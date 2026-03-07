El sábado 7 de marzo de 2026, el mundo de las artes marciales mixtas se centró en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde se celebrará el esperado UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2. La cartelera principal tiene como pelea estelar la revancha entre Max Holloway y Charles Oliveira, un enfrentamiento que despertó enorme expectativa entre aficionados y comentaristas por tratarse de dos excampeones y de una rivalidad que trasciende el octágono.

En juego estuvo el cinturón simbólico BMF de la UFC 326, un título no tradicional pero de enorme importancia para la reputación y la carrera de ambos peleadores. La pelea atrajo la atención de fanáticos globales por su combinación de técnica, experiencia y agresividad, en lo que fue una de las revanchas más esperadas de la temporada.

Charles Oliveira y Max Holloway se enfrentarán en un duelo de leyendas con el cinturón BMF en juego (Foto: Composición MAG / charlesdobronxs / blessedmma)

🥊 Resultados del UFC 326 — Holloway vs. Oliveira 2 (EN VIVO)

Este párrafo se actualizará próximamente con el ganador oficial de la pelea estelar entre Max Holloway y Charles Oliveira y todos los resultados clave de la cartelera. Mantente atento a las actualizaciones en tiempo real a medida que la UFC confirme los resultados oficiales.

⏱️ Horarios de la pelea estelar (Holloway vs. Oliveira 2) por país

El combate principal de UFC 326, Max Holloway vs. Charles Oliveira 2, se realizará el 7 de marzo de 2026, con la cartelera estelar iniciando alrededor de las 9:00 p.m. (ET). A continuación, los horarios estimados en otras regiones importantes:

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos (PT): 6:00 p.m. México (CDMX): 8:00 p.m.

6:00 p.m. 8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. (8 de marzo)

📺 Canales para ver UFC 326 EN VIVO desde México, Estados Unidos y España

La transmisión del evento UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 estará disponible en varias plataformas y canales según la región:

📍 México & Latinoamérica:

Paramount+ — Transmisión completa del evento principal y preliminares.

— Transmisión completa del evento principal y preliminares. Fox / Fox Sports — Cobertura de la cartelera principal en televisión por cable según disponibilidad local.

📍 Estados Unidos:

Paramount+ — Servicio de streaming con todas las peleas EN VIVO.

— Servicio de streaming con todas las peleas EN VIVO. CBS — Transmitió una parte del evento en señal abierta con simulcast de preliminares y parte de la cartelera principal.

📍 España:

HBO Max / plataformas de pago compatibles — Transmisión en vivo en horario nocturno (inicio alrededor de la 1:00 a.m. hora local).