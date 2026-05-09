Resultados del UFC 328 en vivo con el desenlace del duelo Chimaev vs. Strickland. Entérate de cómo quedó la pelea estelar y el resumen de la cartelera principal para conocer los movimientos más destacados ocurridos dentro del octágono ahora. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Resultados del UFC 328 en vivo con el desenlace del duelo Chimaev vs. Strickland. Entérate de cómo quedó la pelea estelar y el resumen de la cartelera principal para conocer los movimientos más destacados ocurridos dentro del octágono ahora. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El sábado 9 de mayo de 2026, el mundo de las artes marciales mixtas centrará su atención en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, para presenciar el combate estelar del UFC 328: Chimaev vs. Strickland por el título de peso medio que ostenta el ruso. La cartelera principal tiene como co-estelar la pelea titular por el peso mosca entre Joshua Van y Tatsuro Taira, en lo que será un evento imperdible para los fanáticos del octágono.

Sintoniza MAX en directo para saber dónde ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland por Eurosport TV y online. Una opción ideal para disfrutar de la cartelera completa con la mejor calidad de transmisión disponible hoy. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Sintoniza MAX en directo para saber dónde ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland por Eurosport TV y online. Una opción ideal para disfrutar de la cartelera completa con la mejor calidad de transmisión disponible hoy. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

Resultados del UFC 328 — Chimaev vs. Strickland

Este es el resultado de la pelea estelar entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por el título de peso medio de UFC y todos los resultados clave de la cartelera del UFC 328. Mantente atento a las actualizaciones en tiempo real a medida que la UFC confirme los resultados oficiales.

  • Khamzat Chumaev (15-0-0) vs. Sean Strickland (30-7-0) – Pelea estelar por el título de peso medio
  • Co-estelar: Joshua Van (16-2-0) vs. Tatsuro Taira (18-1-0) — Pelea co-estelar por el título de peso mosca
  • Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta – pelea de peso pesado
  • Sean Brady vs. Joaquin Buckley – pelea de peso wélter
  • King Green vs. Jeremy Stephens – pelea de peso ligero
  • Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz – Pelea de peso medio
  • Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Pelea de peso wélter
  • Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki — Pelea de peso ligero
  • Jim Miller vs. Jared Gordon — Pelea de peso ligero
  • Roman Kopylov vs. Marco Tulio — Pelea de peso medio
  • Pat Sabatini vs. William Gomis — Pelea de peos pluma
  • Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos — Pelea de peso medio
  • Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa – Pelea de peso mosca

Horarios de la pelea estelar del UFC 328 (Chimaev vs. Strickland) por país

El combate principal de UFC 328, Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, se realizará el 9 de mayo de 2026, con la cartelera estelar iniciando alrededor de las 9:00 p.m. (ET). A continuación, los horarios estimados en otras regiones importantes:

  • Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
  • Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
  • México (CDMX): 7:00 p.m.
  • Perú: 8:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • Brasil: 10:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. (domingo 10 de mayo)
Accede a Paramount Plus en vivo para ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland. Te explicamos cómo seguir el streaming TV y online desde México y EE. UU. para no perderte ningún asalto de este enfrentamiento de alto nivel deportivo. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Depor
Accede a Paramount Plus en vivo para ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland. Te explicamos cómo seguir el streaming TV y online desde México y EE. UU. para no perderte ningún asalto de este enfrentamiento de alto nivel deportivo. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Depor

Canales para ver UFC 328 EN VIVO desde México, Estados Unidos y España

La transmisión del evento UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará disponible en varias plataformas y canales según la región:

México & Latinoamérica:

  • Paramount+ — Transmisión completa del evento principal y preliminares.

Estados Unidos:

  • Paramount+ — Servicio de streaming con todas las peleas EN VIVO.

España:

  • HBO Max / plataformas de pago compatibles — Transmisión en vivo en horario nocturno (inicio alrededor de la 1:00 a.m. hora local).
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC