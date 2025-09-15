El Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante” se celebrará el lunes 15 de septiembre de 2025 y rinde homenaje a las y los mexicanos en el exterior, en el marco del Mes Patrio y de los 255 años de Lotería Nacional, con una bolsa total de premios superior a 424 millones de pesos y una emisión de cuatro millones de cachitos.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Gran Sorteo Especial 303?

La ceremonia se llevará a cabo a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) en el Patio de Carteros del Palacio Postal, en Calle Tacuba 1, Centro Histórico de la Ciudad de México, con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería Nacional para su seguimiento público y transparente.

Lugar : Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional

: Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional Fecha : lunes 29 15 de septiembre de 2025

: lunes 29 15 de septiembre de 2025 Horario : 16:00 horas.

: 16:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube.

¿De cuánto es el premio mayor del Gran Sorteo Especial 303?

El Premio Mayor asciende a 255 millones de pesos, configurado en esta edición con enfoque conmemorativo y solidario hacia la comunidad migrante, como parte de una estructura que, en conjunto, supera los 424,549,800 pesos en premios a repartir entre las y los participantes.

¿Cómo se reparten los premios del Gran Sorteo Especial 303?

El Premio Mayor del Gran Sorteo Especial 303 es de 255 millones y se distribuye en diez premios directos de 25.5 millones de pesos cada uno; además, la estructura incluye 5 premios de 10 millones, 5 de 5 millones, 15 de 1 millón, 18 de 500 mil, 25 de 250 mil, 50 de 100 mil, más aproximaciones de 1.1 millones y de 550 mil, terminaciones de 7 mil y 5 mil, y reintegros, sumando 128 premios directos y 48,129 premios en conjunto.

¿Cuánto cuesta el cachito del Gran Sorteo Especial 303?

El cachito tiene un precio de $200 pesos y puede adquirirse en miloteria.mx, en más de ocho mil puntos de venta en todo el país y con vendedores autorizados, con la posibilidad de participar por cualquiera de los premios, incluidos los diez de 25.5 millones que conforman el Premio Mayor.

Consulta los resultados del Gran Sorteo Especial 303:

