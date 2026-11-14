Stream Fighters 5 reúne este sábado 14 de noviembre a diez enfrentamientos entre creadores de contenido, artistas e influencers en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. La quinta edición del evento, presentado por Stake y Kick, tendrá como uno de sus principales atractivos el combate de robots humanoides de Westcol y Blessd, además de los duelos de La Divaza vs. Andrea Valdiri y Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro. La transmisión estará disponible a través del canal oficial de Westcol en Kick, mientras se actualizan los resultados y se confirma quién ganó cada pelea.

Resultados de Stream Fighters 5: ¿quiénes fueron los ganadores de las peleas?

La cartelera de Stream Fighters 5 está compuesta por diez combates, incluidos dos enfrentamientos por parejas y el duelo especial entre los robots operados por Westcol y Blessd. Los ganadores se incorporarán a la siguiente tabla conforme se conozcan los resultados oficiales de cada enfrentamiento.

N° PELEAS DEL STREAM FIGHTERS 5 RESULTADOS 1 Westcol vs. Blessd (robots) Pendiente 2 La Divaza vs. Andrea Valdiri Pendiente 3 Sebastucho vs. Leandro Pendiente 4 Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro Pendiente 5 Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya Pendiente 6 Herrera vs. JH de la Cruz Pendiente 7 Samantha Correa vs. Cami Pulgarín Pendiente 8 El Agropecuario vs. Daren Pendiente 9 Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito Pendiente 10 Reydelacity vs. Wegotkicks Pendiente

Los resultados se actualizarán durante la velada, una vez que se confirmen los ganadores de cada combate. El orden de la cartelera puede variar durante el evento.

¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO?

La transmisión oficial de Stream Fighters 5 estará disponible en el canal de Westcol en Kick. El espectáculo comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) de este sábado 14 de noviembre, desde el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Para seguir la velada por internet, ingresa a https://kick.com/westcol y busca la transmisión en directo del evento. La programación incluye los diez enfrentamientos anunciados, aunque el orden de salida puede modificarse.

¿A qué hora empieza Stream Fighters 5 en cada país?

El inicio del espectáculo está previsto para las siguientes horas:

PAÍSES HORARIO Colombia 6:00 p. m. Perú 6:00 p. m. Ecuador 6:00 p. m. México (CDMX) 5:00 p. m. Venezuela 7:00 p. m. Estados Unidos (Este) 6:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 3:00 p. m. Chile 8:00 p. m. Argentina 8:00 p. m. España 12:00 a. m. del domingo 15