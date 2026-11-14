BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/11/2026.- Sigue los resultados de Stream Fighters 5 este 14 de noviembre. Revisa quién ganó las diez peleas y dónde ver la transmisión por Kick. FOTO DE @stream_fighters EN INSTAGRAM
BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/11/2026.- Sigue los resultados de Stream Fighters 5 este 14 de noviembre. Revisa quién ganó las diez peleas y dónde ver la transmisión por Kick. FOTO DE @stream_fighters EN INSTAGRAM
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
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Stream Fighters 5 reúne este sábado 14 de noviembre a diez enfrentamientos entre creadores de contenido, artistas e influencers en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. La quinta edición del evento, presentado por Stake y Kick, tendrá como uno de sus principales atractivos el combate de robots humanoides de Westcol y Blessd, además de los duelos de La Divaza vs. Andrea Valdiri y Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro. La transmisión estará disponible a través del canal oficial de Westcol en Kick, mientras se actualizan los resultados y se confirma quién ganó cada pelea.

Resultados de Stream Fighters 5: ¿quiénes fueron los ganadores de las peleas?

La cartelera de Stream Fighters 5 está compuesta por diez combates, incluidos dos enfrentamientos por parejas y el duelo especial entre los robots operados por Westcol y Blessd. Los ganadores se incorporarán a la siguiente tabla conforme se conozcan los resultados oficiales de cada enfrentamiento.

PELEAS DEL STREAM FIGHTERS 5RESULTADOS
1Westcol vs. Blessd (robots)Pendiente
2La Divaza vs. Andrea ValdiriPendiente
3Sebastucho vs. LeandroPendiente
4Valentino Lázaro vs. Emiro NavarroPendiente
5Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y YayaPendiente
6Herrera vs. JH de la CruzPendiente
7Samantha Correa vs. Cami PulgarínPendiente
8El Agropecuario vs. DarenPendiente
9Willito y Lonche vs. Chanty e IncógnitoPendiente
10Reydelacity vs. WegotkicksPendiente

Los resultados se actualizarán durante la velada, una vez que se confirmen los ganadores de cada combate. El orden de la cartelera puede variar durante el evento.

¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO?

La transmisión oficial de Stream Fighters 5 estará disponible en el canal de Westcol en Kick. El espectáculo comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) de este sábado 14 de noviembre, desde el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Para seguir la velada por internet, ingresa a y busca la transmisión en directo del evento. La programación incluye los diez enfrentamientos anunciados, aunque el orden de salida puede modificarse.

¿A qué hora empieza Stream Fighters 5 en cada país?

El inicio del espectáculo está previsto para las siguientes horas:

PAÍSESHORARIO
Colombia6:00 p. m.
Perú6:00 p. m.
Ecuador6:00 p. m.
México (CDMX)5:00 p. m.
Venezuela7:00 p. m.
Estados Unidos (Este)6:00 p. m.
Estados Unidos (Pacífico)3:00 p. m.
Chile8:00 p. m.
Argentina8:00 p. m.
España12:00 a. m. del domingo 15
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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