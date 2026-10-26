El London Palladium Theatre, de Londres, Inglaterra, fue escenario del Balón de Oro 2026, que se celebró este lunes 26 de octubre. La ceremonia contó con la conducción estelar de la periodista Kate Scott y el legendario exfutbolista francés Thierry Henry, en una velada donde la expectativa estuvo centrada en figuras de primer nivel mundial como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Jude Bellingham. En una noche de gala y de gratos momentos que quedarán registrados en la historia de este deporte.

La elección de la capital británica representó un acontecimiento sin precedentes para el prestigioso galardón, ya que se celebró en territorio inglés por primera vez en toda su historia. Esta designación especial rindió un sentido homenaje a la memoria de Stanley Matthews, el recordado extremo que en 1956 inauguró el palmarés del premio al convertirse en el primer vencedor de la distinción individual más importante del deporte rey.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

Los resultados del Balón de Oro 2026 se conocerán hoy lunes 26 de octubre, a las 21:00 horas de Londres, 17:00 horas de Argentina, Chile, 14:00 horas de México y 15:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Horario en que empezará la ceremonia.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Canales de TV que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia del Balón de Oro 2026 desde London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Resultados del Balón de Oro 2026

Premios Ganadores Balón de Oro Masculino -- Balón de Oro Femenino -- Trofeo Kopa Masculino -- Trofeo Kopa Femenino -- Trofeo Yashin Masculino (mejor portero del año) -- Trofeo Yashin Femenino (mejor portera del año) -- Trofeo Gerd Müller Masculino -- Trofeo Gerd Müller Femenino -- Trofeo Johan Cruyff Masculino (mejor entrenador del fútbol masculino) -- Trofeo Johan Cruyff Femenino (la/al mejor entrenadora o entrenador de equipo femenino) -- Club del Año Masculino -- Club del Año Femenino -- Premio Sócrates --

Lista de finalistas del Balón de Oro masculino 2026

Los siguientes 30 jugadores fueron nominados oficialmente para el Balón de Oro masculino de 2026.

Jugador Pos Nacionalidad Club (Nación) Edad Jude Bellingham CENTÍMETRO Inglaterra Real Madrid (ESP) 23 Pau Cubarsi CB España Barcelona (ESP) 19 Marc Cucurella LB España Chelsea (ING) / Real Madrid (ESP) 28 Ousmane Dembélé Avance Francia Paris Saint-Germain (FRA) 29 Luis Díaz Avance Colombia Bayern de Múnich (Alemania) 29 Bruno Fernandes CENTÍMETRO Portugal Manchester United (ING) 32 Gabriel CB Brasil Arsenal 28 Erling Haaland Avance Noruega Ciudad de Manchester (ING) 26 Achraf Hakimi RB Marruecos Paris Saint-Germain (FRA) 27 Harry Kane Avance Inglaterra Bayern de Múnich (Alemania) 33 Khvicha Kvaratskhelia Avance Georgia Paris Saint-Germain (FRA) 25 Laminado Yamal Avance España Barcelona (ESP) 19 Sadio Mané Avance Senegal Al Nassr (Arabia Saudita) 34 Marquinhos CB Brasil Paris Saint-Germain (FRA) 32 Lautaro Martínez Avance Argentina Inter de Milán (ITA) 28 Kylian Mbappé Avance Francia Real Madrid (ESP) 27 Nuno Mendes LB Portugal Paris Saint-Germain (FRA) 24 Lionel Messi Avance Argentina Inter Miami (EE. UU.) 39 Joao Neves CENTÍMETRO Portugal Paris Saint-Germain (FRA) 21 Michael Olise Avance Francia Bayern de Múnich (Alemania) 24 Willian Pacho CB Ecuador Paris Saint-Germain (FRA) 24 Julián Quinones Avance México Al Qadsia (Arabia Saudita) 29 Declan Rice CENTÍMETRO Inglaterra Arsenal (ING) 26 Rodri CENTÍMETRO España Manchester City (ING) / Barcelona (ESP) 30 Fabián Ruiz CENTÍMETRO España Paris Saint-Germain (FRA) 29 Guillermo Saliba CB Francia Arsenal (ING) 25 Ferran Torres Avance España París Saint-Germain (FRA) / Barcelona (ESP) 26 Dayot Upamecano CB Francia Bayern de Múnich (Alemania) 27 Vinicio Jr. Avance Brasil Real Madrid (ESP) 26 Vitinha CENTÍMETRO Portugal Paris Saint-Germain (FRA) 25

Lista de finalistas del Balón de Oro femenino 2026

Las siguientes 30 jugadoras fueron nominadas oficialmente al Balón de Oro femenino de 2026.

Jugador Pos Nacionalidad Club (Nación) Edad Selma Bacha LB Francia Lyon (FRA) 25 Bárbara Banda Avance Zambia Orgullo de Orlando (EE. UU.) 26 Klara Buhl Avance Alemania Bayern de Múnich (Alemania) 25 Esmee Brugts LB Países Bajos Chelsea (ING) 23 Mariona Caldentey ACM España Arsenal (ING) 30 Scarlett Camberos Avance México Club América (MEX) 25 Kerstin Casparij RB Países Bajos Ciudad de Manchester (ING) 26 Temwa Chawinga Avance Malawi Corriente de Kansas City (EE. UU.) 27 Cata Coll GK Barcelona (ESP) 25 Melchie Dumornay Avance Haití Lyon (FRA) 23 Caroline Graham Hansen Avance Noruega Barcelona (ESP) 30 Alex Greenwood DEF Inglaterra Ciudad de Manchester (ING) 33 Patri Guijarro CENTÍMETRO España Barcelona (ESP) 28 Pernille Harder Avance Dinamarca Bayern de Múnich (Alemania) 33 Yui Hasegawa CENTÍMETRO Japón Ciudad de Manchester (ING) 29 Rosa Lavelle CENTÍMETRO EE.UU Gotham FC (EE. UU.) 31 Mapi León DEF España Barcelona (ESP) / London City Lionesses (ENG) 31 Lorena GK Brasil Corriente de Kansas City (EE. UU.) 29 Melvine Malard Avance Francia Manchester United (ING) / Chelsea (ING) 26 Manaka Matsukubo MEDIO Japón North Carolina Courage (EE. UU.) / Chelsea (ING) 22 Vivianne Miedema Avance Países Bajos Ciudad de Manchester (ING) 30 Ewa Pajor Avance Polonia Barcelona (ESP) 29 Claudia Pina Avance España Barcelona (ESP) 25 Alexia Putellas MEDIO España Barcelona (ESP) / London City Lionesses (ENG) 32 Wendie Renard CB Francia Lyon (FRA) 36 Alessia Russo Avance Inglaterra Arsenal (ING) 27 Khadija Shaw Avance Jamaica Ciudad de Manchester (ING) 29 Momoko Tanikawa MEDIO Japón Bayern de Múnich (Alemania) 21 Caroline Weir CENTÍMETRO Escocia Real Madrid (ESP) / Lyon (FRA) 31 Tessa Wullaert Avance Bélgica Inter de Milán (ITA) / Como (ITA) 33

¿Cuándo y dónde tendrá lugar la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Fecha : lunes, 26 de octubre

: lunes, 26 de octubre Hora : 8 p. m. BST (3 p. m. ET, 12:30 a. m. IST)

: 8 p. m. BST (3 p. m. ET, 12:30 a. m. IST) Lugar : Teatro London Palladium, Inglaterra

: Teatro London Palladium, Inglaterra Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)