIVO y EN DIRECTO
- Por confirmar...
¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best 2025?
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Munich)
- Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, FC Barcelona)
- Raphinha (Brasil, FC Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Mejor jugadora
- Sandy Baltimor (Francia, Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia, Chelsea)
- Aitana Bonmati (España, FC Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia, Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España, FC Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona)
- Claudia Pina (España, FC Barcelona)
- Alexia Putellas (España, FC Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Mejor entrenador
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Mejor entrenadora
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania, FC Bayern Munich)
- David Raya (España, Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza, Inter de Milan)
- Wojciech Szczęsny (Polonia, FC Barcelona)
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Christiane Endler (Chile, Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)
Premio Puskás
- Alerrandro (Brasil, Vitória)
- Alessandro Deiola (Italia, Cagliari)
- Pedro de la Vega (Argentina, Seattle Sounders)
- Santiago Montiel (Argentina, Independiente)
- Amr Nasser (Egipto, Al Ahly)
- Carlos Orrantía (México, Atlas)
- Lucas Ribeiro (Brasil, Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice (Reimo Unido, Arsenal)
- Rizky Ridho (Indonesia, Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues (Portugal, Kasımpaşa)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Premio Marta
- Jordyn Bugg (Estados Unidos, Seattle Reign)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Ashley Cheatley (Inglaterra, Brentford)
- Kyra Cooney-Cross (Australia)
- Jon Ryong-jong (RPD de Corea)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Kishi Núñez (Argentina)
- Lizbeth Ovalle (México, Tigres Femenil)
- Ally Sentnor (Estados Unidos)
- Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Premio a la afición
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Iraq)
A qué hora y cómo ver los Premios The Best FIFA 2025 EN VIVO
Aquí conocerás dónde ver la transmisión en TV o streaming. Descubre cómo seguir EN VIVO la entrega de estos galardones según tu país.
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|18:00
|FIFA.com / FIFA+
|México
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Costa Rica
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|El Salvador
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Nicaragua
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Honduras
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Guatemala
|11:00
|FIFA.com / FIFA+
|Colombia
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Ecuador
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Panamá
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Perú
|12:00
|FIFA.com / FIFA+
|Estados Unidos
|12 pm ET / 9 am PT
|FIFA.com / FIFA+
|Puerto Rico
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Bolivia
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Rep. Dominicana
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Venezuela
|13:00
|FIFA.com / FIFA+
|Argentina
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Chile
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Uruguay
|14:00
|FIFA.com / FIFA+
|Paraguay
|14:00
|FIFA.com / FIFA+