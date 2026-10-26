Jesús Yupanqui
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El London Palladium Theatre, de Londres, Inglaterra, fue escenario del Balón de Oro 2026, que se celebró este lunes 26 de octubre. La ceremonia contó con la conducción estelar de la periodista Kate Scott y el legendario exfutbolista francés Thierry Henry, en una velada donde la expectativa estuvo centrada en figuras de primer nivel mundial como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Jude Bellingham. En una noche de gala y de gratos momentos que quedarán registrados en la historia de este deporte.

La elección de la capital británica representó un acontecimiento sin precedentes para el prestigioso galardón, ya que se celebró en territorio inglés por primera vez en toda su historia. Esta designación especial rindió un sentido homenaje a la memoria de Stanley Matthews, el recordado extremo que en 1956 inauguró el palmarés del premio al convertirse en el primer vencedor de la distinción individual más importante del deporte rey.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

Los resultados del Balón de Oro 2026 se conocerán hoy lunes 26 de octubre, a las 21:00 horas de Londres, 17:00 horas de Argentina, Chile, 14:00 horas de México y 15:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Horario en que empezará la ceremonia.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Canales de TV que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia del Balón de Oro 2026 desde London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Canales de TV que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la ceremonia del Balón de Oro 2026 desde London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Resultados del Balón de Oro 2026

PremiosGanadores
Balón de Oro Masculino--
Balón de Oro Femenino--
Trofeo Kopa Masculino --
Trofeo Kopa Femenino--
Trofeo Yashin Masculino (mejor portero del año)--
Trofeo Yashin Femenino (mejor portera del año)--
Trofeo Gerd Müller Masculino--
Trofeo Gerd Müller Femenino--
Trofeo Johan Cruyff Masculino (mejor entrenador del fútbol masculino)--
Trofeo Johan Cruyff Femenino (la/al mejor entrenadora o entrenador de equipo femenino)--
Club del Año Masculino--
Club del Año Femenino--
Premio Sócrates--

Lista de finalistas del Balón de Oro masculino 2026

Los siguientes 30 jugadores fueron nominados oficialmente para el Balón de Oro masculino de 2026.

JugadorPosNacionalidadClub (Nación)Edad
Jude BellinghamCENTÍMETROInglaterraReal Madrid (ESP)23
Pau CubarsiCBEspañaBarcelona (ESP)19
Marc CucurellaLBEspañaChelsea (ING) / Real Madrid (ESP)28
Ousmane DembéléAvanceFranciaParis Saint-Germain (FRA)29
Luis DíazAvanceColombiaBayern de Múnich (Alemania)29
Bruno FernandesCENTÍMETROPortugalManchester United (ING)32
GabrielCBBrasilArsenal28
Erling HaalandAvanceNoruegaCiudad de Manchester (ING)26
Achraf HakimiRBMarruecosParis Saint-Germain (FRA)27
Harry KaneAvanceInglaterraBayern de Múnich (Alemania)33
Khvicha KvaratskheliaAvanceGeorgiaParis Saint-Germain (FRA)25
Laminado YamalAvanceEspañaBarcelona (ESP)19
Sadio ManéAvanceSenegalAl Nassr (Arabia Saudita)34
MarquinhosCBBrasilParis Saint-Germain (FRA)32
Lautaro MartínezAvanceArgentinaInter de Milán (ITA)28
Kylian MbappéAvanceFranciaReal Madrid (ESP)27
Nuno MendesLBPortugalParis Saint-Germain (FRA)24
Lionel MessiAvanceArgentinaInter Miami (EE. UU.)39
Joao NevesCENTÍMETROPortugalParis Saint-Germain (FRA)21
Michael OliseAvanceFranciaBayern de Múnich (Alemania)24
Willian PachoCBEcuadorParis Saint-Germain (FRA)24
Julián QuinonesAvanceMéxicoAl Qadsia (Arabia Saudita)29
Declan RiceCENTÍMETROInglaterraArsenal (ING)26
RodriCENTÍMETROEspañaManchester City (ING) / Barcelona (ESP)30
Fabián RuizCENTÍMETROEspañaParis Saint-Germain (FRA)29
Guillermo SalibaCBFranciaArsenal (ING)25
Ferran TorresAvanceEspañaParís Saint-Germain (FRA) / Barcelona (ESP)26
Dayot UpamecanoCBFranciaBayern de Múnich (Alemania)27
Vinicio Jr.AvanceBrasilReal Madrid (ESP)26
VitinhaCENTÍMETROPortugalParis Saint-Germain (FRA)25

Lista de finalistas del Balón de Oro femenino 2026

Las siguientes 30 jugadoras fueron nominadas oficialmente al Balón de Oro femenino de 2026.

JugadorPosNacionalidadClub (Nación)Edad
Selma BachaLBFranciaLyon (FRA)25
Bárbara BandaAvanceZambiaOrgullo de Orlando (EE. UU.)26
Klara BuhlAvanceAlemaniaBayern de Múnich (Alemania)25
Esmee BrugtsLBPaíses BajosChelsea (ING)23
Mariona CaldenteyACMEspañaArsenal (ING)30
Scarlett CamberosAvanceMéxicoClub América (MEX)25
Kerstin CasparijRBPaíses BajosCiudad de Manchester (ING)26
Temwa ChawingaAvanceMalawiCorriente de Kansas City (EE. UU.)27
Cata CollGKBarcelona (ESP)25
Melchie DumornayAvanceHaitíLyon (FRA)23
Caroline Graham HansenAvanceNoruegaBarcelona (ESP)30
Alex GreenwoodDEFInglaterraCiudad de Manchester (ING)33
Patri GuijarroCENTÍMETROEspañaBarcelona (ESP)28
Pernille HarderAvanceDinamarcaBayern de Múnich (Alemania)33
Yui HasegawaCENTÍMETROJapónCiudad de Manchester (ING)29
Rosa LavelleCENTÍMETROEE.UUGotham FC (EE. UU.)31
Mapi LeónDEFEspañaBarcelona (ESP) / London City Lionesses (ENG)31
LorenaGKBrasilCorriente de Kansas City (EE. UU.)29
Melvine MalardAvanceFranciaManchester United (ING) / Chelsea (ING)26
Manaka MatsukuboMEDIOJapónNorth Carolina Courage (EE. UU.) / Chelsea (ING)22
Vivianne MiedemaAvancePaíses BajosCiudad de Manchester (ING)30
Ewa PajorAvancePoloniaBarcelona (ESP)29
Claudia PinaAvanceEspañaBarcelona (ESP)25
Alexia PutellasMEDIOEspañaBarcelona (ESP) / London City Lionesses (ENG)32
Wendie RenardCBFranciaLyon (FRA)36
Alessia RussoAvanceInglaterraArsenal (ING)27
Khadija ShawAvanceJamaicaCiudad de Manchester (ING)29
Momoko TanikawaMEDIOJapónBayern de Múnich (Alemania)21
Caroline WeirCENTÍMETROEscociaReal Madrid (ESP) / Lyon (FRA)31
Tessa WullaertAvanceBélgicaInter de Milán (ITA) / Como (ITA)33

¿Cuándo y dónde tendrá lugar la ceremonia del Balón de Oro 2026?

  • Fecha : lunes, 26 de octubre
  • Hora : 8 p. m. BST (3 p. m. ET, 12:30 a. m. IST)
  • Lugar : Teatro London Palladium, Inglaterra
  • Presentadores: Thierry Henry y Kate Scott
ESPN, DAZN, TUDN y VIX EN VIVO — ver gala del Balón de Oro 2026 por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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