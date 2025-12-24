El Sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional de México reparte un impactante premio mayor de 204 millones de pesos en cuatro series, convirtiéndose en uno de los sorteos más atractivos y buscados por quienes sueñan con cerrar el año con un golpe de suerte y un cambio de vida total.​

¿Qué es el Sorteo Gordo de Navidad 2025?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 es el tradicional sorteo navideño de la Lotería Nacional que se celebra el 24 de diciembre de 2025 en Ciudad de México. Participan 80,000 números (del 00001 al 80000) y se reparten cientos de millones de pesos en premios principales, secundarios y reintegros.​

Nombre oficial: Sorteo Gordo de Navidad 224.​

Institución organizadora: Lotería Nacional para la Asistencia Pública (México).​

Tipo de sorteo: Tradicional, con billetes, series y cachitos.​

¿Cuándo, dónde y a qué hora se realiza?

El Sorteo Gordo de Navidad 2025 se lleva a cabo el miércoles 24 de diciembre de 2025. El evento se realiza en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en Av. Hidalgo 130, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.​

Fecha: 24 de diciembre de 2025.​

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México).​

Lugar: Teatro Lotería Nacional, CDMX.

Transmisión: Canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional

Al momento de redactar este contenido, el Sorteo Gordo de Navidad 224 todavía no se ha celebrado, por lo que los números ganadores del Premio Mayor y demás premios aún no están disponibles. La Lotería Nacional publica la lista oficial de resultados inmediatamente después del sorteo en su página y canales oficiales.​

Mientras tanto, es útil mirar cómo se estructuraron resultados y premios en la edición 2024, que también tuvo un Premio Mayor de 204 millones de pesos.​

Premio mayor de 204 millones de pesos:

Premio de 12 millones 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

¿Cuánto cuesta jugar y cómo se compra el billete?

La Lotería Nacional vende este sorteo en billetes completos, series y cachitos, lo que permite participar con distintos presupuestos. Cada cachito da derecho a una fracción del premio de la serie correspondiente.

Costos oficiales del Sorteo Gordo de Navidad 224

Producto Costo Detalle Cachito $120 MXN 1/20 de una serie. Serie (billete) $2,400 MXN Equivale a 20 cachitos. 4 series (premio mayor completo) $9,600 MXN Para cobrar los 204 millones.

Los cachitos y series se pueden comprar en expendios físicos autorizados.​

También se habilitan canales digitales y plataformas oficiales para la compra en línea.​

¿De cuánto es el premio mayor y qué otros premios hay?

El Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad 2025 asciende a 204 millones de pesos, repartidos en cuatro series. En total, la bolsa global supera los 430 millones de pesos distribuida en 16,722 premios y reintegros.​

Premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad 224

Concepto Monto Premio Mayor total 204 millones de pesos.

​ Premio por serie 51 millones de pesos. Premio máximo por cachito 2,550,000 pesos aprox.

​ Bolsa total de premios 430,259,200 pesos.

​ Total de premios y reintegros 16,722 premios.

​

Con cuatro series del número ganador se cobran los 204 millones de pesos.​

Con una sola serie se pueden ganar hasta 51 millones; con un cachito, hasta 2.55 millones.​

¿Cuáles son los resultados del Sorteo Gordo de Navidad 2025?

Preguntas frecuentes del Sorteo Gordo de Navidad 2025

¿Cuándo se publica la lista de números ganadores?

La lista se publica de manera inmediata una vez concluido el sorteo del 24 de diciembre, con detalle del Premio Mayor, premios secundarios, aproximaciones y reintegros.​

¿Dónde puedo comprobar si mi número ganó?

Puedes verificar tu número en la página oficial de la Lotería Nacional, en el apartado de resultados del Sorteo Gordo de Navidad, o mediante los comprobadores y listados que difunden medios aliados.​

¿Necesito tener las cuatro series para ganar los 204 millones?

Sí. Para llevarte el monto completo del Premio Mayor (204 millones) debes tener las cuatro series del número ganador; con menos series o cachitos, cobras la parte proporcional.​

¿Qué pasa si solo tengo un cachito del número ganador?

Si solo cuentas con un cachito del número que obtiene el Premio Mayor, puedes ganar hasta 2 millones 550 mil pesos aproximadamente, de acuerdo con la distribución oficial por cachito.​

¿Puedo ver el sorteo en vivo por internet?

Sí. La Lotería Nacional transmite el Sorteo Gordo de Navidad en vivo a través de su canal oficial de YouTube y, en muchos casos, por señal de televisión y portales asociados.