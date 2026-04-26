El Supernova Génesis 2026 ya está listo para tomar la Arena Ciudad de México este domingo 26 de abril, en una noche que promete reunir boxeo, espectáculo y el enorme poder de convocatoria de los creadores de contenido más populares del momento. La función arrancará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), con una propuesta que mezcla rivalidades digitales, show en vivo y una audiencia global pendiente de cada golpe.

Serán 12 influencers los que suban al ring repartidos en seis combates, todos con historias que han ido creciendo entre entrenamientos, declaraciones y cruces en redes. Alana Flores y Flor Vigna protagonizarán uno de los duelos más esperados de la noche, mientras que Kim Shantal y Karely Ruiz llegan envueltas en una tensión que ha alimentado buena parte del interés del evento. A esa cartelera se suman Lonche vs. Willito, Mario Bautista vs. Aron Mercury, Milica vs. Ari Geli y ElAbraham vs. Nando, completando una velada con perfiles muy distintos, pero con la misma intención: quedarse con la victoria y con la conversación digital.

Lista de ganadores del Supernova Génesis 2026 en vivo en directo

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Kim Shantal Milica venció a Kim Shantal ElAbraham vs. Nando ElAbraham venció por nocaut a Nando

Previa del Supernova Génesis 2026

Más allá del resultado en el cuadrilátero, el atractivo de Supernova Génesis está en todo lo que genera alrededor. Cada pelea se vive en simultáneo en el ring y en redes sociales, donde los comentarios, memes y reacciones forman parte del espectáculo tanto como los propios golpes. Es un formato que ya no solo busca entretener, sino también convertir cada momento en tendencia.

La parte musical también tendrá protagonismo. Carin León, Ozuna, Víctor Mendivil y Óscar Maydon acompañarán la noche con presentaciones que amplían el alcance del evento y mantienen la energía entre combate y combate. Su participación convierte la velada en una experiencia más completa, pensada para retener al público desde el primer hasta el último minuto.

Uno de los puntos más llamativos de esta edición es la presencia del Consejo Mundial de Boxeo CMBCMB, que actuará como supervisor oficial. Su intervención le da un matiz de mayor respaldo y organización a un formato que, aunque nació desde el entretenimiento digital, busca proyectarse con más seriedad dentro del mundo del boxeo.

Netflix será la plataforma encargada de la transmisión exclusiva, permitiendo que el evento llegue a una audiencia internacional sin costo adicional por pago por evento. Con eso, Supernova Génesis 2026 se confirma como una de las apuestas más llamativas del año, uniendo deporte, música e influencia digital en una sola noche.

Horario, TV y cómo ver en vivo la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna por el Supernova Génesis 2026

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora referencia: cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; pelea estelar cerca de 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET.

Canal/Transmisión: exclusiva en Netflix, incluida con la suscripción.

Lugar: Arena CDMX, Ciudad de México, México.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores parte como la principal candidata al triunfo por su experiencia en este tipo de exhibiciones y su condición de campeona defensora. Flor Vigna, en cambio, afronta su debut en este formato, lo que le añade un reto mayor.

: Alana Flores parte como la principal candidata al triunfo por su experiencia en este tipo de exhibiciones y su condición de campeona defensora. Flor Vigna, en cambio, afronta su debut en este formato, lo que le añade un reto mayor. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal llega mejor posicionada por la preparación que ha sostenido durante meses para esta pelea. Karely Ruiz tomó el combate con menos tiempo de trabajo específico, lo que podría pesar frente a una rival más rodada.

: Kim Shantal llega mejor posicionada por la preparación que ha sostenido durante meses para esta pelea. Karely Ruiz tomó el combate con menos tiempo de trabajo específico, lo que podría pesar frente a una rival más rodada. Mario Bautista vs. Aron Mercury : Aron Mercury aparece con ligera ventaja por la seriedad con la que ha encarado su preparación. Mario Bautista tiene recursos y energía, pero Mercury parece llegar con un plan más sólido.

: Aron Mercury aparece con ligera ventaja por la seriedad con la que ha encarado su preparación. Mario Bautista tiene recursos y energía, pero Mercury parece llegar con un plan más sólido. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito tiene a favor la experiencia acumulada en este tipo de eventos, aunque Willito no está descartado y podría ofrecer resistencia más fuerte de la prevista.

: Lonche de Huevito tiene a favor la experiencia acumulada en este tipo de eventos, aunque Willito no está descartado y podría ofrecer resistencia más fuerte de la prevista. Milica vs. Ari Geli: Milica luce con una pequeña ventaja por su disciplina física y su ritmo de preparación, aunque Ari Geli cuenta con una base importante de apoyo en redes que podría empujarla emocionalmente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Supernova Génesis 2026

¿Cuándo y dónde se realizará el Supernova Génesis 2026?

El evento se realizará el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México.

¿Dónde puedo ver el Supernova Génesis 2026?

La transmisión será exclusiva de Netflix, disponible para suscriptores de la plataforma.

¿Cuáles son las peleas principales del evento?

Las peleas más destacadas son Alana Flores vs. Flor Vigna y Kim Shantal vs. Karely Ruiz, además del resto de la cartelera compuesta por seis combates.

¿Qué artistas participarán en la velada

Carin León, Ozuna, Víctor Mendivil y Óscar Maydon formarán parte del espectáculo musical.

¿Cuántos combates habrá en total?

Serán seis peleas entre 12 creadores de contenido.

¿Qué papel tendrá el Consejo Mundial de Boxeo?

El CMB supervisará el evento para aportar orden, reglamento y respaldo institucional.

¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Alana Flores, Kim Shantal, Aron Mercury, Lonche y Milica aparecen como los nombres con mayor ventaja en sus respectivos combates.

¿Es necesario tener suscripción a Netflix para ver el evento?

Sí, la transmisión será exclusiva de Netflix y requiere una suscripción activa.