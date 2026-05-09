El sábado 9 de mayo de 2026, el mundo de las artes marciales mixtas centrará su atención en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, para presenciar el combate estelar del UFC 328: Chimaev vs. Strickland por el título de peso medio que ostenta el ruso. La cartelera principal tiene como co-estelar la pelea titular por el peso mosca entre Joshua Van y Tatsuro Taira, en lo que será un evento imperdible para los fanáticos del octágono.
Resultados del UFC 328 — Chimaev vs. Strickland
Este es el resultado de la pelea estelar entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por el título de peso medio de UFC y todos los resultados clave de la cartelera del UFC 328. Mantente atento a las actualizaciones en tiempo real a medida que la UFC confirme los resultados oficiales.
- Khamzat Chumaev (15-0-0) vs. Sean Strickland (30-7-0) – Pelea estelar por el título de peso medio
- Co-estelar: Joshua Van (16-2-0) vs. Tatsuro Taira (18-1-0) — Pelea co-estelar por el título de peso mosca
- Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta – pelea de peso pesado
- Sean Brady vs. Joaquin Buckley – pelea de peso wélter
- King Green vs. Jeremy Stephens – pelea de peso ligero
- Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz – Pelea de peso medio
- Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Pelea de peso wélter
- Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki — Pelea de peso ligero
- Jim Miller vs. Jared Gordon — Pelea de peso ligero
- Roman Kopylov vs. Marco Tulio — Pelea de peso medio
- Pat Sabatini vs. William Gomis — Pelea de peos pluma
- Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos — Pelea de peso medio
- Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa – Pelea de peso mosca
Horarios de la pelea estelar del UFC 328 (Chimaev vs. Strickland) por país
El combate principal de UFC 328, Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, se realizará el 9 de mayo de 2026, con la cartelera estelar iniciando alrededor de las 9:00 p.m. (ET). A continuación, los horarios estimados en otras regiones importantes:
- Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Brasil: 10:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. (domingo 10 de mayo)
Canales para ver UFC 328 EN VIVO desde México, Estados Unidos y España
La transmisión del evento UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará disponible en varias plataformas y canales según la región:
México & Latinoamérica:
- Paramount+ — Transmisión completa del evento principal y preliminares.
Estados Unidos:
- Paramount+ — Servicio de streaming con todas las peleas EN VIVO.
España:
- HBO Max / plataformas de pago compatibles — Transmisión en vivo en horario nocturno (inicio alrededor de la 1:00 a.m. hora local).