El London Palladium Theatre, de Londres, Inglaterra, fue escenario del Balón de Oro 2026, que se celebró este lunes 26 de octubre. La ceremonia contó con la conducción estelar de la periodista Kate Scott y el legendario exfutbolista francés Thierry Henry, en una velada donde la expectativa estuvo centrada en figuras de primer nivel mundial como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Jude Bellingham. En una noche de gala y de gratos momentos que quedarán registrados en la historia de este deporte.
La elección de la capital británica representó un acontecimiento sin precedentes para el prestigioso galardón, ya que se celebró en territorio inglés por primera vez en toda su historia. Esta designación especial rindió un sentido homenaje a la memoria de Stanley Matthews, el recordado extremo que en 1956 inauguró el palmarés del premio al convertirse en el primer vencedor de la distinción individual más importante del deporte rey.
¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?
Los resultados del Balón de Oro 2026 se conocerán hoy lunes 26 de octubre, a las 21:00 horas de Londres, 17:00 horas de Argentina, Chile, 14:00 horas de México y 15:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Horario en que empezará la ceremonia.
Resultados del Balón de Oro 2026
|Premios
|Ganadores
|Balón de Oro Masculino
|--
|Balón de Oro Femenino
|--
|Trofeo Kopa Masculino
|--
|Trofeo Kopa Femenino
|--
|Trofeo Yashin Masculino (mejor portero del año)
|--
|Trofeo Yashin Femenino (mejor portera del año)
|--
|Trofeo Gerd Müller Masculino
|--
|Trofeo Gerd Müller Femenino
|--
|Trofeo Johan Cruyff Masculino (mejor entrenador del fútbol masculino)
|--
|Trofeo Johan Cruyff Femenino (la/al mejor entrenadora o entrenador de equipo femenino)
|--
|Club del Año Masculino
|--
|Club del Año Femenino
|--
|Premio Sócrates
|--
Lista de finalistas del Balón de Oro masculino 2026
Los siguientes 30 jugadores fueron nominados oficialmente para el Balón de Oro masculino de 2026.
|Jugador
|Pos
|Nacionalidad
|Club (Nación)
|Edad
|Jude Bellingham
|CENTÍMETRO
|Inglaterra
|Real Madrid (ESP)
|23
|Pau Cubarsi
|CB
|España
|Barcelona (ESP)
|19
|Marc Cucurella
|LB
|España
|Chelsea (ING) / Real Madrid (ESP)
|28
|Ousmane Dembélé
|Avance
|Francia
|Paris Saint-Germain (FRA)
|29
|Luis Díaz
|Avance
|Colombia
|Bayern de Múnich (Alemania)
|29
|Bruno Fernandes
|CENTÍMETRO
|Portugal
|Manchester United (ING)
|32
|Gabriel
|CB
|Brasil
|Arsenal
|28
|Erling Haaland
|Avance
|Noruega
|Ciudad de Manchester (ING)
|26
|Achraf Hakimi
|RB
|Marruecos
|Paris Saint-Germain (FRA)
|27
|Harry Kane
|Avance
|Inglaterra
|Bayern de Múnich (Alemania)
|33
|Khvicha Kvaratskhelia
|Avance
|Georgia
|Paris Saint-Germain (FRA)
|25
|Laminado Yamal
|Avance
|España
|Barcelona (ESP)
|19
|Sadio Mané
|Avance
|Senegal
|Al Nassr (Arabia Saudita)
|34
|Marquinhos
|CB
|Brasil
|Paris Saint-Germain (FRA)
|32
|Lautaro Martínez
|Avance
|Argentina
|Inter de Milán (ITA)
|28
|Kylian Mbappé
|Avance
|Francia
|Real Madrid (ESP)
|27
|Nuno Mendes
|LB
|Portugal
|Paris Saint-Germain (FRA)
|24
|Lionel Messi
|Avance
|Argentina
|Inter Miami (EE. UU.)
|39
|Joao Neves
|CENTÍMETRO
|Portugal
|Paris Saint-Germain (FRA)
|21
|Michael Olise
|Avance
|Francia
|Bayern de Múnich (Alemania)
|24
|Willian Pacho
|CB
|Ecuador
|Paris Saint-Germain (FRA)
|24
|Julián Quinones
|Avance
|México
|Al Qadsia (Arabia Saudita)
|29
|Declan Rice
|CENTÍMETRO
|Inglaterra
|Arsenal (ING)
|26
|Rodri
|CENTÍMETRO
|España
|Manchester City (ING) / Barcelona (ESP)
|30
|Fabián Ruiz
|CENTÍMETRO
|España
|Paris Saint-Germain (FRA)
|29
|Guillermo Saliba
|CB
|Francia
|Arsenal (ING)
|25
|Ferran Torres
|Avance
|España
|París Saint-Germain (FRA) / Barcelona (ESP)
|26
|Dayot Upamecano
|CB
|Francia
|Bayern de Múnich (Alemania)
|27
|Vinicio Jr.
|Avance
|Brasil
|Real Madrid (ESP)
|26
|Vitinha
|CENTÍMETRO
|Portugal
|Paris Saint-Germain (FRA)
|25
Lista de finalistas del Balón de Oro femenino 2026
Las siguientes 30 jugadoras fueron nominadas oficialmente al Balón de Oro femenino de 2026.
|Jugador
|Pos
|Nacionalidad
|Club (Nación)
|Edad
|Selma Bacha
|LB
|Francia
|Lyon (FRA)
|25
|Bárbara Banda
|Avance
|Zambia
|Orgullo de Orlando (EE. UU.)
|26
|Klara Buhl
|Avance
|Alemania
|Bayern de Múnich (Alemania)
|25
|Esmee Brugts
|LB
|Países Bajos
|Chelsea (ING)
|23
|Mariona Caldentey
|ACM
|España
|Arsenal (ING)
|30
|Scarlett Camberos
|Avance
|México
|Club América (MEX)
|25
|Kerstin Casparij
|RB
|Países Bajos
|Ciudad de Manchester (ING)
|26
|Temwa Chawinga
|Avance
|Malawi
|Corriente de Kansas City (EE. UU.)
|27
|Cata Coll
|GK
|Barcelona (ESP)
|25
|Melchie Dumornay
|Avance
|Haití
|Lyon (FRA)
|23
|Caroline Graham Hansen
|Avance
|Noruega
|Barcelona (ESP)
|30
|Alex Greenwood
|DEF
|Inglaterra
|Ciudad de Manchester (ING)
|33
|Patri Guijarro
|CENTÍMETRO
|España
|Barcelona (ESP)
|28
|Pernille Harder
|Avance
|Dinamarca
|Bayern de Múnich (Alemania)
|33
|Yui Hasegawa
|CENTÍMETRO
|Japón
|Ciudad de Manchester (ING)
|29
|Rosa Lavelle
|CENTÍMETRO
|EE.UU
|Gotham FC (EE. UU.)
|31
|Mapi León
|DEF
|España
|Barcelona (ESP) / London City Lionesses (ENG)
|31
|Lorena
|GK
|Brasil
|Corriente de Kansas City (EE. UU.)
|29
|Melvine Malard
|Avance
|Francia
|Manchester United (ING) / Chelsea (ING)
|26
|Manaka Matsukubo
|MEDIO
|Japón
|North Carolina Courage (EE. UU.) / Chelsea (ING)
|22
|Vivianne Miedema
|Avance
|Países Bajos
|Ciudad de Manchester (ING)
|30
|Ewa Pajor
|Avance
|Polonia
|Barcelona (ESP)
|29
|Claudia Pina
|Avance
|España
|Barcelona (ESP)
|25
|Alexia Putellas
|MEDIO
|España
|Barcelona (ESP) / London City Lionesses (ENG)
|32
|Wendie Renard
|CB
|Francia
|Lyon (FRA)
|36
|Alessia Russo
|Avance
|Inglaterra
|Arsenal (ING)
|27
|Khadija Shaw
|Avance
|Jamaica
|Ciudad de Manchester (ING)
|29
|Momoko Tanikawa
|MEDIO
|Japón
|Bayern de Múnich (Alemania)
|21
|Caroline Weir
|CENTÍMETRO
|Escocia
|Real Madrid (ESP) / Lyon (FRA)
|31
|Tessa Wullaert
|Avance
|Bélgica
|Inter de Milán (ITA) / Como (ITA)
|33
¿Cuándo y dónde tendrá lugar la ceremonia del Balón de Oro 2026?
- Fecha : lunes, 26 de octubre
- Hora : 8 p. m. BST (3 p. m. ET, 12:30 a. m. IST)
- Lugar : Teatro London Palladium, Inglaterra
- Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott