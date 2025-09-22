La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebra este lunes 22 de septiembre en París, Francia, para premiar a los mejores jugadores del fútbol mundial. El galardón, coorganizado por la revista France Football y la UEFA, es uno de los premios individuales más prestigiosos del deporte. Para la categoría masculina, se espera una reñida competencia entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, dos de los talentos más destacados de la última temporada.
En la categoría femenina, el Balón de Oro Femenino se disputará entre las futbolistas españolas Mariona Caldentey, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, quien se llevó el premio el año pasado. El evento de este año, la 69.ª edición del premio, reconocerá los logros de la temporada futbolística, un cambio implementado recientemente. El periodo de evaluación para los hombres abarca del 1 de agosto de 2024 al 13 de julio de 2025, mientras que para las mujeres se extiende hasta el 2 de agosto de 2025.
La historia del Balón de Oro se remonta a 1956, cuando el premio se otorgaba al mejor jugador europeo. Con el tiempo, se expandió para incluir a todos los futbolistas del mundo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los máximos ganadores, con ocho y cinco trofeos respectivamente. La ceremonia de hoy promete ser un evento memorable, marcando una nueva era en el fútbol, con jóvenes promesas compitiendo por el reconocimiento máximo.
Ranking del Balón de Oro 2025
Balón de Oro masculino
11. Pedri (FC Barcelona / España)
12. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain / Georgia)
13. Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra)
14. Désiré Doué (Paris Saint-Germain / Francia)
15. Viktor Gyökeres (Sporting CP, Arsenal / Suecia)
16. Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil)
17. Robert Lewandowski (FC Barcelona / Polonia)
18. Scott McTominay (Napoli / Escocia)
19. Joao Neves (Paris Saint-Germain / Portugal)
20. Lautaro Martínez (Inter Milan / Argentina)
21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinea)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentina)
23. Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)
24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain / España)
25. Denzel Dumfries (Inter Milan / Países Bajos)
26. Erling Haaland (Manchester ity / Noruega)
27. Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)
28. Virgil Van Dijk (Liverpool / Países Bajos)
29. Florian Wirtz (Liverpool / Alemania)
30. Michael Olise (FC Bayern / Francia)
Balón de Oro femenino
1. Aitana Bonmatí
2. Mariona Caldentey
3. Alessia Russo
4. Alexia Putellas
5. Chloe Kelly
6. Patri Guijarro
7. Leah Williamson
8. Ewa Pajor
9. Lucy Bronze
10. Hannah Hampton
11. Claudia Pina (FC Barcelona / España)
12. Marta (Orlando Pride / Brasil)
13. Caroline Graham Hanse (FC Barcelona / Noruega)
14. Barbra Banda (Orlando Pride / Zambia)
15. Sandy Baltimore (Chelsea / Francia)
16. Cristiana Girelli (Juventus Turin / Italia)
17. Temwa Chawinga (Kansas City Current / Malaui)
18. Melchie Dumornay (OL Lyonnes / Haití)
19. Klara Bühl (Bayern Munich / Alemania)
20. Pernille Harder (Bayern Munich / Dinamarca)
21. Amanda Gutierres (Palmeiras / Brasil)
22. Esther Gonzalez (Gotham FC / España)
23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea / Suecia)
24. Sofia Cantore (Juventus Turin, Washington Spirit / Italia)
25. Emily Fox (Arsenal / Estados Unidos)
26. Lindsey Horan Heaps (OL Lyonnes / Estados Unidos)
27. Clara Matéo (Paris FC / Francia)
27. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal / Noruega)
29. Step Catley (Arsenal / Australia)
30. Caroline Weir (Real Madrid / Escocia)
Ganadores del Balón de Oro 2025
Balón de Oro Masculino 2025
- Ousmane Dembélé - Ganador
Balón de Oro Femenino 2025
- Aitana Bonmatí - Ganadora
Trofeo Kopa masculino
1. Lamine Yamal - Ganador
2. Désiré Doué
3. Joao Neves
4. Estevao
5. Kenan Yildiz
6. Dean Huijsen
7. Pau Cubarsi
8. Rodrigo Mora
9. Ayyoub Bouaddi
9. Myles Lewis-Skelly
Trofeo Kopa femenino
1. Vicky López - Ganadora
2. Linda Caicedo
3. Wieke Kaptein
4. Michelle Agyemang
5. Claudia Martinez Ovando
Trofeo Yashin 2025 masculino
1. Gianluigi Donnarumma - Ganador
2. Alisson Becker
3. Yann Sommer
4. Thibaut Courtois
5. Yassine Bounou
6. David Raya
7. Jan Oblak
8. Emiliano Martínez
9. Luchas Chevalier
10. Matz Sels
Trofeo Yashin Femenino 2025
1. Hannah Hampton - Ganadora
2. Ann-Katrin Berger
3. Cata Coll
4. Chiamaka Nnadozie
5. Daphne van Domselaar
Trofeo Johan Cruyff 2025 masculino
- Luis Enrique - Ganador
Trofeo Johan Cruyff 2025 femenino
- Sarina Wiegman - Ganadora
Trofeo Gerd Müller masculino
- Viktor Gyökeres - Ganador
Trofeo Gerd Müller femenino
- Ewa Pajor - Ganadora
Trofeo al Club Masculino del Año 2025
- Paris Saint-Germain - Ganador
Trofeo al Club Femenino del Año 2025
- Arsenal (Inglaterra) - Ganador
Premio Socrates
- Fundación Xana - Ganador
¿Cómo se decide al ganador del Balón de Oro?
El premio se otorga con base en tres criterios principales: el rendimiento individual y el carácter decisivo, el desempeño y los logros del equipo, y la clase y el juego limpio del jugador. Un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por cada uno de los 100 mejores países en el ranking FIFA (50 para el premio femenino), vota por los 10 mejores jugadores de una lista de 30. El jugador con la mayor cantidad de puntos, después de que se otorguen 15, 12, 10, 8 y así sucesivamente a los diez elegidos, es el ganador.
¿Los jugadores pueden conservar sus trofeos del Balón de Oro?
Sí, todos los ganadores se quedan con su trofeo original. Cada año se produce uno nuevo para cada categoría, y se pueden solicitar réplicas adicionales. Con el tiempo, esto significa que hay 70 trofeos masculinos y seis femeninos en circulación, sin contar los premios honoríficos. Por ejemplo, Pelé y Maradona recibieron un trofeo honorífico por sus impresionantes carreras.
¿Cuándo se involucró la UEFA en la organización del Balón de Oro?
La UEFA se asoció con el Grupo Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, para coorganizar el Balón de Oro a partir de 2024. El acuerdo, anunciado el 3 de noviembre de 2023, tiene como objetivo mejorar el estatus y el alcance global del premio. Aunque el Grupo Amaury sigue siendo el propietario de la marca y supervisa el sistema de votación, la UEFA aporta su experiencia futbolística, comercializa los derechos globales y organiza la gala anual de premios.