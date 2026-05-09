El sábado 9 de mayo de 2026, el mundo de las artes marciales mixtas centrará su atención en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, para presenciar el combate estelar del UFC 328: Chimaev vs. Strickland por el título de peso medio que ostenta el ruso. La cartelera principal tiene como co-estelar la pelea titular por el peso mosca entre Joshua Van y Tatsuro Taira, en lo que será un evento imperdible para los fanáticos del octágono.

Sintoniza MAX en directo para saber dónde ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland por Eurosport TV y online. Una opción ideal para disfrutar de la cartelera completa con la mejor calidad de transmisión disponible hoy. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag

Resultados del UFC 328 — Chimaev vs. Strickland

Este es el resultado de la pelea estelar entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por el título de peso medio de UFC y todos los resultados clave de la cartelera del UFC 328. Mantente atento a las actualizaciones en tiempo real a medida que la UFC confirme los resultados oficiales.

Khamzat Chumaev (15-0-0) vs. Sean Strickland (30-7-0) – Pelea estelar por el título de peso medio

Co-estelar: Joshua Van (16-2-0) vs. Tatsuro Taira (18-1-0) — Pelea co-estelar por el título de peso mosca

Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta – pelea de peso pesado

Sean Brady vs. Joaquin Buckley – pelea de peso wélter

King Green vs. Jeremy Stephens – pelea de peso ligero

Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz – Pelea de peso medio

Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Pelea de peso wélter

Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki — Pelea de peso ligero

Jim Miller vs. Jared Gordon — Pelea de peso ligero

Roman Kopylov vs. Marco Tulio — Pelea de peso medio

Pat Sabatini vs. William Gomis — Pelea de peos pluma

Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos — Pelea de peso medio

Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa – Pelea de peso mosca

Horarios de la pelea estelar del UFC 328 (Chimaev vs. Strickland) por país

El combate principal de UFC 328, Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, se realizará el 9 de mayo de 2026, con la cartelera estelar iniciando alrededor de las 9:00 p.m. (ET). A continuación, los horarios estimados en otras regiones importantes:

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. México (CDMX): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 3:00 a.m. (domingo 10 de mayo)

Accede a Paramount Plus en vivo para ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland. Te explicamos cómo seguir el streaming TV y online desde México y EE. UU. para no perderte ningún asalto de este enfrentamiento de alto nivel deportivo. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Depor

Canales para ver UFC 328 EN VIVO desde México, Estados Unidos y España

La transmisión del evento UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará disponible en varias plataformas y canales según la región:

México & Latinoamérica:

Paramount+ — Transmisión completa del evento principal y preliminares.

Estados Unidos:

Paramount+ — Servicio de streaming con todas las peleas EN VIVO.

España:

HBO Max / plataformas de pago compatibles — Transmisión en vivo en horario nocturno (inicio alrededor de la 1:00 a.m. hora local).